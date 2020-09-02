Не бензоколонка! Сердюков поработает, Мина под Америку // Галопом по Европам #287
09:45. 2 сентября 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Прибыль Газпрома за 2й квартал упала вдвое – до 149 миллиардов;
- Сердюков рассказал, что авиастроительная корпорация задолжала банкам полтриллиона рублей;
- Миллиардер Маск стал богаче Цукерберга;
- Накаляются отношения между Китаем и Австралией;
- В Гонконге начали задерживать депутатов городского парламента, участвовавших в прошлогодних акциях протеста;
- Трамп закладывает мину под Америку;
- Мировые центробанки готовятся к долгому кризису с нарастающей безработицей;
- Не стало уральского писателя Владислава Крапивина.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Прибыль Газпрома за 2й квартал упала вдвое – до 149 миллиардов;
- Сердюков рассказал, что авиастроительная корпорация задолжала банкам полтриллиона рублей;
- Миллиардер Маск стал богаче Цукерберга;
- Накаляются отношения между Китаем и Австралией;
- В Гонконге начали задерживать депутатов городского парламента, участвовавших в прошлогодних акциях протеста;
- Трамп закладывает мину под Америку;
- Мировые центробанки готовятся к долгому кризису с нарастающей безработицей;
- Не стало уральского писателя Владислава Крапивина.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
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