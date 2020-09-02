Не бензоколонка! Сердюков поработает, Мина под Америку // Галопом по Европам #287

В этом выпуске:- Прибыль Газпрома за 2й квартал упала вдвое – до 149 миллиардов;- Сердюков рассказал, что авиастроительная корпорация задолжала банкам полтриллиона рублей;- Миллиардер Маск стал богаче Цукерберга;- Накаляются отношения между Китаем и Австралией;- В Гонконге начали задерживать депутатов городского парламента, участвовавших в прошлогодних акциях протеста;- Трамп закладывает мину под Америку;- Мировые центробанки готовятся к долгому кризису с нарастающей безработицей;- Не стало уральского писателя Владислава Крапивина._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MIAIrB_hzYc