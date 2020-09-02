Ефремов и НЛО

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lqJr5STkDAw
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Комментарий
По моему убеждению, принцип наслаждения в конечном счёте разрушает сам себя. Чем больше человек стремится к наслаждению, тем больше он удаляется от цели. Другими словами, само «стремление к счастью» мешает счастью.
— Виктор Франкл
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