Сводки от ополчения Новороссии 01 сентября 2020

Сегодня, 1 сентября 2020 года, исполняется шесть лет с момента освобождения Луганского аэропорта от сил ВСУ.

Именно с территории аэропорта украинские каратели вели прицельный артиллерийский огонь по жилым кварталам Луганска, фактически осуществляя прямой геноцид собственного народа.

Пресс-служба Народной милиции ЛНР рассказала, как бойцы ополчения освобождали Луганский аэропорт в 2014 году:

«Лето 2014 года — это тяжёлый момент в памяти каждого жителя Республики. Именно в эти жаркие летние дни вооружённое противостояние на востоке Украины достигло своего апогея.

ВСУ удалось взять Луганск в окружение. Главной опорной точкой украинской армии стал Луганский аэропорт».

Силы были неравные, но защитники города справились с захватчиками:

«В ходе тяжёлых кровопролитных боёв украинская армия стремительно теряла силы. У осажденных в аэропорту подходили к концу запасы провизии и боеприпасов. Обстановка становилась невыносимой.

В результате заблокированная ополчением полуторатысячная группировка ВСУ раз за разом предпринимала безуспешные попытки вырваться из огненного мешка.

Лишь в ночь на 1 сентября им удалось осуществить прорыв, понеся при этом значительные потери в живой силе и военной технике. Утром того же дня Луганский аэропорт был полностью освобождён от украинской хунты».

Справка РВ

Луганский аэропорт сыграл важную роль в событиях и обороне Луганска летом 2014 года. В период с июня по август каратели ВСУ и Нацгвардии укрепились на территории бывшей воздушной гавани и вели регулярный обстрел города.

В середине августа 2014 года ополчение ЛНР при помощи артиллерии предприняло попытку освободить аэропорт, однако это удалось сделать лишь 1 сентября.

Отступая с территории аэропорта, украинские каратели взорвали взлётную полосу.

В ходе боёв с применением артиллерии инфраструктура аэропорта получила значительные повреждения, большая её часть не подлежала восстановлению. В частности, полностью был разрушен аэровокзал и диспетчерская вышка.

В октябре 2019 года, к годовщине образования Народной милиции ЛНР, на территории аэропорта был открыт военно-патриотический парк «Патриот».

Кадры предоставлены «Русской Весне» Управлением Народной милиции ЛНР.

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