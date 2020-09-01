Сводки от ополчения Новороссии 01 сентября 2020
- 13:36 Освобождение Луганского аэропорта — как это было (ВИДЕО).
- 07:00 Пункты пропуска на Донбассе переходят на новый режим работы.
- 02:00 Донбасс: Украинские оккупанты обманом пытаются добиться преимущества и заставить Армии Республик отойти.
Освобождение Луганского аэропорта — как это было (ВИДЕО)
Сегодня, 1 сентября 2020 года, исполняется шесть лет с момента освобождения Луганского аэропорта от сил ВСУ.
Именно с территории аэропорта украинские каратели вели прицельный артиллерийский огонь по жилым кварталам Луганска, фактически осуществляя прямой геноцид собственного народа.
Пресс-служба Народной милиции ЛНР рассказала, как бойцы ополчения освобождали Луганский аэропорт в 2014 году:
«Лето 2014 года — это тяжёлый момент в памяти каждого жителя Республики. Именно в эти жаркие летние дни вооружённое противостояние на востоке Украины достигло своего апогея.
ВСУ удалось взять Луганск в окружение. Главной опорной точкой украинской армии стал Луганский аэропорт».
Силы были неравные, но защитники города справились с захватчиками:
«В ходе тяжёлых кровопролитных боёв украинская армия стремительно теряла силы. У осажденных в аэропорту подходили к концу запасы провизии и боеприпасов. Обстановка становилась невыносимой.
В результате заблокированная ополчением полуторатысячная группировка ВСУ раз за разом предпринимала безуспешные попытки вырваться из огненного мешка.
Лишь в ночь на 1 сентября им удалось осуществить прорыв, понеся при этом значительные потери в живой силе и военной технике. Утром того же дня Луганский аэропорт был полностью освобождён от украинской хунты».
Справка РВ
Луганский аэропорт сыграл важную роль в событиях и обороне Луганска летом 2014 года. В период с июня по август каратели ВСУ и Нацгвардии укрепились на территории бывшей воздушной гавани и вели регулярный обстрел города.
В середине августа 2014 года ополчение ЛНР при помощи артиллерии предприняло попытку освободить аэропорт, однако это удалось сделать лишь 1 сентября.
Отступая с территории аэропорта, украинские каратели взорвали взлётную полосу.
В ходе боёв с применением артиллерии инфраструктура аэропорта получила значительные повреждения, большая её часть не подлежала восстановлению. В частности, полностью был разрушен аэровокзал и диспетчерская вышка.
В октябре 2019 года, к годовщине образования Народной милиции ЛНР, на территории аэропорта был открыт военно-патриотический парк «Патриот».
Кадры предоставлены «Русской Весне» Управлением Народной милиции ЛНР.
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Пункты пропуска на Донбассе переходят на новый режим работы
Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе переходят на осенний режим работы с 1 сентября.
Следует уточнить, что речь идёт о режиме работы с украинской стороны. Карантинные ограничения будут действовать и далее.
Так, в штабе оккупантов сообщают, что в связи с переходом на осенний график работы КПВВ «Марьинка», «Новотроицкое» и «Станица Луганская» будут осуществлять пропуск через линию разграничения в период с 7:00 до 18:30.
Пропуск граждан будет проводиться при соблюдении карантинных норм — температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. Все те, кто едут со стороны республик Донбасса, должны будут пройти обязательную самоизоляцию.
Пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2 градуса и тех, у кого подтверждены контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно.
В целом в июле через КПВВ в Донбассе, несмотря на карантин, границу пересекли около 2 млн человек, это вдвое больше показателя за июнь.
Минздрав ДНР продолжает фиксировать новые и новые случаи заболеваний среди прибывающих из Украины. Так, только по состоянию на 31 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики — 2521, из них 124 — прибывшие из Украины.
Кроме того, в зоне «ООС» усиливают карантин — украинским оккупантам необходимо будет избегать контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением.
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Донбасс: Украинские оккупанты обманом пытаются добиться преимущества и заставить Армии Республик отойти
27 июля 2020 года вступило в силу новое перемирие на Донбассе, которое должно было дать надежду на устойчивое прекращение огня.
Однако, вопреки достигнутым договоренностям, украинская армия по приказу командования предпринимает попытки обойти соглашения.
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.
Новое решение Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе было более детализировано, чем предыдущие попытки добиться прекращения огня, а также разделено на четкие пункты, не допускающие двойного толкования. Было также утверждено введение дополнительных мер по установлению и поддержанию режима перемирия.
Однако, судя по всему, все эти соглашения и меры хоть и принесли положительные результаты, но так и не смогли удержать украинскую сторону от попыток обманом добиться преимущества на линии боевого соприкосновения.
Провокационные обстрелы со стороны ВСУ практически сошли на нет, хоть и не прекратились полностью.
Но при этом на первое место вышли многочисленные нарушения первого пункта дополнительных мер, а именно — оборудование новых позиций гораздо ближе к позициям НМ, что, фактически, является действиями наступательного характера. Всего за период действия перемирия было зафиксировано более 50 попыток создания новых траншей и укрытий подразделениями украинской армии в районе населенных пунктов: Новолуганское, Майорск, Пищевик, Старогнатовка, Опытное, Троицкое, Талаковка, Новомихайловка, Марьинка, Петровское (на территории участка разведения сил и средств), Травневое, Зайцево (северное), Верхнеторецкое верхнее, Новгородское, Лебединское, Золотое-4, Лобочёво, Новоалександровка, Новотошковское и Желобок.
Своими действиями боевики ВСУ готовятся к очередному разведению сил и средств.
В 2016 году было подписано соглашение о разведении сил и средств, которое предусматривало создание зон безопасности на трех участках линии боевого соприкосновения. Несколько лет и десятки срывов разведения сил со стороны ВСУ все же в конечном итоге привели к тому, что силы украинской армии и силы НМ ЛДНР покинули свои позиции и отошли на заранее оговоренное расстояние.
Отвод сил ВСУ был крайне негативно воспринят националистическими движениями Украины, которые посчитали подобное «зрадой» — предательством национальных интересов страны. В последние годы националисты набрали значительное влияние в Украине и даже в армии как никогда сильны подобные настроения, что ставит руководство страны в непростое положение.
Очередное разведение не за горами, но в текущей ситуации оно может привести к бунту и новому майдану против «зрадников», поэтому, пользуясь перемирием, и были инициированы работы по созданию новой линии укреплений для ВСУ, которые при новом разведении сил украинская армия запросто покинет, вернувшись обратно на свои старые, хорошо укрепленные и оборудованные позиции.
При этом формально украинская сторона соблюдает все условия, отводя войска на заданное расстояние, а НМ ЛДНР придется покинуть свои оборудованные позиции и отходить еще дальше назад.
В конечном итоге такой махинации ВСУ по факту останутся при своем, а Народная милиция будет вынуждена отходить, что руководство Украины, без сомнения, не замедлит преподнести как свою победу.
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