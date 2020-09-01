Кабмин увеличит объем субсидий на детские пособия до 47,6 млрд рублей

Российское правительство расширит бюджетные субсидии на ежемесячные детские выплаты в рамках нацпроекта “Демография” для ряда регионов, согласно подготовленному Минтрудом РФ проекту распоряжения кабмина.

Проведя анализ расходов за первую половину 2020 года и уточнив численность получателей пособий, кабмин принял решение увеличить объем субсидий для некоторых субъектов РФ.

Финансирование расширят на 1,73 миллиарда рублей. Дополнительную поддержку получат восемь российских регионов. Общая сумма субсидий теперь составит порядка 47,6 миллиарда рублей, передает ТАСС.

Изменения коснутся ежемесячного начисления пособий на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет. В настоящий момент выплаты от государства получают более 1 миллиона семей с детьми до 3 лет в России.

Мария Верескова