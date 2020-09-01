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Гусейнова уволили из ВШЭ

11:21. 1 сентября 2020 92 просмотра 3 коммент. Опубликовал:


Русофобствующего "профессора" Гасана Гусейнова, называвшего русский язык "клоачным", по-тихому уволили из ВШЭ.
Информацию эту уже подтвердили в ВШЭ https://www.ridus.ru/news/335558, заявив, что "у него закончился контракт"
Интересно, где эта падаль теперь всплывет…

Публикации на тему:

https://colonelcassad.livejournal.com/5385821.html – Не очень удачнео высказывание
https://colonelcassad.livejournal.com/5391241.html – Я родину не люблю ни в каком виде
https://colonelcassad.livejournal.com/5409720.html – Рекомендовать профессору ВШЭ Гусейнову принести извинения
https://colonelcassad.livejournal.com/5413015.html – Борец за чистоту языка
https://colonelcassad.livejournal.com/5421430.html – Ревнитель русской словесности
https://colonelcassad.livejournal.com/5492115.html – Психология древнегреческого мифа

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6136544.html

Метки: вшэ, гусейнов, русофобия

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