Гусейнова уволили из ВШЭ
11:21. 1 сентября 2020 92 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Русофобствующего "профессора" Гасана Гусейнова, называвшего русский язык "клоачным", по-тихому уволили из ВШЭ.
Информацию эту уже подтвердили в ВШЭ https://www.ridus.ru/news/335558, заявив, что "у него закончился контракт"
Интересно, где эта падаль теперь всплывет…
Публикации на тему:
https://colonelcassad.livejournal.com/5385821.html – Не очень удачнео высказывание
https://colonelcassad.livejournal.com/5391241.html – Я родину не люблю ни в каком виде
https://colonelcassad.livejournal.com/5409720.html – Рекомендовать профессору ВШЭ Гусейнову принести извинения
https://colonelcassad.livejournal.com/5413015.html – Борец за чистоту языка
https://colonelcassad.livejournal.com/5421430.html – Ревнитель русской словесности
https://colonelcassad.livejournal.com/5492115.html – Психология древнегреческого мифа
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6136544.html
Это кем надо быть, чтобы быть выгнанным из такой клоаки? Наверно, – русофилом…
Долго что то выгоняли.
Вот интересно, осудят или нет?
По тихому, а вот как Ефремова обстругали бы.