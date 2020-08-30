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Про четыре челюсти Королёва и расчёт ракеты на стене барака

18:10. 30 августа 2020 114 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Из этого видео вы узнаете, что Сергей Павлович Королёв был не зеком, а лагерным вертухаем, как он один заменял собой несколько научно-исследовательских институтов, никогда не носил часы, которые видны на каждом его фото, и как ему на следствии сломали четыре челюсти.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IEDsavuR754

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