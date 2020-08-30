Про четыре челюсти Королёва и расчёт ракеты на стене барака
18:10. 30 августа 2020 114 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Из этого видео вы узнаете, что Сергей Павлович Королёв был не зеком, а лагерным вертухаем, как он один заменял собой несколько научно-исследовательских институтов, никогда не носил часы, которые видны на каждом его фото, и как ему на следствии сломали четыре челюсти.
СМИ – средства массовой идиотизации.
Почему-то, за такой глум над королевской челюстью, захотелось, чтобы ведущему тоже кто-нибудь обеспечил то же самое за стеной барака. Пускай бы после этого он поиронизировал над своим положением, если бы смог. Экий г.. нюк!
Куда уж дальше ? Тупой People хавает , раз уж ТАК СМИ глумятся !
Поколение блогеров.
.