Про четыре челюсти Королёва и расчёт ракеты на стене барака

Из этого видео вы узнаете, что Сергей Павлович Королёв был не зеком, а лагерным вертухаем, как он один заменял собой несколько научно-исследовательских институтов, никогда не носил часы, которые видны на каждом его фото, и как ему на следствии сломали четыре челюсти.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IEDsavuR754