Сводки от ополчения Новороссии 27 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено, однако зафиксировано два нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

В нарушение пункта первого боевики 14-й бригады ВСУ по приказу военного преступников Войченко проводили инженерные работы по оборудованию позиций в районе н. п. Желобок и Новотошковское.

За месяц — с момента вступления в силу полного и всеобъемлющего режима прекращения огня с 00 часов 01 минуты 27 июля 2020 года — со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано тридцать шесть нарушений. В том числе одиннадцать огневых провокаций, три факта использования ударных БЛА и двадцать два факта проведения инженерных работ по оборудованию позиций.

В результате данных нарушений со стороны украинских боевиков один защитник Республики погиб и двое получили ранения.

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Командование ВСУ продолжает проводить кадровые мероприятия в отношении командиров соединений, неспособных надлежащим образом организовать руководство и контроль за подчиненными подразделениями.

Первым таким горе-командиром стал командир 35-й обрмп Палас. Почти та же участь постигла и командира 24-й омбр Гудзя, но в более мягкой форме.

Из достоверных источников в штабе «ООС» нам стало известно, что после многочисленных проверок комиссиями вышестоящих штабов, проведенных в 24-й бригаде и выявивших большое количество недостатков, в Генштабе ВСУ сложилось мнение о неспособности командира бригады Гудзя качественного выполнять свои обязанности.

После этого командованием ВСУ было принято решение убрать его подальше от личного состава, выполняющего задачи в условиях боевых действий.

Примечателен тот факт, что после снижения в должности командира 35-й бригады Паласа, дело получило общественный резонанс и негативно сказалось на всех Вооруженных силах Украины. В связи с этим Гудзю было предложено без лишнего шума уйти с занимаемой должности и поступить в Национальный университет обороны Украины, чем он и воспользовался.

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Мы продолжаем фиксировать снижение морально-психологического состояния боевиков ВСУ в зоне карательной операции.

При несении службы на взводных опорных пунктах, боевики все чаще пользуются бесконтрольностью со стороны командного состава, что приводит к употреблению спиртных напитков, случаям неуставных взаимоотношений, пьяным разборкам и дезертирству.

Так, вчера в ходе несения службы на одном из взводных опорных пунктов 3-го механизированного батальона 30-й бригады в районе н. п. Золотое двое военнослужащих употребляли спиртные напитки. Между изрядно выпившими военнослужащими произошел конфликт, возникший на фоне спора, кто из них побежит за добавкой. Недовольный решением старшего на позиции боевик привел автомат в боевое положение и произвел выстрел в ногу.

Испугавшись ответственности за содеянное, стрелявший покинул место несения службы и скрылся в неизвестном направлении с оружием.

В настоящий момент в бригаде проводятся мероприятия по поиску сбежавшего военнослужащего.

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