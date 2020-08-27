Сводки от ополчения Новороссии 27 августа 2020
- 14:04 Стрельба на позициях ВСУ — разведка Армии ЛНР сообщает подробности.
- 03:00 На Донбассе исчезает оружие, прибывшие боевики «Азова» вступили в схватку с военными ВСУ: сводка.
- 02:30 Новые диверсии и атаки на Донбассе: зачем Зеленский назначил нового руководителя Сил спецопераций? (ФОТО).
Стрельба на позициях ВСУ — разведка Армии ЛНР сообщает подробности
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено, однако зафиксировано два нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
В нарушение пункта первого боевики 14-й бригады ВСУ по приказу военного преступников Войченко проводили инженерные работы по оборудованию позиций в районе н. п. Желобок и Новотошковское.
За месяц — с момента вступления в силу полного и всеобъемлющего режима прекращения огня с 00 часов 01 минуты 27 июля 2020 года — со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано тридцать шесть нарушений. В том числе одиннадцать огневых провокаций, три факта использования ударных БЛА и двадцать два факта проведения инженерных работ по оборудованию позиций.
В результате данных нарушений со стороны украинских боевиков один защитник Республики погиб и двое получили ранения.
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Командование ВСУ продолжает проводить кадровые мероприятия в отношении командиров соединений, неспособных надлежащим образом организовать руководство и контроль за подчиненными подразделениями.
Первым таким горе-командиром стал командир 35-й обрмп Палас. Почти та же участь постигла и командира 24-й омбр Гудзя, но в более мягкой форме.
Из достоверных источников в штабе «ООС» нам стало известно, что после многочисленных проверок комиссиями вышестоящих штабов, проведенных в 24-й бригаде и выявивших большое количество недостатков, в Генштабе ВСУ сложилось мнение о неспособности командира бригады Гудзя качественного выполнять свои обязанности.
После этого командованием ВСУ было принято решение убрать его подальше от личного состава, выполняющего задачи в условиях боевых действий.
Примечателен тот факт, что после снижения в должности командира 35-й бригады Паласа, дело получило общественный резонанс и негативно сказалось на всех Вооруженных силах Украины. В связи с этим Гудзю было предложено без лишнего шума уйти с занимаемой должности и поступить в Национальный университет обороны Украины, чем он и воспользовался.
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Мы продолжаем фиксировать снижение морально-психологического состояния боевиков ВСУ в зоне карательной операции.
При несении службы на взводных опорных пунктах, боевики все чаще пользуются бесконтрольностью со стороны командного состава, что приводит к употреблению спиртных напитков, случаям неуставных взаимоотношений, пьяным разборкам и дезертирству.
Так, вчера в ходе несения службы на одном из взводных опорных пунктов 3-го механизированного батальона 30-й бригады в районе н. п. Золотое двое военнослужащих употребляли спиртные напитки. Между изрядно выпившими военнослужащими произошел конфликт, возникший на фоне спора, кто из них побежит за добавкой. Недовольный решением старшего на позиции боевик привел автомат в боевое положение и произвел выстрел в ногу.
Испугавшись ответственности за содеянное, стрелявший покинул место несения службы и скрылся в неизвестном направлении с оружием.
В настоящий момент в бригаде проводятся мероприятия по поиску сбежавшего военнослужащего.
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На Донбассе исчезает оружие, прибывшие боевики «Азова» вступили в схватку с военными ВСУ: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано, однако зафиксировано два нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, подписанных участниками Контактной группы.
В нарушение пункта первого, боевики 30 и 14 бригад ВСУ по приказу военных преступников Гараза и Войченко проводили инженерные работы по оборудованию позиций в районе н.п. Золотое-4 и Новотошковское.
Данные нарушения отражены в ежедневном отчете СММ ОБСЕ № 202/2020 от 25 августа 2020 года.
В очередной раз напоминаем, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает Минские договоренности. Просим Миссию ОБСЕ способствовать выполнению украинской стороной взятых на себя обязательств.
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По данным нашей разведки, в преддверии ротационных мероприятий в 25 овдбр прибыла комплексная комиссия штаба ОТГ «Север». В результате работы комиссии в бригаде выявлено большое количество неисправной техники, недостача 12 тонн дизельного топлива, отсутствие на складе РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения, – прим. РВ) более 70 мин к минометам калибра 120 и 82 мм, а также 27 единиц стрелкового оружия и 15000 тысяч боеприпасов к нему.
С целью недопущения доклада в вышестоящий штаб комбриг Зенченко вступил в преступный сговор с председателем комиссии и дал взятку в размере 300 тысяч гривен.
В настоящий момент Зенченко предпринимает меры по восстановлению недостающих боеприпасов и ГСМ. В связи с этим в бригаде созданы две группы.
Первая группа под руководством заместителя командира по вооружению отправлена в соседние соединения для закупки недостающего оружия и боеприпасов, вторая группа под руководством начальника службы ГСМ отправлена к местным фермерам для восстановления недостающего топлива.
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Нам продолжает поступать информация о фактах нарушения воинской дисциплины и преступлениях в рядах вооружённых формирований украинских боевиков.
Так, вчера в районе населённого пункта Мироновский произошёл очередной конфликт между военнослужащими 24 отдельной механизированной бригады и боевиками 12 бригады оперативного назначения «Азов», прибывшими для проведения провокаций.
В ходе проведенного разбирательства установлено, что ряд военнослужащих 24 бригады 24 августа получили награды и премии, приуроченные ко дню независимости Украины.
Этот факт вызвал зависть со стороны дислоцирующихся в зоне ответственности бригады боевиков 12 брон «Азов». На этом фоне возник конфликт, в результате которого травмы различной степени тяжести получили двое военнослужащих 24 бригады и трое боевиков «Азова».
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Новые диверсии и атаки на Донбассе: зачем Зеленский назначил нового руководителя Сил спецопераций? (ФОТО)
Глава украинского государства Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций. Им был назначен генерал-майор Григорий Галаган вместо уволенного Игоря Лунева.
Зеленский подписал соответствующие указы, сообщили в Администрации президента.
При этом президент «незалежной» прокомментировал цель данного кадрового решения, обратив внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас поддерживается, изменились задачи «ООС» (операции оккупационных сил, — прим. РВ).
«Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами…
Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, — адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника», — заявил глава украинского государства.
Кроме того, среди мер, которые обязан принять новый командующий Сил спецопераций, Зеленский обозначил продолжение развития всех компонентов вверенного подразделения.
Григорий Галаган — генерал-майор запаса. С 2002 по 2019 годы — военнослужащий Службы безопасности Украины, первый замначальника ЦСО «Альфа». В 2002–2014 годах проходил службу в Крыму в должности заместителя начальника отделения «Альфы», откуда бежал весной 2014 года.
В 2019 году Галаган так описал своё бегство из Крыма: «Я выезжал с полуострова через Перекоп… Там уже стояли бывшие сотрудники „Беркута“, которые перешли на сторону России, с которыми неоднократно ранее работали вместе на совместных мероприятиях. Мой бус они не проверяли. Спросили: „Вы в Украину?“ с непонятным, растерянным выражением лица. У них явно было уважение к тому, что мы остались верны своей стране».
Украинский генерал также принимал участие в карательной операции Киева на Донбассе, где был ранен в апреле 2015 года «при выполнении боевого задания».
Киевские пропагандисты воодушевлённо пишут о Григории Галагане как о «личном враге Путина». Как, например, украинский блогер и военный Алексей Арестович: «Зеленский назначает второго подряд легендарного офицера, спецназовца, личного врага Кремля, человека, заслуженного более чем по самые брови, Григория Галагана, на ключевую должность в системе национальной безопасности Украины».
В своем Telegram-канале данное назначение прокомментировал известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков, отметив основные причины такого решения Зеленского.
«Почему на Украине назначен новый руководитель Сил специальных операций? Причины могут быть разными. Основная — усиление контроля Службой безопасности Украины (и президента Зеленского) военного ведомства, в том числе самого подготовленного спецназа ВСУ.
У нас, в России, так усиливали контроль за МВД в начале века, назначая на пост министра и его замов чекистов (Рашид Нургалиев, Аркадий Еделев и т. д).
Впрочем, и в РФ на должности руководителя ССО ВС РФ одно время стоял чекист — Александр Матовников (до этого был замкомандира „Альфы“ в ФСБ).
Но в российском случае должность руководителя ССО порой служила кадровым трамплином. Генерал Алексей Дюмин, стремительно отметившись на ней, стал губернатором. Так же и Александр Матовников ушел полпредом Президента в федеральном округе.
И все-таки в украинском случае назначение генерала госбезопасности командовать офицерским спецназом МО Украины — это желание президента Зеленского быть в курсе самых пикантных и острых действий не только спецслужб, но и военного спецназа.
Вот он, Григорий Галаган. За его авторством будут сделаны все новые диверсии и атаки ССО Украины в Донбассе».
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