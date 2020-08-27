Кто подводил Белоруссию к нынешней ситуации. Один из акторов – BISS. (1/3)

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Стоп! А вот это уже интересно. Прямо и откровенно,, которая в глазах участников и спонсоров Круглого стола является тоталитарным государством, они вырабатывают и озвучивают стратегию смены существующего политического строя?!! Подчеркиваю, в тоталитарном, по-определению Запада, государстве!Сразу возник вопрос: кто-нибудь может себе представить возможность проведения подобного совещания, освещаемого в местной прессе, в столице США, например? Обвинить Штаты в тоталитаризме по-отношению к другим странам планеты – легко: где их войска или спецназовцы только не побывали за последние лет 300…Как бы Белый дом отнесся к подобному анти-американскому круглому столу на территории Вашингтона?Правозащитники признаЮт, что в Белоруссии нет достаточно влиятельной оппозиции, чтобы прозападные силы могли захватить власть, как это было в Украине после оранжевой революции. Поэтому, считают они, надо изменить тактику. И советуют ЕС ослабить политическое и экономическое давление на страну. Правда, не объясняют, а почему именно так.Аналогию можно провести с Россией. Или с той же Украиной. Когда страну невозможно взять силой, тогда прибегают к политике разрядки или потепления отношений между страной и Западом. При этом в ход идет игра на добрососедских настроениях населения. Ведь мы, славяне, как и некоторые другие народы планеты, люди относительно не воинственные. Так, у нас никогда не было колоний в заморских территориях; обращением других народов в видимом прошлом тоже не занимались. Вот на этой струнке и играют стратеги Запада, цивилизации хищной по своей сути. Это не я говорю, о том сама история молвит.Когда настает фаза потепления отношений, то в страну сразу устремляются полчища разнообразных фондов, обществ, НГО, НПО и прочих правозащитников. Которые, в свою очередь, используют приятные сердцу термины, такие, как свобода, справедливость, равенство, закон…Беда в том, что смыслы, спрятанные за этими святыми понятиями, смыслы в западном истолковании – просто противоположны тем, которые сокровенны для нас. Так, свобода прессы, например – это свобода бесконтрольного выплескивания негатива на читателя: убийства, аварии, воровство, коррупция и т.д. (По этому поводу приходит на ум следующий вопрос: много ли читателей были прямыми свидетелями убийства или изнасилования?)Свобода самовыражения приводит к безудержной пропаганде растлевающего население секса, аморального поведения. Пропаганда неестественной однополой любви.Говоря о справедливости, стОит отметить, что на практике в западных странах справедливость в судах – лишь игра воображения пропагандистов. Принадлежишь к элите – условное наказание, нет – получай по-полной.Справедливости распределения народного богатства на Западе нет. Сегодня в Греции уже урезали минимальную зарплату, завтра это обязательно произойдет в Испании или Ирландии. И до ядра капиталистических стран докатится, не говоря о восточных членах ЕС. [К слову, во Франции, например, номинально зарплата не урезана, зато работодатель получил право обязывать своих работников трудиться до 60 часов в неделю БЕЗ повышения заработка или оплаты сверхурочных!В любом случае мы фиксируем один и тот же процесс во всех старнах: увеличение богатства, сосредотачиваемого во всё менее малочисленных руках с одновременным увеличением числа бедных. –Равенство по-западному достаточно прокомментировать положением, по-которому доступ в элитные учебные заведения обеспечен лишь отпрыскам самой элиты. Еще лет 15 назад мне отложилась в памяти заметка социологов США о том, что вероятность подняться в более высокую социальную категорию равна 5%. Независимо от полученных дипломов. Потому что их обладателей из низшей социальной группы просто выдавливают , как чужих. Пять процентов – такова доля истинного равенства на Западе.Надеюсь, иллюстраций подмены смыслов понятиям свобода, равенство и т.п. достаточно. Таким образом, все указанные выше гражданские организации преследуют одну цель: создать у людей желание получить эти мифические западные свободу, равенство, закон. Получить и руководствоваться ими в своей стране.На базе подобных организаций создаются протестные движения, которые опираются на подброшенные пропагандистами лозунги. Чего, по-большому счету, в Белоруссии сегодня особо не наблюдается. И только после этого, за счет средств западных спонсоров эти протестные движения искренне верящих в них людей выводятся на улицу. При этом, они непременно приобретают оранжевый цвет. Как на Украине. В Тунисе. В Югославии. В Египте. Список не исчерпывающий.Следующим этапом и будет обращение гражданских и правозащитных движений к Западу с просьбой оказать давление на власть тем или иным способом. Чаще всего – призыв о гуманитарном вмешательстве.Все. Западная игра сделана. Власть в стране меняется на прозападно-демократичную. Что является лишь средством для Запада достигнуть полного доминирования в экономике таким образом порабощенного государства. Потому что тут же производится модернизация страны. Опять-таки обещая людям улучшение качества жизни. Во что это выливается на практике (а ведь лишь практика может служить объективным критерием истины) – посмотрите на плачевное состояние России.Крупные западные монополии берут в свои руки все жизненно важные сети: дороги, водоснабжение, энергию. А также образование, социальную сферу, финансовую и, в конечном итоге, причем достаточно скоро – сферу управления страной. Все. Страна порабощена. Примеры – практически вся Центральная и Южная Америка. Хотя бы.А напоследок – экономия! Урезаются социальные льготы, финансирование образования, зарплаты и т.п. Как в капиталистической Греции. Как в Ливии. Везде, где страны находятся под внешним управлением Запада. Хищника и паразитаПро развращение населения я уже и не говорю. Включите любой российский канал – разве хоть где-то, за редчайшим исключением, говорит без фальши о чем-то действительно добром и полезном для людей?Вывод из заметки о Круглом столе , организованном Белорусским институтом стратегических исследований (BISS):