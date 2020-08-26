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Сводки от ополчения Новороссии 26 августа 2020

15:07. 26 августа 2020 133 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Потери ВСУ в огне — стали известны подробности: сводка с Донбасса

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Потери ВСУ в огне — стали известны подробности: сводка с Донбасса (+ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ДНР.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины три раза нарушили дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня. Противник один раз применил БЛА, также в районе двух населенных пунктов зафиксировано два факта проведения инженерных работ. Огневых провокаций со стороны украинских карателей не отмечено.

Вчера украинская сторона в очередной раз нарушила первый пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрет на использование любых видов летательных аппаратов.

В районе н. п. Водяное зафиксирован БЛА типа «Фантом», с помощью которого боевики десантно-штурмового батальона 36-й бригады осуществляли контроль инженерного оборудования своих позиций и пытались вести разведку наших позиций.

Кроме того, боевики 18-го и 137-го батальонов 35-й бригады продолжали инженерные работы в районе н. п. Шумы и Жованка.

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Нашей системой видеонаблюдения зафиксировано происшествие на позициях десантно-штурмового батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты, где из-за нарушений требований безопасности военнослужащими был спровоцирован пожар в районе н. п. Водяное. По предварительным данным потери противника составили один погибший и двое раненых.

Защитники Республики огонь по противнику не открывали, вели наблюдение, строго соблюдая режим прекращения огня.

В очередной раз мы отмечаем противоречивость заявлений пресс-центра штаба «ООС» и лживых украинских СМИ, которые не могут скоординировать свою работу по обвинению подразделений НМ ДНР в нарушении режима прекращения огня. Подобные разногласия официальных источников свидетельствуют о недостоверности предоставляемых ими сведений и прямо показывают несогласованность в информационных вбросах.

Не имея поводов обвинить Народную милицию в несоблюдении Минских договоренностей, украинское военное командование не оставляет попыток дискредитировать Народную республику с привлечением представителей Центров информационно-психологических операций и подконтрольных СМИ, под общим руководством пропагандистов пресс-центра штаба «ООС».

Нами отмечена работа съемочных групп телеканалов «112», «5 канал» и информационного агентства «Армия Информ» в районе н. п. Красногоровка с редакционным заданием на подготовку материалов по обвинению НМ в нарушении дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, а также освещению ситуации по противодействию пандемии коронавируса в населенных пунктах и подразделениях ВСУ.

Кроме того, у нас есть информация о работе украинских СМИ «NewsOne», «24 канал» и «UA ТV» в зоне ответственности 53-й омбр в районе н.п. Гранитное.

Как мы неоднократно сообщали, присутствие украинских СМИ в зоне «ООС» негативно сказывается на обстановке вдоль линии боевого соприкосновения и ведет к увеличению провокаций со стороны ВСУ в отношении Республики.

Нашей разведкой получены данные о прибытии в расположение 36-й бригады ВФУ специального наряда военной службы правопорядка. Данные обстоятельства связаны с прогрессирующим ростом преступлений против мирного населения и неуставных взаимоотношений между военнослужащими.

В состоянии анархии, беспробудного алкоголизма и неуставщины в ВСУ украинские боевики осуществляют грабеж местного населения.

Нам стали известны очередные факты группового оставления части в 36-й бригаде.

Пятеро военнослужащих, прихватив с собой вверенное им оружие, самовольно оставили занимаемые позиции и отправились в близлежащий поселок Павлополь с целью раздобыть алкогольных напитков. Благо, что «самоволка» закончилась без последствий для местного населения. Дезертиры были задержаны нарядом военной службы правопорядка, осуществлявшим патрулирование совместно с нарядом полиции, практически в бессознательном состоянии на подходе к магазину.

С целью исключения резонанса, командир бригады Гнатов отправил помощника командира по правовой работе Поддубского и начальника пресс-службы Безсмертную урегулировать вопрос с представителями правоохранительных органов. Данный факт тщательно скрывается от командования «ООС».

По нашей информации полицейские, разоружившие украинских боевиков, не желают возвращать изъятое вооружение и боеприпасы, на контакт с представителями бригады не идут.

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В Донецке открыли памятник “Гиви”



В Донецке открыли памятник "Гиви".







https://asd.news/articles/dnr/v-donetske-sostoyalas-tseremoniya-otkrytiya-byusta-geroyu-dnr-mikhailu-givi-tolstykh/ – цинк

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Армия ЛНР строит «окно» для тех, кто остался в украинской оккупации (ВИДЕО)

Армия ЛНР строит «окно» для тех, кто остался в украинской оккупации (ВИДЕО) | Русская весна

Программа «Служу Республике» — это информационный проект команды военкоров Народной милиции ЛНР. В новом выпуске журналист Дмитрий Медведев рассказал о главных событиях минувшей недели.

19 августа на Аллее славы в Стаханове состоялось прощание с погибшим от снайперской пули 27-летним Владиславом Мотузовым. Семья и друзья Владислава, его коллеги по оружию проводили бойца в последний путь.

Жизнь парня оборвалась 15 августа в результате нарушения режима прекращения огня украинскими военными. Таким образом Украина самым подлым образом оборвала всякую надежду на мир в Донбассе.

Луганская Народная Республика, в свою очередь, продолжает выполнять взятые на себя обязательства. Как рассказал руководитель Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко, «согласно достигнутым договорённостям о строительстве КПВВ ЛНР при координации и контроле представительства в СЦКК проводит работы по устройству КПВВ».

Он уточнил, что работы ведутся инженерными подразделениями Народной милиции.

«Одно КПВВ, а тем более пеший переход, совершенно не удовлетворял все потребности жителей ЛНР, — сказал Филипоненко. — Огромное количество людей с временно оккупированной территорий приходят на территорию Луганской Народной Республики получить качественное медицинское обеспечение. Это давно уже не секрет.

Особенно те люди, которые инвалиды с ограниченными возможностями, для них очень затруднительно пересечение именно пешего перехода. Поэтому, я думаю, это, конечно, для людей будет огромная отдушина, как только откроется данный КПВВ».

По словам Филипоненко, «все обязательства, которые взяла на себя Луганская Народная Республика, будут выполнены в срок». 

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Народной милиции ЛНР.

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«Волонтёры» потравили карателей на Донбассе в честь Дня незалежности

«Волонтёры» потравили карателей на Донбассе в честь Дня незалежности | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

За прошедшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, подписанных участниками Контактной группы.

В нарушении пункта первого боевики 30 омбр по приказу военного преступника Гараза проводили инженерные работы по дооборудованию позиций в районе н.п. Новоалександровка.

Также, в нарушение пункта третьего дополнительных мер, а именно — запрета на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, боевики 25 бригады разместили два бронетранспортера в жилом районе н.п. Счастье.

Все материалы, подтверждающие проведение инженерных работ, факты применения БЛА со стороны вооруженных формирований Украины, своевременно передаются представителям СЦКК Украины и наблюдателям миссии ОБСЕ.

Мы призываем украинскую сторону выполнять все пункты дополнительных мер, а представителей международных организаций принудить украинское руководство к отказу от действий, способствующих обострению обстановки на линии боевого соприкосновения.

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Нам продолжает поступать информация о фактах небоевых потерь в частях и соединениях ВСУ в зоне операции оккупационных сил, ставших результатом употребления спиртных напитков украинскими боевиками и самоустранения от исполнения служебных обязанностей командного состава.

Так, празднование «дня независимости» стало настоящей трагедией для военнослужащих 24 бригады ВСУ. Вчера ночью пять военнослужащих этой бригады были доставлены в госпиталь с тяжелым отравлением, одного из них врачам спасти не удалось. 

В ходе проведенного расследования прибывшей комиссией штаба «ООС» установлено, что боевики 24 бригады отравились продуктами питания и алкоголем, привезенными накануне в бригаду волонтерами.

Допуск волонтеров на позиции бригады не был согласован с командованием украинских боевиков. По данному факту проводится разбирательство, виновных должностных лиц планируют привлечь к дисциплинарной ответственности.

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В частях и соединениях в зоне проведения «ООС» отмечено значительное снижение морально-психологического состояния военнослужащих на фоне слабой организации тылового обеспечения и низкой укомплектованности соединений личным составом, которая составляет менее 60 процентов.

Боевики 25-й отдельной воздушно-десантной бригады жалуются на то, что в связи с низкой укомплектованностью подразделений возникают проблемы с организацией боевого дежурства на переднем крае.

После смены с дежурства солдаты вынуждены вместо положенного отдыха заниматься оборудованием позиций, поиском питания и питьевой воды, которые зачастую не доходят до военнослужащих по вине снабжающих служб.

Также многие из военнослужащих подавлены, так как им не предоставляются положенные ежегодные отпуска.

В связи с этим командир бригады Зенченко приказал командирам батальонов организовать разъяснительные беседы с подчиненными, выполняющими задачи на переднем крае, с целью недопущения случаев неповиновения среди военнослужащих.

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