Сводки от ополчения Новороссии 26 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ДНР.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины три раза нарушили дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня. Противник один раз применил БЛА, также в районе двух населенных пунктов зафиксировано два факта проведения инженерных работ. Огневых провокаций со стороны украинских карателей не отмечено.

Вчера украинская сторона в очередной раз нарушила первый пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрет на использование любых видов летательных аппаратов.

В районе н. п. Водяное зафиксирован БЛА типа «Фантом», с помощью которого боевики десантно-штурмового батальона 36-й бригады осуществляли контроль инженерного оборудования своих позиций и пытались вести разведку наших позиций.

Кроме того, боевики 18-го и 137-го батальонов 35-й бригады продолжали инженерные работы в районе н. п. Шумы и Жованка.

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Нашей системой видеонаблюдения зафиксировано происшествие на позициях десантно-штурмового батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты, где из-за нарушений требований безопасности военнослужащими был спровоцирован пожар в районе н. п. Водяное. По предварительным данным потери противника составили один погибший и двое раненых.

Защитники Республики огонь по противнику не открывали, вели наблюдение, строго соблюдая режим прекращения огня.

В очередной раз мы отмечаем противоречивость заявлений пресс-центра штаба «ООС» и лживых украинских СМИ, которые не могут скоординировать свою работу по обвинению подразделений НМ ДНР в нарушении режима прекращения огня. Подобные разногласия официальных источников свидетельствуют о недостоверности предоставляемых ими сведений и прямо показывают несогласованность в информационных вбросах.

Не имея поводов обвинить Народную милицию в несоблюдении Минских договоренностей, украинское военное командование не оставляет попыток дискредитировать Народную республику с привлечением представителей Центров информационно-психологических операций и подконтрольных СМИ, под общим руководством пропагандистов пресс-центра штаба «ООС».

Нами отмечена работа съемочных групп телеканалов «112», «5 канал» и информационного агентства «Армия Информ» в районе н. п. Красногоровка с редакционным заданием на подготовку материалов по обвинению НМ в нарушении дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, а также освещению ситуации по противодействию пандемии коронавируса в населенных пунктах и подразделениях ВСУ.

Кроме того, у нас есть информация о работе украинских СМИ «NewsOne», «24 канал» и «UA ТV» в зоне ответственности 53-й омбр в районе н.п. Гранитное.

Как мы неоднократно сообщали, присутствие украинских СМИ в зоне «ООС» негативно сказывается на обстановке вдоль линии боевого соприкосновения и ведет к увеличению провокаций со стороны ВСУ в отношении Республики.

Нашей разведкой получены данные о прибытии в расположение 36-й бригады ВФУ специального наряда военной службы правопорядка. Данные обстоятельства связаны с прогрессирующим ростом преступлений против мирного населения и неуставных взаимоотношений между военнослужащими.

В состоянии анархии, беспробудного алкоголизма и неуставщины в ВСУ украинские боевики осуществляют грабеж местного населения.

Нам стали известны очередные факты группового оставления части в 36-й бригаде.

Пятеро военнослужащих, прихватив с собой вверенное им оружие, самовольно оставили занимаемые позиции и отправились в близлежащий поселок Павлополь с целью раздобыть алкогольных напитков. Благо, что «самоволка» закончилась без последствий для местного населения. Дезертиры были задержаны нарядом военной службы правопорядка, осуществлявшим патрулирование совместно с нарядом полиции, практически в бессознательном состоянии на подходе к магазину.

С целью исключения резонанса, командир бригады Гнатов отправил помощника командира по правовой работе Поддубского и начальника пресс-службы Безсмертную урегулировать вопрос с представителями правоохранительных органов. Данный факт тщательно скрывается от командования «ООС».

По нашей информации полицейские, разоружившие украинских боевиков, не желают возвращать изъятое вооружение и боеприпасы, на контакт с представителями бригады не идут.

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