Беспорядки в Висконсине. 24-26.08.2020

В Висконскине 3-й день продолжаются массовые беспорядки, после того, как полицейскими застрелили очередного негра оказавшего сопротивление при задержании. Идут столкновения с полицией, поджоги и грабежи магазинов, уничтожение муниципальной собственности, формирование отрядов вооруженной самообороны."Гран-Торино" на практике.Массовая стрельба.Беспорядки 24 августа.Последствия протестов 24 августа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6123357.html