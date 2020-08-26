Беспорядки в Висконсине. 24-26.08.2020
09:05. 26 августа 2020 77 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Висконскине 3-й день продолжаются массовые беспорядки, после того, как полицейскими застрелили очередного негра оказавшего сопротивление при задержании. Идут столкновения с полицией, поджоги и грабежи магазинов, уничтожение муниципальной собственности, формирование отрядов вооруженной самообороны.
"Гран-Торино" на практике.
Массовая стрельба.
Беспорядки 24 августа.
Последствия протестов 24 августа.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6123357.html
Разгулялась Африка по Америке ))))))))))
Все зло возвращается назад.