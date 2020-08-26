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Беспорядки в Висконсине. 24-26.08.2020

09:05. 26 августа 2020 77 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


В Висконскине 3-й день продолжаются массовые беспорядки, после того, как полицейскими застрелили очередного негра оказавшего сопротивление при задержании. Идут столкновения с полицией, поджоги и грабежи магазинов, уничтожение муниципальной собственности, формирование отрядов вооруженной самообороны.


"Гран-Торино" на практике.


Массовая стрельба.




Беспорядки 24 августа.


Последствия протестов 24 августа.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6123357.html

Метки: беспорядки, Видео, висконсин, протесты, США

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