Сводки от ополчения Новороссии 25 августа 2020
- 10:37 Куля в лоб: стало известно о гибели карателя на Донбассе (ФОТО).
- 08:02 Личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
- 04:30 Жители оккупированной Луганщины показали истинное отношение к украинской армии.
Куля в лоб: стало известно о гибели карателя на Донбассе (ФОТО)
Украинский военный погиб от ранения в голову в районе проведения «операции объединённых сил» на оккупированной Киевом территории ЛНР.
Как сообщается, лейтенант ВСУ Владимир Рудик умер предположительно 22 августа.
«К большому сожалению, у нас потери. 22 августа (ориентировочно) в Луганской области трагически погиб (пулевое ранение правого лобного отдела) старший лейтенант (подразделение не уточняется) Рудик Владимир Владимирович, 1989 года рождения», — сообщил на своей странице в соцсети сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.
Рудик был уроженцем села Золотники (Тернопольская область), пошёл на Донбасс убивать мирных жителей добровольцем в первые дни войны.
Он прошёл путь от солдата до старлея, командира 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого, получил за время участия в «АТО» шесть госнаград.
О гибели Рудика сообщает также администрация Золотниковского сельсовета. У него остались родители и сестра.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ
"Джокер ДНР" опубликовал новую порцию внутренних документов 36-й бригады морской пехоты ВСУ посвященных на этот раз ее личному составу. Можно отметить, что в бригаде существенное расхождение штатной и списочной численности. При штатной численности в 2605 человек по спискам проходит 1533.
А здесь у нас список личного состава штаба бригады.
Укомплектованность подразделений на 19 мая 2020 года.
"Джокер ДНР" обещает и далее публиковать данные по личному составу.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Жители оккупированной Луганщины показали истинное отношение к украинской армии
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано.
Несмотря на меры, принимаемые властями Украины по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, отмечается существенный прирост количества заболевших.
В связи с этим на контрольно-пропускных пунктах в Донецкой и Луганской областях сотрудниками ГПСУ и СБУ проводятся мероприятия по выявлению жителей, постоянно проживающих на территориях Республик, для дальнейшего их обвинения и привлечения к административной ответственности за пересечение государственной границы с признаками заболевания коронавирусной инфекцией.
Мы призываем жителей Республик без необходимости не посещать территорию Украины, а также соблюдать все карантинные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне карательной операции.
Так, сегодня в травматологическое отделение Попаснянской центральной районной больницы поступили двое военнослужащих 30-й бригады ВСУ капитан Бовтюк и солдат Василик с тяжёлыми телесными повреждениями.
Согласно показаниям солдата Василика, в ночь с 23 на 24 августа боевики праздновали день государственного флага Украины, после чего самовольно оставили расположение части с целью приобретения алкогольных напитков в населённом пункте Попасная.
По пути к магазину военнослужащие встретили компанию, которая выразила недовольство фактом размещения украинской военной техники возле жилых домов.
После чего произошел конфликт, в результате которого капитан Бовтюк получил черепно-мозговую травму, а солдату Василику была сломана челюсть.
В настоящий момент в бригаду прибыли сотрудники ВСП для проверки состояния воинской дисциплины и выявления военнослужащих, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
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Несмотря на меры, предпринимаемые высшим военным командованием по повышению престижа ВСУ и популяризации военной службы, укомплектованность подразделений украинской армии, выполняющих задачи в зоне «ООС», по-прежнему остается на низком уровне.
Так, по данным нашего источника, в связи с прибытием в 30-ю бригаду комиссии по проверке вопросов укомплектованности и боевой готовности, в пункте постоянной дислокации бригады в Житомирской области в срочном порядке и формально проведены мероприятия по приведению к военной присяге и заключению контрактов с военнослужащими срочной службы для дальнейшей отправки 50 военнослужащих в зону карательной операции.
Примечателен тот факт, что вчерашние «срочники», совсем недавно попавшие в украинскую армию, перед отправкой в зону боевых действий не будут проходить курсы подготовки по военно-учетным специальностям в учебных центрах.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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