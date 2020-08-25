Сводки от ополчения Новороссии 25 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано.

Несмотря на меры, принимаемые властями Украины по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, отмечается существенный прирост количества заболевших.

В связи с этим на контрольно-пропускных пунктах в Донецкой и Луганской областях сотрудниками ГПСУ и СБУ проводятся мероприятия по выявлению жителей, постоянно проживающих на территориях Республик, для дальнейшего их обвинения и привлечения к административной ответственности за пересечение государственной границы с признаками заболевания коронавирусной инфекцией.

Мы призываем жителей Республик без необходимости не посещать территорию Украины, а также соблюдать все карантинные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне карательной операции.

Так, сегодня в травматологическое отделение Попаснянской центральной районной больницы поступили двое военнослужащих 30-й бригады ВСУ капитан Бовтюк и солдат Василик с тяжёлыми телесными повреждениями.

Согласно показаниям солдата Василика, в ночь с 23 на 24 августа боевики праздновали день государственного флага Украины, после чего самовольно оставили расположение части с целью приобретения алкогольных напитков в населённом пункте Попасная.

По пути к магазину военнослужащие встретили компанию, которая выразила недовольство фактом размещения украинской военной техники возле жилых домов.

После чего произошел конфликт, в результате которого капитан Бовтюк получил черепно-мозговую травму, а солдату Василику была сломана челюсть.

В настоящий момент в бригаду прибыли сотрудники ВСП для проверки состояния воинской дисциплины и выявления военнослужащих, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

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Несмотря на меры, предпринимаемые высшим военным командованием по повышению престижа ВСУ и популяризации военной службы, укомплектованность подразделений украинской армии, выполняющих задачи в зоне «ООС», по-прежнему остается на низком уровне.

Так, по данным нашего источника, в связи с прибытием в 30-ю бригаду комиссии по проверке вопросов укомплектованности и боевой готовности, в пункте постоянной дислокации бригады в Житомирской области в срочном порядке и формально проведены мероприятия по приведению к военной присяге и заключению контрактов с военнослужащими срочной службы для дальнейшей отправки 50 военнослужащих в зону карательной операции.

Примечателен тот факт, что вчерашние «срочники», совсем недавно попавшие в украинскую армию, перед отправкой в зону боевых действий не будут проходить курсы подготовки по военно-учетным специальностям в учебных центрах.

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