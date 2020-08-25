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Амфибия «Дрозд» и робот «Кобра»: какие новинки представили на форуме «Армия-2020»

10:45. 25 августа 2020 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lgth81TNPPU

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