Сводки от ополчения Новороссии 24 августа 2020

Здесь мужество с боями проходило

Саур-Могила… Сегодня это вдвойне святое и торжественное место, где каждый камень, где сама земля, пропитана кровью доблестных солдат Великой Отечественной войны и гражданской войны 2014 года, когда Украина начала убивать людей только за то, что они имели другое мнение и не захотели подчиниться преступной власти, пришедшей в результате государственного переворота.

В 12 километрах от центра Тореза начинается территория регионального ландшафтного парка “Донецкий кряж”, а на его краю – мемориал Саур-Могила.

В былые годы, в дни, когда вспоминали Великую Отечественную войну, на Саур-Могилу съезжалась вся область. Величественная архитектура и восхитительная панорама окружающей степи.

Саур-Могила… Древний курган (277,9 метра) – свидетель многих событий. Сегодня, как никогда, всем нам, а особенно молодежи, нужна правда и память о той далекой войне, о поколении людей, которые честно и до конца выполнили свой долг, защищая нашу Родину от захватчиков. Тогда никто и представить не мог, что на этой высоте снова будут идти бои, мемориал будет разрушен, погибнут ополченцы, а в нашу жизнь войдет страшное слово “война”…

5 июля 2014 года начались бои за Саур-Могилу – самую высокую точку непокоренного Донбасса. Именно эта дата считается началом одной из самых кровопролитных и жестоких сражений XXI века, закончившееся 26 августа 2014 г. полным и тотальным разгромом украинской группировки войск.

Вооруженные столкновения между ВСУ и ополчением Донецкой Народной Республики начались летом 2014 года, когда украинская армия пыталась взять в плотное кольцо восставшие города Донбасса, отсекая их от российской границы. Уже в первых числах июня бои велись за населенные пункты Мариновка и Снежное – к югу и к северу от высоты. А 12 июня в рамках так называемой операции по восстановлению контроля над границей украинские войска выдвинулись для штурма Саур-Могилы – но попали в засаду и понесли большие потери. Не имея времени подготовить штурм, украинские десантники обошли курган стороной.

Основные сражения развернулись уже в начале июля, когда ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по вершине, хвастливо отчитавшись о ликвидации наблюдательного пункта ополченцев на Саур-Могиле. Однако громкое заявление было преждевременным – на высоте плотно держали оборону выжившие бойцы ополчения Донбасса. И тогда в ночь с 5 на 6 июля на штурм кургана пошел националистический батальон “Азов”. Однако и эта атака была отбита, а само бандеровское бандформирование потеряло 70% личного состава, и в дальнейшем было выведено в тыл для переформирования и зализывания ран.

К середине июля 2014 года контролируемая ополчением Саур-Могила стала играть важную роль в окружении пятитысячной украинской группировки и замыкания Южного котла. В окружение попали 72-я, 79-я аэромобильная и 24-я механизированная бригады ВСУ, а также националистические батальоны “Шахтёрск” и остатки “Азова”. Новые бои вспыхнули в конце месяца, когда в период 23-28 июля бойцы ополчения Донбасса выдержали не один десяток адских штурмов со стороны украинской армии. При этом героическую оборону держали всего 32 ополченца…

В начале августа высота несколько раз переходила из рук в руки – но самая высшая точка кургана всё это время оставалась за вооруженными силами ДНР. На Саур-Могилу украинская армия буквально обрушила стальной шквал массированных артиллерийских обстрелов и 10 августа монумент советскому солдату-освободителю рухнул… Оставшиеся 6 ополченцев покинули свои позиции.

Однако уже 13-14 августа отряды ополчения выбили украинских военных от подножия кургана и в течение следующей недели последовательно окружали стратегическую высоту, отрезав от снабжения занявших ее солдат ВСУ.

Полный контроль над Саур-Могилой был восстановлен войсками ДНР 26 августа 2014 г., занятие этой вершины позволило ополчению Донбасса выйти к Азовскому морю и выбить украинскую армию из Новоазовска с прилегающим к нему 40-километровым участком морского побережья.

За почти три месяца боев Саур-Могила побывала в руках украинской военщины всего неполных две недели, всё остальное время вершину контролировала армия молодой Донецкой Республики: бойцы ополчения Донбасса спустя 71 год повторили героический подвиг своих дедов…

А сами руины некогда монументального мемориала напоминают нам о мужестве, отваге и беззаветной верности родному Отечеству, которые всегда были и будут неотъемлемой частью нашего народа. Наступит время, когда восстановленный в железе и бетоне 36-ти метровый русский солдат-освободитель вновь восстанет из груды развалин и будет гордо взирать на свободные от всевозможной нечисти степные просторы нашего края…

Сама Украина еще долго пыталась брыкаться, не признавая, что Саур – Могила уже ими потеряна.

А в 2018 году Порошенко, явно с хорошего бодуна, вообще заявил, что Саур-Могила находится под контролем Украины…

“Вот это новость! Оказывается, великие украинские военачальники до сих пор не сообщили Петру Порошенко о том, что Саур-Могила с августа 2014 г. в руках дончан. А украинский главковерх все еще награды за ее “удержание” раздает!” – посмеялся тогда в Facebook донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.

Украинское командование в истории с Саур-Могилой сыграло огромную роль, т.к. использовало своих солдат в виде пушечного мяса, давая постоянно приказы: “взять Саур-Могилу любой ценой”… Во время боев в тех местах неоднократно происходили перестрелки между украинскими военными бригадами. Неслаженность действий повлекла за собой сотни смертей украинских солдат. А вот как вспоминает один из выживших украинских солдат: “Командиру передают: если в течение часа ты не возьмешь высоту – пойдешь под суд. В общем, “подгоняли” нас на Саур-Могилу…. Но мы были на этой Саур-Могиле и простояли там шесть часов! Отошли, а командиру снова поступает приказ взять высоту. Положить весь батальон, но высоту занять… “

“Многое идет не так, – продолжает украинский военный, — из-за несогласованности свои по своим же стреляют. Мы так “встретились” с 30-й бригадой. Они с Саур-Могилы разбомбленные идут, а мы – туда. И ихний танк перед нашим выстрелил. Потом флаг увидели, разобрались”.

Тогда, во время боев на Саур-Могиле, были огромные потери в живой силе и даже это скрывалось украинским командованием.

До сегодняшнего дня многие семьи разыскивают своих погибших солдат, которых украинское командование бросало прям на поле брани.

Не стоит лезть на землю наших предков, политую кровью героических солдат Красной Армии…. Это наша Земля, которая никогда не позволит топтать её украинским фашистам…

Елена Субботина

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Кравчук рассказал, куда могут перенести переговоры по Донбассу

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены в «нейтральные страны». Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Он отметил, что в настоящее время переговоры проходят в режиме видеоконференции, поэтому площадка для них не имеет особого значения. Однако, по его словам, «есть одно, но» — «существует вероятность того, что Россия введет войска в Белоруссию». По словам Кравчука, в этом случае переговорам по Донбассу «там делать нечего». Кравчук заявил, что площадкой для переговоров могут стать Швеция, Швейцария или Финляндия. Читайте также: Чёрные ящики украинского Boeing натолкнули эксперта на неожиданную версию о крушении MH17

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Экстренное заявление Армии ДНР

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР. Несмотря на положительную динамику переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и значительное снижение огневых провокаций, украинские боевики продолжают провокации на линии соприкосновения, нарушая договоренности. Сегодня украинская сторона в очередной раз нарушила первый пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрет на использование любых видов летательных аппаратов. В районе н. п. Новолуганское зафиксирован БЛА типа «Фантом», с помощью которого боевики 2-го батальона 24-й бригады осуществляли контроль инженерного дооборудования своих позиций и пытались осуществить разведывательную деятельность наших позиций. Кроме того, боевики 18-го батальона 35-й бригады продолжали инженерные работы в районе н. п. Новгородское. Защитники Республики на данные провокации не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня. Также каратели 21-го батальона 56-й омпбр из н. п. Пески совершили запуск связки надувных шаров, а боевики 2-го батальона 54-й омбр из Авдеевки в сторону нашей Республики на шарах запустили флаг с фашистской символикой. Зная о коварстве и цинизме украинских боевиков, мы не исключаем, что на данных шарах, возможно, прикреплены взрывные или зажигательные устройства, предназначенные для нанесения ущерба мирному населению Республики. Командование Народной милиции призывает жителей прифронтовых районов республики проявлять бдительность и осторожность. Информацию о всех подозрительных предметах незамедлительно сообщать в экстренные службы силовых ведомств республики. В очередной раз призываем международных наблюдателей принять меры по принуждению украинской стороны к выполнению взятых на себя обязательств. Читайте также: Чёрные ящики украинского Boeing натолкнули эксперта на неожиданную версию о крушении MH17

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ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР. «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Источник: https://rusvesna.su/news/1579796666 По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины не зафиксировано. Используя действующий режим прекращения огня, противник продолжает проводить инженерные работы по дооборудованию позиций, нарушая тем самым пункт первый Дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня. Так, вчера по приказу военного преступника Зенченко боевики 3-го батальона 25-й овдбр продолжили совершенствование своих позиций в инженерном отношении в районе н. п. Лобочёво. Несмотря на достигнутые договоренности, командование ВСУ продолжает демонстрировать свою приверженность силовому сценарию развития конфликта на Донбассе и продолжает проводить учения с отработкой вопросов ведения наступательных действий. Так, вчера на территории Луганской области с резервными подразделениями Объединённых сил проведены учения с имитацией захвата якобы подразделениями НМ украинских позиций и дальнейшими наступательными действиями подразделений ВСУ. Данными действиями командование ВСУ показывает нежелание соблюдения пункта первого Дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, который в себя включает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Читайте также: «Сенсация! ВСУ будут закупать советские миномёты по цене НАТОвских», — Дежурный по ООС Мы призываем украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства, а представителей международных организаций принудить украинское руководство к отказу от действий, способствующих обострению обстановки на линии боевого соприкосновения. Соединения и воинские части ВСУ, находящиеся в зоне «ООС», продолжают нести небоевые потери. Основными причинами по-прежнему являются: слабый контроль со стороны младших командиров и употребление военнослужащими спиртных напитков и наркотических веществ. Так, вчера в зоне ответственности 3-го механизированного батальона 14-й омбр отмечена работа командира батальона с целью проверки наличия личного состава и организации боевого дежурства на переднем крае в преддверии «Дня независимости».



Во время проверки на одной из позиций командиром батальона был выявлен ящик алкогольной продукции. Спрятанный алкоголь, доставленный волонтёрами через одного из военнослужащих, боевики планировали употребить сегодня, отпраздновав тем самым «День незалежной». В ходе жестокого допроса горе-комбат не рассчитал силы и сломал челюсть одному из организаторов доставки алкоголя. С целью сокрытия данного факта комбат приказал командиру роты спрятать данного военнослужащего в подразделении и лечить за свой счёт. Коррупция по-прежнему остаётся одной из главных проблем Вооружённых сил Украины. Командиры подразделений, находящиеся в зоне «оккупационных сил», продолжают проворачивать коррупционные схемы. Одной из таких схем является списание горюче-смазочных материалов (ГСМ) с целью личного обогащения. Так, от источника в штабе 30-й омбр нам стало известно, что в преддверии приезда комиссии штаба ОТГ «Север» в бригаде проводятся мероприятия по проверке учёта использования автомобильной техники и расхода ГСМ. В ходе внутренней проверки выявлен факт недостачи 10 тонн дизельного топлива. Из объяснений начальника службы соединения установлено, что недостающее топливо было выдано в подразделения ещё в июле, оправдательных документов на списание дизельного топлива командирами подразделений не предоставлено. В связи с этим комбриг Гараз приказал командирам подразделений восстановить недостающее топливо за свой счёт в двухдневный срок. Командиры рот, в свою очередь, начали собирать денежные средства с подчинённых на якобы приезд и встречу комиссии вышестоящего штаба. Читайте также: Новая мода — ещё один «вождь» оппозиции рассказал о том, что его хотели отравить, и отказался от чая

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