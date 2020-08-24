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«Гламурный вестник апокалипсиса»: Бернар Анри Леви сменит Джорджа Сороса

09:30. 24 августа 2020 189 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Сеть фондов Сороса, многолетним руководителем которой на протяжении десятилетий был его основатель финансист-миллиардер Джордж Сорос, собирается сменить своего управляющего ввиду его весьма преклонного возраста. Об этом говорится в статье Заура Расулзадеопубликованной 23 августа на азербайджанском ресурсе haqqin.az.

Автор напоминает, что в разные годы Сорос спонсировал оппозиционные группы в ряде стран, в частности в Восточной Европе в период, предшествовавший развалу социалистического лагеря, а также при подготовке «революции роз» в Грузии и Евромайдана на Украине.

«Там, где появлялись его люди, начиналась смута, делались попытки госпереворота, причем зачастую успешные. А капитал Сороса пополнялся новыми миллионами, поскольку все его начинания были направлены на захват контроля над высокодоходными сферами экономик завоеванных стран», — пишет Расулзаде.

Джордж Сорос. Иллюстрация: profile.ru

В материале отмечается, что выбор при поиске управляющего фондов Сороса остановился на Бернаре Анри Леви. Как отмечают западные СМИ, это французский философ из семьи алжирских евреев, а по совместительству, как и его наставник, торговец оружием, шарлатан и авантюрист, серый кардинал «желтых жилетов», которого не жалуют даже на родине, во Франции.

«И Леви, надо заметить, по своим способностям вполне соответствует образу „нового демона“. В 1999 году он активно выступал в поддержку Армии освобождения Косова, призывая страны НАТО к бомбардировкам Югославии. В 1999-м рекомендовал Западу признать „Республику Ичкерия“. В 2003 году поддерживал „революцию роз“ в Грузии. В 2011-м написал книгу „Нелюбимая война“, где рассказал, как организовывался „мирный протест“ в Ливии, и признавался, что „на войне заработал около $ 100 миллионов“, а теперь надеется на дивиденды за свое повествование. В 2013-м Леви опубликовал статью „Спасите Алеппо“, в которой призвал начать аналог ливийского вторжения, но уже в Сирию против Асада. В 2014-м выступал со страстными речами на киевском Майдане, и очень быстро страна была ввергнута в хаос. В 2018 году Леви поддержал ничего хорошего ни стране, ни народу не принесшую революцию в Армении. А теперь он, естественно, возник в Белоруссии…» — говорится в статье на ресурсе haqqin.az.

Политолог Игорь Дмитриев назвал Бернара Леви «гламурным вестником апокалипсиса», после визита которого страны погружаются «в кровь и ад».

Как ранее сообщалось, Бернар-Анри Леви по прозвищу «серый кардинал либерализма» недавно поделился фотографией, где заснят с новоявленным «лидером Белоруссии» Светланой Тихановской. Разумеется, французский «философ и журналист» совершенно случайно оказался в здании правительства Литвы, где как раз в это время выступала Тихановская.

«И его появление с Тихановской заставляет предположить, что в происходящее в Белоруссии теперь намерен вмешаться и Париж. Но, даже если встреча с Тихановской — личная инициатива Леви, белорусам стоит насторожиться. Этот „философ“, словно стервятник, чует кровь. Правда, с той лишь разницей, что стервятник прилетает к трупам, а Леви предваряет их появление. А потому сейчас белорусам следует быть особо внимательными к тем, кто призывает к беспорядкам и столкновениям», — предостерегает Игорь Дмитриев.
источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/53791-glamurnyy-vestnik-apokalipsisa-bernar-anri-levi-smenit-dzhordzha-sorosa.html

Метки: новости / в мире

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