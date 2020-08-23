Пожар на борту авианосца “Адмирал Кузнецов” обошелся в более чем 300 млн. рублей
13:27. 23 августа 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В ОСК назвали примерную стоимость восстановительных работ необходимых для ликвидации последствий пожара 2018 года.
Всего потребуется примерно 300-350 млн. рублей. В общем, недешевый пожар получился. Хорошо еще, что для самого корабля он не стал фатальным.
Возвращение авианосца после ремонтно-восстановительных работ в состав Северного Флота намечено на 2022-й год.
Также недавно стало известно, что родственники механика погибшего при затоплении плавдока ПД-50 получили по 850 000 рублей компенсации.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6117557.html