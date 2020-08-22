Дискурс драпировки Мавзолея

На самом деле с антисоветизмом в современной России дело обстоит так себе.

А что там внутри, под драпировкой… Пусть это останется видно только нам.

Дело в том, что картинка должна быть целостной. Без изъянов. Именно картинка.

Ладно, есть ещё сухой прагматизм: гостям наших юбилеев несколько проще принять приглашение, если не придётся фоткаться на фоне ленинского мавзолея… Но нет, это не главное. Вселенский кворум всё равно не собрать.

Нет, у нас, конечно, капитализм. Но терминология – лишь правила игры. И "наши партнёры" (по поединку) прекрасно знают это, на самом деле.

Но нормальному человеку эти ходульные объяснения явно не катят. Заискивание? Какое-то оно сквозь зубы, протокольное… И нелюбовь наполовину фейковая… Вот именно как фанерные щиты.

Обычно объяснение сводится к двум материям: 1) крайней нелюбви нынешенго (капиталистического) строя к строю социалистическому, и 2) заискиванию перед вражеским Западом, по инерции и вопреки здравому смыслу.

Всякий раз, когда мы видим раскрашенные щиты, загораживающие Мавзолей в честь парада, в интернетах, разумах, глубинах душ поднимается специфическое недовольство, если не возмущение: доколе ! ? От кого и зачем мы прячем свою историю, да и просто облик – общеизвестный – Главной Площади? Зачем это? В 45-м фашистские знамёна бросали именно к Мавзолею!



Критика советского строя, изобиловавшая в начале 90-х, практически сведена на нет – ею (равно как и критикой ельцинского периода) занимаются все желающие, но не официальные лица. Хотя, желающих много… Опять же, есть тренд "не разоблачать предыдущее правительство". Эдак мы и до отсутствия "кровавых страниц" в тысячелетней истории договоримся…

И по поводу "заискивания": нет, у нас тут уже совершенно другое слово.

Притчей во языцех является раздражение (именно, раздражение) российских элит на то, что "Запад не хочет воспринимать их как равных".

Верно: не хочет. И не может.

Стоит уяснить, почему это так. Настоящие западные элиты – это т.н. "старые деньги". Нет, не "Ротшильды". Мы же не считаем настоящей элитой какого-нибудь Сороса? Вот Ротшильды из той же серии. Но не стоит впадать в мистический ужас, "Старые деньги" – не сверхлюди, они просто постарше и поосновательней. И, конечно же, у них есть правила игры, табели о рангах и прочее комильфо. Система, одним словом…

Несистемность России в том, что у нас после 1917-го прошла полная и радикальная зачистка элит. А вот в 1991-м, по тем же меркам, особых смен не произошло. Неудивительно, что для Запада нынешняя Россия – это всё те же "комми", и это отношение хорошо чувствуется.



Но в публичном дискурсе приходится пользоваться эвфемизмами типа "авторитарный режим" и "нехватка демократии" – коммунизм был отличным жупелом для западного общества, но в отношении России он уже не работает.



У нас же появилась возможность нешуточно троллить этот дискурс: смотрите, теперь в России свобода слова похлеще вашей. Где вы видите нехватку демократии? А уж с коммунизмом у нас точно покончено, полюбуйтесь. Мы даже мавзолей Ленина драпируем!

Мне вспоминаются американские плакаты из 90-х "за копирайт" с шикарными стишатами:

When you pirat mp3s,

Youre downloading communism!

(То есть: с пиратскими бесплатными мп3-шками ты загружаешь на свой комп коммунизм).

Всё просто: коммунизм – это когда отнимают частную (читай, личную) собственность. Грабёж – это коммунизм, да. Понятно, доходчиво. Главное – упростить до неузнаваемости. И дальше этот "коммунизм" работает как самодостаточное ругательство, приплетаемое к чему угодно. И уж к России-то (цитадели) в первую очередь. Тут, на самом деле, всё равно что: страх из XVI столетия, "если русские узнают, насколько они сильны – нам хана"…

Вот только очень сильно сбоить стало, с "коммунизмом".

Да, наши западные партнёры уверены, что мы до сих пор "комми". Пусть и вкладывают в это иной смысл.

Но вот тамошнему обывателю это уже не втолкуешь. Нет в России никаких "комми", никак не видно. И "зачистка элит" – не аргумент для широкой народной массы. Она, наоборот, подобному симпатизирует. И с "нехваткой демократии" тоже какая-то ерунда выходит, всё менее и менее убедительная…

Так что приходится расчехляться. "Мы не любим Россию просто потому, что это Россия". Что ж, неплохо. Но есть подозрение, что такая рекурсия несколько более уязвима, чем всё предыдущее.

Перевернуть стол мы ещё не готовы. Да и ладно, не много изящества его переворачивать. Гораздо лучше… ну, например, сказать однажды: "Ребят, мы ужжасно уважаем ваши правила! Но мы уверены, что вы хотите эти правила подрихтовать – вот примерно так, так, и ещё эдак… Ага?.. Рады, что угадали ваши желания! Давайте, делайте – и вам за это ничего не будет".

Я, конечно, упрощаю – но дело движется. Нам не нужна уже дымовая завеса в вооружениях. Наоборот, возможности российского ВПК теперь демонстрируются открыто.

Нам перестаёт быть нужна повестка "у нас всё плохо в экономике".

Подозреваю, мы доживём и до момента, когда "рунет, сплошь состоящий из противников режима" перестанет пускать свои мыльные пузыри, за ненадобностью. Ну и Мавзолей примерно тогда же станет драпировать лениво. А пока…

Я думаю, хитрец Ленин потерпит.

ВиМ (Киборд)



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