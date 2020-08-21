Онисим Панкратов – русский путешественник, объехавший весь мир

Безумные усилия, поразительная удача и трагическая гибель – все это было в жизни Онисима Панкратова, первого русского, совершившего кругосветное путешествие на двух колесах.

Не зная ни одного иностранного языка, не имея при себе ни оружия, ни дипломатического паспорта, Онисим Панкратов проехал через десятки стран, был в тюрьмах и больницах, но все же достиг своей цели – обогнул земной шар на велосипеде. Следующей целью Панкратова был облет Земли на аэроплане – но его жизнь прервала Первая мировая война. А саму идею кругосветного путешествия Онисиму подсказал его отец. Пожалуй, даже не подсказал, а навязал.

Папина идея

Онисим Панкратов родился в Пензенской губернии в 1888 году. Происходил он не из самых бедных крестьян, так как получил гимназическое образование. В 1896, когда Онисим еще учился, его отец, Петр Панкратов, прочитал в газетах о том, что международная федерация велоспорта пообещала бриллиантовую пальмовую ветвь первому велосипедисту, который объедет Европу по предложенному федерацией маршруту. Петр был поклонником спорта, фанатом силача Ивана Поддубного, и с детства прививал своему сыну любовь к физическим упражнениям. Однако до осуществления мечты о путешествии было еще далеко.

В 1908 году семья Панкратовых переехала в Харбин – по какой причине это произошло, неизвестно. Однако в Харбине уже очень могучий физически Онисим, как писала о нем газета «Утро России», «стоял во главе всех местных спортивных организаций и особенно прославился, как смелый руководитель харбинской вольной пожарной дружины».

К 1911 году, скопив денег на собственный «легкодорожный» велосипед «Грицнер», Панкратов, уже занимавшийся к тому времени велоспортом на харбинском треке, собрался в кругосветное путешествие на велосипеде. Изначально это не планировалось как сольная поездка – сохранились фамилии трех велосипедистов, выехавших 10 июля 1911 года в сторону Москвы из Харбина вместе с Панкратовым: Воронинов, Сорокин и Цейберг. Но все они довольно быстро «отвалились» из-за неудовлетворительной физической подготовки. Начиная от Читы, Панкратов продолжал путь в одиночестве.

На велосипеде от собак и разбойников

Примерный маршрут Онисима Панкратова. (Ирина Баранова)

«Пока я ехал по Монголии и Маньчжурии, – цитировала «Утро России» Панкратова, – мне пришлось встречать самое радушное отношение со стороны местного населения, главным образом, бурят и монголов. Кормили они меня великолепно, и если бы не отсутствие хлеба, который только с трудом можно достать в этих местах, то проезд через китайские владения был бы во всех отношениях исключительно приятным. Но достаточно мне было вступить в пределы родины, как моя путевая жизнь наполнилась всякого рода приключениями и тяжелыми испытаниями».

С собой у Панкратова был путевой журнал, куда он заносил заметки о путешествии. У сибирских крестьян всякий грамотный человек, да еще и на каком-то велосипеде, в принципе вызывал подозрения. Отпугивали аборигенов только официальные штампы и печати с двуглавыми орлами. Панкратов просил ставить в своем журнале эти отметки любых официальных лиц, которых встречал по пути и которым объяснял суть своей поездки. И тем не менее, несколько раз Панкратова чуть не убили.

Онисим Панкратов в годы службы в авиации, в звании прапорщика (Архивное фото)

По его словам, какие-то охотники решили использовать его как живую мишень; он был легко ранен в спину. В Красноярском крае на него напали грабители, но отпустили, так как при себе у Панкратова не было денег, а велосипед в те времена было никому не продать. Из-за отсутствия в некоторых частях Сибири дорог Панкратову часто приходилось следовать вдоль железнодорожных путей, но оттуда его гоняли работники дороги, поэтому часто продолжать путь приходилось ночью.

Несмотря на все это, Онисим Панкратов уже к середине ноября оказался в Москве, где московские велосипедисты организовали ему торжественную встречу, обеспечили питанием, лечением и даже собрали денег на дальнейшее путешествие.

Восьмерка по Европе

Через Петербург Онисим Панкратов отправился в Кёнигсберг и оттуда – на Берлин. Границу Российской империи он пересекал 12 декабря 1912 года. В Европе Онисим выяснил, что маршрут, предлагавшийся в газетах в 1896 году, давно уже выполнен другими велосипедистами. Тем не менее, Панкратов проехал по Европе, причем не насквозь, а, очевидно, повторяя «конкурсный» маршрут: Швейцария, Италия, Сербия, Турция, Греция, снова Турция, Италия, Франция, Южная Испания, Португалия, Северная Испания и опять Франция; оттуда – пароходом в Англию, где, чтобы накопить денег на билет до США, Панкратов трудился портовым грузчиком.

Онисим Панкратов в день прибытия в Харбин 10 августа 1913 (Архивное фото)

Европейский вояж тоже дался нелегко – в Турции он «отдохнул» в полиции, принявшей его за русского шпиона, а в Италии заболел малярией. Там же, в Италии Панкратов воспользовался помощью проживавшей тогда там Екатерины Пешковой, официальной жены Максима Горького – она, по-видимому, свела его с русскими эмигрантами в Англии, которые помогли Панкратову не пропасть с голоду. Известно, что в Англии он принимал участие в соревнованиях велосипедистов и борцовских поединках – разумеется, не бесплатно. В итоге Панкратов и его «Грицнер» сели на пароход до Америки.

О пребывании Панкратова в Соединенных Штатах известно крайне мало; есть только его слова о том, что там путешественнику было еще неуютнее, чем в России: «Едешь по дороге, приближаешься к какой-нибудь ферме, хочешь отдохнуть, а тебя встречают с ружьем наготове и с заряженными кольтами…»

Из Сан-Франциско Панкратов переправляется в Японию, оттуда – в Китай, и 10 августа 1913 года, спустя 2 года и 18 дней, финиширует в Харбине. За время поездки он сменил на своем велосипеде 52 покрышки, 36 камер, 9 цепей, 8 педалей, 4 седла, 2 руля, множество фонарей, звонков и других деталей.

Гибель в воздухе

Самолет Онисима Панкратова (Архивное фото)

Конечно, после завершения своего путешествия Панкратов стал звездой российского масштаба. О нем писали газеты и журналы, и материальная нужда отступила. Но не отступила тяга Онисима к подвигам – согласно архивным документам, в июне 1914 Панкратов вступил в Военную авиационную школу в Гатчине. Уже в августе он получил право управлять самолетом «Фарман» и был назначен в 12-й корпусной авиационный отряд – шла Первая мировая война…

Онисим Панкратов (сидит в первом ряду, центр) на групповом фото летчиков-героев авиации Российской Империи (Архивное фото)

Поразительно, но редкий успех сопутствовал Панкратову и в небе. В те времена, когда самолеты были ненадежны, а опыт у летчиков и их тренеров небольшой, Панкратов переходит из одного авиационного отряда в другой, сменил 4 места службы, причем в ноябре 1914 его самолет был сбит и рухнул, однако Панкратов остался жив. Еще не будучи офицером, Панкратов награжден Георгиевскими солдатскими крестами 4-й, 3-й и 2-й степеней и Георгиевской медалью – такие награды давались солдатам за исключительную храбрость в бою. В 1915 Панкратова произвели в прапорщики.

В июле 1916 года он становится участником отряда истребителей. Но через месяц в районе Двинска, совершая боевой вылет, на этот раз в качестве стрелка в самолете французского пилота Анри Лорана, погиб – их самолет был сбит и рухнул.

Онисим Панкратов в униформе 12го корпусного авиаотряда, с тремя Георгиевскими солдатскими крестами на груди (Архивное фото)

Очевидно, Онисим Панкратов был очень известным человеком в армии – еще в 12-м корпусном авиаотряде он попал в газеты как один из «героев воздушного флота». А посмертно Онисим удостоился и Георгиевского ордена 4-й степени, а в следующем году, также посмертно, Панкратов был награждён орденами Св. Анны 4-й степени (3 января 1917 года) и Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (12 мая 1917 года). Однако в памяти русских он остался прежде всего не за боевые, а за спортивные подвиги – как первый русский кругосветный путешественник на двухколесном транспорте.