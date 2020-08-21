Обычная диабетическая кома оказалась

Основным диагнозом Навального названо нарушение обмена веществ

Но транспортировать его по-прежнему нельзя

Основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, заявил главврач омской Больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский. Его цитирует пресс-служба Минздрава Омской области."На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной – это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", – сказал главврач.По его словам, "вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что привело к потере сознания".Следов оксибутиратов и барбитуратов в его организме исследование не обнаружило. Исследование продолжается, продолжил он.Химический компонент, который нашли на коже и одежде политика, оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика."Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это – обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент – ИФ) найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", – сказал Мураховский."Состояние Навального расценивается, как нестабильно тяжелое. При взлете и посадке нестабильность может увеличиться в виде гемодинамических нарушений (нарушение кровотока – ИФ), так и судорожного синдрома. Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя. Хотя общее состояние незначительно улучшилось", – цитирует омский Минздрав.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10538726.html