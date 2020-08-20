Сводки от ополчения Новороссии 20 августа 2020
- 02:52 Тайные потери ВСУ на Донбассе: военные выпадают из вертолётов и с балконов — сводка с фронта.
- 01:00 «Спи, русский воин»: в ЛНР простились с защитником Донбасса (ВИДЕО).
- Вчера 23:40 ЛНР строит новые пункты пропуска на оккупированную часть Луганщины (ВИДЕО).
Тайные потери ВСУ на Донбассе: военные выпадают из вертолётов и с балконов — сводка с фронта
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам последнего брифинга официального представителя НМ ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано.
Строгое соблюдение режима прекращения огня является неотъемлемой частью комплекса мер по обеспечению защиты и безопасности Республики.
Наши устремления к мирному урегулированию конфликта по-прежнему остаются неизменными. Подразделения Народной милиции огонь не открывают и бдительно несут службу. В случае угрозы или вооруженной провокации со стороны украинских военных, мы готовы незамедлительно дать адекватный ответ.
Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, подразделения ВСУ продолжают размещать тяжелую технику и вооружение в населенных пунктах, в непосредственной близости к жилым домам, тем самым подвергая угрозе жизни мирного населения Луганщины.
Жители н. п. Орехово, устав от бездействия администрации Попаснянского района, к которой они неоднократно обращались с требованием поспособствовать выводу военной техники из населенного пункта, написали коллективную жалобу главе «Луганской военно-гражданской администрации» Гайдаю.
Жители поселка сообщают, что после ротации военнослужащих в зоне «ООС» боевики 14-й бригады разместили бронированные машины на северной окраине поселка. При этом для маскировки техники боевики используют сарайные постройки жителей поселка, которые были вынуждены временно оставить свои домовладения.
Согласно требованиям отчаявшихся жителей, руководству администрации области необходимо в срок до 23 августа оказать влияние на военнослужащих и убрать все вооружение из населенного пункта. В случае невыполнения предъявленных требований, жители намерены записать видеообращение к президенту Украины, а также пригласить съемочные группы украинских телеканалов.
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Соединения и воинские части ВСУ, находящиеся в зоне «ООС», продолжают нести небоевые потери.
Основными причинами по-прежнему являются низкий уровень профессиональной подготовки, употребление военнослужащими спиртных напитков и наркотических веществ, а также самоустранение командного состава от выполнения своих обязанностей.
Вчера в входе занятий по парашютной подготовке с личным составом 25-й бригады произошло чрезвычайное происшествие.
Во время практического занятия по десантированию беспарашютным способом с вертолета Ми-8, при спуске десантника с высоты 15 м, в результате неисправности спускового устройства произошло падение десантируемого военнослужащего.
Упавший получил ушиб головного мозга, а также переломы ключицы и таза. Военнослужащий был экстренно доставлен в госпиталь Северодонецка.
В настоящее время в бригаде работают следователи ВСП, в ходе работы которых установлено, что к трагедии привело халатное отношение инструкторского состава, не осуществлявшего регламентное обслуживание спусковых устройств с момента прибытия бригады в зону «ООС».
Также сотрудниками ВСП задержан инструктор по парашютно-десантной подготовке, допустивший десантирование с вертолета без страховочного троса.
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Халатное отношение к исполнению служебных обязанностей является причиной ранений и травматизма не только военнослужащих ВСУ, но и мирного населения.
17 августа во время проведения занятий по огневой подготовке с личным составом 30-й бригады произошел несчастный случай.
В нарушение требований безопасности при обеспечении стрельб командованием бригады не было уведомлено население н. п. Берестовое о проведении стрельб из огнестрельного оружия на полигоне вблизи населенного пункта.
Кроме этого, командованием бригады были проигнорированы требования о визуальном обозначении границ стрельбища и выставлении оцепления по периметру мишенного поля.
Нарушение указанных требований привело к тому, что во время выполнения учебных стрельб из автомата АК-74 ранение плеча получил житель поселка Берестовое, осуществлявший сбор диких яблок в прилегающей лесополосе.
В настоящее время командир бригады Гараз задействует свой административный ресурс для того, чтобы сотрудники полиции и ВСП «закрыли глаза» на данный инцидент. Потерпевшему за молчание и причиненный физический вред было предложено 20 000 гривен.
Алкоголизм становится причиной не только боевого травмирования рядового состава, но и офицеров командования «ООС».
Вчера после распития спиртных напитков офицерами штаба представительства Украины в СЦКК произошел несчастный случай.
Двое старших офицеров подполковник Лезнов и майор Кравченко после употребления крепких горячительных напитков вышли перекурить на балкон второго этажа занимаемого административного здания. Во время перекура между офицерами произошла словесная перепалка, после которой майор Кравченко столкнул подполковника с балкона. В результате падения Лезнов получил перелом ноги, а также многочисленные ушибы и ссадины.
Спустя сутки после проведения медицинскими работниками частной клиники мероприятий по отрезвлению офицера травмированного доставили в госпиталь Часов Яра.
По сложившейся традиции руководство СЦКК скрыло от вышестоящего штаба истинные причины получения травмы офицером. Согласно представленному докладу, военнослужащий был травмирован во время нахождения на одном из наблюдательных постов в результате личной неосторожности.
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«Спи, русский воин»: в ЛНР простились с защитником Донбасса (ВИДЕО)
В ЛНР простились с военнослужащим Армии Республики ЛНР Владиславом Матузовым, который был убит 15 августа снайперским огнём украинских карателей.
Защитнику Донбасса было 27 лет.
Прощание состоялось на Аллее славы в г. Стаханов в среду, 19 августа. Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.
«Наш боевой товарищ погиб в результате снайперского выстрела. Украина подлым образом нарушила очередные обещания мира на Донбассе…
Ему было всего лишь 27 лет. Я хочу сказать ему большое спасибо за то, что не побоялся взять в руки оружие, прости, пожалуйста, что не уберегли. Честь и слава!» — говорят сослуживцы Владислава.
В свою очередь Николай Моргунов, глава администрации города Брянка, заверил, что «расплата постигнет тех людей, которые отдают приказы стрелять по нашим мирным родным городам, стрелять в наших стариков, в наших детей, убивать молодых людей, которые стоят за правду».
«Ответят и те, кто выполняют эти приказы безропотно, не понимая, что они совершают преступления. Обязательно ответят! И правда будет на нашей стороне. Русский воин, спи с честью», — сказал Моргунов.
Как сообщала «Русская Весна», новое всеобъемлющее перемирие действует на Донбассе с 27 июля. Однако за три недели ВСУ десятки раз успели нарушить договорённости о мире.
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ЛНР строит новые пункты пропуска на оккупированную часть Луганщины (ВИДЕО)
Луганская Народная Республика выполняет взятые на себя обязательства и ведёт работы по обустройству новых контрольных пунктов въезда-выезда на границе с Украиной. Речь идёт о КПВВ «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.
На данный момент ведётся разминирование прилегающей территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинской армией, а также начаты строительные работы.
Все работы осуществляются под непосредственным контролем представителей ЛНР в СЦКК.
Напомним, что Луганская Народная Республика в рамках достигнутых на Минских переговорах соглашений 11 июля начала работы по оборудованию КПВВ на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого.
С предложением об открытии КПВВ в районе Счастья, которое высоко оценили представители ОБСЕ, Республика выступила на Минских переговорах ещё в 2017 году, однако до настоящего времени Украина манипулировала своими обязательствами в вопросе организации новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья и тормозила подготовку к их открытию.
В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится у Станицы Луганской в районе моста через реку Северский Донец. В начале 2015 года киевские боевики подорвали один из его пролётов моста, после чего движение по нему осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в июле 2019 года. Пешее движение по восстановленному пролёту началось 20 ноября 2019 года, однако движение автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, по нему невозможно до сих пор из-за того, что Киев в нарушение достигнутых в Минске договоренностей значительно заузил ширину сооружения.
Автомобильные пункты пропуска через линию соприкосновения на Луганщине отсутствуют из-за позиции Киева. Помимо больших неудобств для жителей региона, это также не позволяет организовать доставку гуманитарных грузов в Республику транспортом.
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Видео «Русской Весне» предоставлено пресс-службой УНМ ЛНР
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