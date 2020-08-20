Сводки от ополчения Новороссии 20 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам последнего брифинга официального представителя НМ ЛНР.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано.

Строгое соблюдение режима прекращения огня является неотъемлемой частью комплекса мер по обеспечению защиты и безопасности Республики.

Наши устремления к мирному урегулированию конфликта по-прежнему остаются неизменными. Подразделения Народной милиции огонь не открывают и бдительно несут службу. В случае угрозы или вооруженной провокации со стороны украинских военных, мы готовы незамедлительно дать адекватный ответ.

Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, подразделения ВСУ продолжают размещать тяжелую технику и вооружение в населенных пунктах, в непосредственной близости к жилым домам, тем самым подвергая угрозе жизни мирного населения Луганщины.

Жители н. п. Орехово, устав от бездействия администрации Попаснянского района, к которой они неоднократно обращались с требованием поспособствовать выводу военной техники из населенного пункта, написали коллективную жалобу главе «Луганской военно-гражданской администрации» Гайдаю.

Жители поселка сообщают, что после ротации военнослужащих в зоне «ООС» боевики 14-й бригады разместили бронированные машины на северной окраине поселка. При этом для маскировки техники боевики используют сарайные постройки жителей поселка, которые были вынуждены временно оставить свои домовладения.

Согласно требованиям отчаявшихся жителей, руководству администрации области необходимо в срок до 23 августа оказать влияние на военнослужащих и убрать все вооружение из населенного пункта. В случае невыполнения предъявленных требований, жители намерены записать видеообращение к президенту Украины, а также пригласить съемочные группы украинских телеканалов.

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Соединения и воинские части ВСУ, находящиеся в зоне «ООС», продолжают нести небоевые потери.

Основными причинами по-прежнему являются низкий уровень профессиональной подготовки, употребление военнослужащими спиртных напитков и наркотических веществ, а также самоустранение командного состава от выполнения своих обязанностей.

Вчера в входе занятий по парашютной подготовке с личным составом 25-й бригады произошло чрезвычайное происшествие.

Во время практического занятия по десантированию беспарашютным способом с вертолета Ми-8, при спуске десантника с высоты 15 м, в результате неисправности спускового устройства произошло падение десантируемого военнослужащего.

Упавший получил ушиб головного мозга, а также переломы ключицы и таза. Военнослужащий был экстренно доставлен в госпиталь Северодонецка.

В настоящее время в бригаде работают следователи ВСП, в ходе работы которых установлено, что к трагедии привело халатное отношение инструкторского состава, не осуществлявшего регламентное обслуживание спусковых устройств с момента прибытия бригады в зону «ООС».

Также сотрудниками ВСП задержан инструктор по парашютно-десантной подготовке, допустивший десантирование с вертолета без страховочного троса.

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Халатное отношение к исполнению служебных обязанностей является причиной ранений и травматизма не только военнослужащих ВСУ, но и мирного населения.

17 августа во время проведения занятий по огневой подготовке с личным составом 30-й бригады произошел несчастный случай.

В нарушение требований безопасности при обеспечении стрельб командованием бригады не было уведомлено население н. п. Берестовое о проведении стрельб из огнестрельного оружия на полигоне вблизи населенного пункта.

Кроме этого, командованием бригады были проигнорированы требования о визуальном обозначении границ стрельбища и выставлении оцепления по периметру мишенного поля.

Нарушение указанных требований привело к тому, что во время выполнения учебных стрельб из автомата АК-74 ранение плеча получил житель поселка Берестовое, осуществлявший сбор диких яблок в прилегающей лесополосе.

В настоящее время командир бригады Гараз задействует свой административный ресурс для того, чтобы сотрудники полиции и ВСП «закрыли глаза» на данный инцидент. Потерпевшему за молчание и причиненный физический вред было предложено 20 000 гривен.

Алкоголизм становится причиной не только боевого травмирования рядового состава, но и офицеров командования «ООС».

Вчера после распития спиртных напитков офицерами штаба представительства Украины в СЦКК произошел несчастный случай.

Двое старших офицеров подполковник Лезнов и майор Кравченко после употребления крепких горячительных напитков вышли перекурить на балкон второго этажа занимаемого административного здания. Во время перекура между офицерами произошла словесная перепалка, после которой майор Кравченко столкнул подполковника с балкона. В результате падения Лезнов получил перелом ноги, а также многочисленные ушибы и ссадины.

Спустя сутки после проведения медицинскими работниками частной клиники мероприятий по отрезвлению офицера травмированного доставили в госпиталь Часов Яра.

По сложившейся традиции руководство СЦКК скрыло от вышестоящего штаба истинные причины получения травмы офицером. Согласно представленному докладу, военнослужащий был травмирован во время нахождения на одном из наблюдательных постов в результате личной неосторожности.

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