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Трамп уничтожит уникальный заповедник на Аляске ради нефти (ФОТО)

02:00. 19 августа 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Трамп уничтожит уникальный заповедник на Аляске ради нефти (ФОТО) | Русская весна

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение разрешить проведение нефтегазовых разработок в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске (Arctic National Wildlife Refuge).

Соответствующий план уже получил одобрение властей.

Издание The New York Times пишет, что эта территория является самым большим охраняемым участком дикой природы в США, где обитают крупные популяции белых медведей, а также мигрирующие стада северных оленей.

Уже более полувека здесь запрещены любые геологоразведочные работы.

Однако республиканцев это не останавливает. Они видят в заповеднике только территорию, где находятся миллиарды баррелей нефти, и считают, что заповедник нужно открыть для энергетических компаний.

По информации издания, в понедельник, 17 августа, министерство внутренних дел США завершило все необходимые проверки, а также приступило к подготовке для продажи с аукциона договоров аренды на бурение на Аляске.

Происходящее уже вызвало бурю возмущения со стороны экологов, защитников природы и местных жителей, которые десятилетиями охраняли территорию заповедника от энергетических компаний.

Сообщается, что активисты уже заявили о намерении подать судебные иски, чтобы заблокировать продажу договоров аренды.

«Мы будем продолжать бороться с этим на каждом шагу. Любая нефтяная компания, которая будет стремиться бурить в Арктическом заповеднике, столкнётся с огромными репутационными, правовыми и финансовыми рисками», — заявил исполнительный директор Лиги дикой природы Аляски Адам Колтон.

Добавим, что долгое время попытки открыть территорию заповедника для промышленных компаний блокировались законодателями от Демократической партии — вплоть до 2017 года. Однако с тех пор, используя свой контроль над обеими палатами Конгресса, республиканцы пролоббировали закон, разрешающий продажу права аренды площадей на Аляске для поиска ископаемых.

При этом кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что защита территории Аляски от нефтедобывающих компаний стоит для него в приоритете.

Но если республиканцы успеют осуществить свой план по продаже с аукциона прав на разработку месторождений полезных ископаемых на территории заповедника до выборов в ноябре этого года, даже в случае победы Байдена его администрация может столкнуться с серьёзными юридическими трудностями в вопросах отмены прав аренды.

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Трамп уничтожит уникальный заповедник на Аляске ради нефти (ФОТО) | Русская весна
Трамп уничтожит уникальный заповедник на Аляске ради нефти (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1597733255

Метки: Новости

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