Тихановская войдёт в НАТО, продаст предприятия Западу и запретит русский язык в Беларуси

Он еще в детстве обожал истории о разведчиках. В 23 года Вова Путин был распределен в КГБ. Так начался длинный путь агента спецслужб - чекиста и вечного сотрудника. Это было истиное призвание будущего отца 140-миллионной России.Источник http://via-midgard...
Не надо призывать к революции и свержению власти, вспомните 17-й год. Путинская какая никакая стабильность нужна для того, чтоб толпа, овладев новыми знаниями, стала народом, иначе при малейшей нестабильности нас разорвёт запад. И не надо скулить о ...
Он еще в детстве обожал истории о разведчиках. В 23 года Вова Путин был распределен в КГБ. Так начался длинный путь агента спецслужб - чекиста и вечного сотрудника. Это было истиное призвание будущего отца 140-миллионной России.Источник http://via-midgard...
... западным компаниям над российскими стратегическими предприятиями. Фактические намерения: Совпадают с ...возражает против строительства военных баз НАТО на территории России, коих будет... под деревней Мулино. Сейчас офицеры НАТО изучают русский язык за что...
Точно такую же политику вёл и Лукашенко.