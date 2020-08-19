Сводки от ополчения Новороссии 19 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны ВСУ не зафиксировано.

Используя действующее перемирие, противник открыто продолжает проводить инженерные работы по оборудованию позиций с использованием окопных зарядов.

Вчера при оборудовании боевиками 25 бригады позиции вблизи н. п. Счастье нашими наблюдателями зафиксирован подрыв окопного заряда.

Спустя двадцать минут после взрыва, в район проведения инженерных работ прибыл медицинский военный автомобиль 25 бригады. По информации от наших источников, двое военнослужащих бригады получили контузию.

С целью предотвращения подобных несчастных случаев командиром бригады Зенченко поручено провести занятия по требованиям безопасности при обращении со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

Сегодня утром наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК был зафиксирован очередной взрыв окопного заряда на позициях 25-й бригады в районе н. п. Валуйское.

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Желание командного состава оккупационных сил набить свои карманы за счет государственных средств способствует росту коррупционной составляющей среди высшего военного командного состава украинской армии.

По имеющимся у нас сведениям, начальник штаба «ООС» генерал Кидонь пролоббировал реализацию в зоне ответственности 14 бригады ВСУ системы видеонаблюдения, разработанной украинским филиалом британской фирмы «Партизан».

Согласно проекту, на позициях бригады должны быть установлены одиннадцать уличных купольных видеокамер с возможностью контроля за обстановкой с командного пункта штаба «ООС».

Однако вместо этого представители промышленности установили дешевые видеокамеры, замаскировав их в дорогостоящие купольные корпуса.

За содействие в подписании актов приема на баланс 14 бригады системы видеонаблюдения представители промышленности заплатили генералу Кидоню 500 000 гривен, а командиру бригады полковнику Войченко было выплачено 200 000 гривен.

По словам военнослужащих, для доступа к камерам с командного пункта штаба «ООС» используются незащищенные каналы связи, организованные на базе интернет-модемов сотовой связи, а также отсутствует возможность хранения видеофайлов.

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Алкоголизм и наркомания не являются единственной головной болью командования украинских карательных подразделений, дислоцирующихся в зоне «ООС».

Боевики 30 бригады продолжают террор мирных жителей Луганщины. Так, в отдел полиции н.п. Попасная с заявлением на военнослужащих 30 бригады обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства Божко.

Согласно показаниям потерпевшего, трое военнослужащих прибыли на зерновой ток и без разрешения приступили к снятию запчастей с трех автомобилей «Урал».

На попытки работников фермерского хозяйства пресечь противоправные действия военнослужащих им пригрозили оружием и применением физической силы, сославшись на личное разрешение командира бригады Гараза.

В результате мародерских действий украинских боевиков было похищено три топливных насоса высокого давления, четыре автомобильные покрышки и двести литров дизельного топлива.

В настоящее время сотрудниками полиции при содействии военной службы правопорядка уже установлены и задержаны двое военнослужащих бригады.

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