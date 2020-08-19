Сводки от ополчения Новороссии 19 августа 2020
- 02:56 Бригада ВСУ самоуничтожается на Донбассе.
- 00:12 «Куполу» — 5 лет: элитное подразделение Армии ДНР на защите подступов к Донецку (ВИДЕО).
- Вчера 22:30 Воздушный удар по позициям ВСУ: сводка с Донбасса.
Бригада ВСУ самоуничтожается на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны ВСУ не зафиксировано.
Используя действующее перемирие, противник открыто продолжает проводить инженерные работы по оборудованию позиций с использованием окопных зарядов.
Вчера при оборудовании боевиками 25 бригады позиции вблизи н. п. Счастье нашими наблюдателями зафиксирован подрыв окопного заряда.
Спустя двадцать минут после взрыва, в район проведения инженерных работ прибыл медицинский военный автомобиль 25 бригады. По информации от наших источников, двое военнослужащих бригады получили контузию.
С целью предотвращения подобных несчастных случаев командиром бригады Зенченко поручено провести занятия по требованиям безопасности при обращении со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.
Сегодня утром наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК был зафиксирован очередной взрыв окопного заряда на позициях 25-й бригады в районе н. п. Валуйское.
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Желание командного состава оккупационных сил набить свои карманы за счет государственных средств способствует росту коррупционной составляющей среди высшего военного командного состава украинской армии.
По имеющимся у нас сведениям, начальник штаба «ООС» генерал Кидонь пролоббировал реализацию в зоне ответственности 14 бригады ВСУ системы видеонаблюдения, разработанной украинским филиалом британской фирмы «Партизан».
Согласно проекту, на позициях бригады должны быть установлены одиннадцать уличных купольных видеокамер с возможностью контроля за обстановкой с командного пункта штаба «ООС».
Однако вместо этого представители промышленности установили дешевые видеокамеры, замаскировав их в дорогостоящие купольные корпуса.
За содействие в подписании актов приема на баланс 14 бригады системы видеонаблюдения представители промышленности заплатили генералу Кидоню 500 000 гривен, а командиру бригады полковнику Войченко было выплачено 200 000 гривен.
По словам военнослужащих, для доступа к камерам с командного пункта штаба «ООС» используются незащищенные каналы связи, организованные на базе интернет-модемов сотовой связи, а также отсутствует возможность хранения видеофайлов.
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Алкоголизм и наркомания не являются единственной головной болью командования украинских карательных подразделений, дислоцирующихся в зоне «ООС».
Боевики 30 бригады продолжают террор мирных жителей Луганщины. Так, в отдел полиции н.п. Попасная с заявлением на военнослужащих 30 бригады обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства Божко.
Согласно показаниям потерпевшего, трое военнослужащих прибыли на зерновой ток и без разрешения приступили к снятию запчастей с трех автомобилей «Урал».
На попытки работников фермерского хозяйства пресечь противоправные действия военнослужащих им пригрозили оружием и применением физической силы, сославшись на личное разрешение командира бригады Гараза.
В результате мародерских действий украинских боевиков было похищено три топливных насоса высокого давления, четыре автомобильные покрышки и двести литров дизельного топлива.
В настоящее время сотрудниками полиции при содействии военной службы правопорядка уже установлены и задержаны двое военнослужащих бригады.
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«Куполу» — 5 лет: элитное подразделение Армии ДНР на защите подступов к Донецку (ВИДЕО)
Сотый отдельный отряд Народной милиции «Купол» — это элитное подразделение Донецкой Народной Республики, готовое действовать в любых тактических ситуациях, выполнить все задачи командования на любом направлении и одержать победу.
Отряд «Купол» был сформирован 18 августа 2015 года. Костяком вновь созданного подразделения стала Республиканская гвардия, в состав которой ранее вошли подразделения народного ополчения, сражавшиеся с противником в Славянске и Краматорске, под Саур-Могилой, Снежным и Торезом, в Иловайске, Горловке и Енакиево, Ясиноватой и Донецке.
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Видео «Русской Весне» предоставлено пресс-службой УНМ ДНР
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Воздушный удар по позициям ВСУ: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
За прошедшие сутки противник снова нарушил договоренности в части, касаемой запрета на использование любых видов летательных аппаратов. В районе н. п. Коминтерново боевики 36-й бригады запустили квадрокоптер типа Mavic-2 и осуществили разведку позиций на безопасном удалении.
Сегодня оккупанты из 36-й бригады продолжили ведение воздушной разведки, запустив БПЛА в районе н. п. Гнутово.
Факты использования беспилотных летательных аппаратов являются грубым нарушением пункта дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия.
Бездействие со стороны украинского командования по отношению к своим подчиненным может снова привести к эскалации конфликта.
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Также, несмотря на действующий запрет, украинские вооруженные формирования продолжают подготовку своих боевиков к использованию ударных БПЛА.
Так, по нашим данным, вчера на тыловых позициях 36-й обрмп в районе н. п. Водяное произошел разрыв гранаты ВОГ-17. Украинские пропагандисты поспешили обвинить в случившемся подразделения Народной милиции.
Однако, по данным нашей разведки, в результате проведенного разбирательства прибывшими на место происшествия сотрудниками украинского СЦКК и ВСП установлено, что разрыв произошел в результате ошибки украинского оператора ударного БПЛА Иванченко из состава разведроты бригады, тренировавшегося в применении беспилотника и сбросившего боеприпас не на учебном полигоне, а вблизи своих позиций.
Мы надеемся, что украинская сторона признает несостоятельность обвинений штаба «ООС» в адрес Народной милиции ДНР и опровергнет лживые заявления украинских военных пропагандистов.
Сегодня получена информация от местных жителей н. п. Новгородское о прибытии около 11.30 на позиции 35-й бригады морской пехоты двух машин скорой медицинской помощи вскоре после прозвучавшего на этих позициях взрыва.
По имеющимся у нас данным, медики вывезли с украинских позиций трех раненых военнослужащих ВСУ.
По предварительным данным нашей разведки, ранения украинские боевики получили в результате неосторожного обращения с боеприпасами.
Мы не исключаем, что с целью сокрытия факта небоевых потерь и нарушения требований безопасности украинские оккупанты также попытаются обвинить Народную милицию в нарушении действующего перемирия.
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Нашей разведкой подтверждаются факты размещения подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением принятых мер и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей, данные факты также подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 17.08.2020 года.
Так, боевики 56-й омпбр разместили БРДМ вблизи н. п. Пески, МТЛБ на территории приусадебного участка в н. п. Нетайлово, а также две 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» в н. п. Константиновка.
Кроме этого, 56-я бригада, только что прибывшая по ротации, незамедлительно приступила к обустройству минно-взрывных заграждений.
По имеющимся у нас сведениям, установка противотанковых и противопехотных мин отдана на откуп младшим командирам, производится беспорядочно и без составления соответствующих формуляров минных полей. В жилом районе в юго-восточной части н. п. Пески боевики 56-й бригады установили 35 противотанковых мин.
Оккупанты из 36 обрмп попытались замаскировать один МТЛБ и пять БМП-1 в жилых кварталах н. п. Гнутово.
Нами продолжает фиксироваться активное применение противником средств РЭБ. Мобильными группами из состава 305-го отдельного батальона РЭБ в зоне ответственности 36 обрмп в районе н. п. Пищевик подавлялись каналы управления и навигации средств воздушного мониторинга ОБСЕ.
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Мы продолжаем фиксировать случаи небоевых потерь среди украинских боевиков.
Так, 16 августа в ходе проведения разминирования тыловых позиций 18-го батальона 35-й обрмп в районе н. п. Николаевка на горловском направлении в результате разрыва противопехотной мины получил осколочные ранения солдат Намазов.
В ходе предварительного разбирательства, проведенного прибывшей комиссией штаба ОТГ «Север», установлено, что причиной происшествия стал низкий уровень подготовки раненого военнослужащего, назначенного на должность сапера без прохождения соответствующего обучения.
По словам пострадавшего, он согласился на назначение на должность сапера и выполнение опасных работ из-за существенных надбавок к денежному довольствию. Кроме этого, Намазов сообщил, что большинство военнослужащих его взвода также не имеют подготовки по военной учетной специальности «сапер».
В настоящее время решением командующего «ООС» командиру батальона Дердуге объявлено дисциплинарное взыскание, кадровикам штаба «ООС» предписано провести анализ назначения военнослужащих на должности без соответствующей базовой подготовки по военной учетной специальности с проведением расследований по данным фактам и предоставлением результатов для наказания виновных командиров подразделений.
Важно отметить, что, кроме наказания от командующего «ООС», командиру 18-го батальона Дердуге предъявлено подозрение по факту превышения им своих полномочий, связанных с неуставными взаимоотношениями и мошенничеством.
Так, 14 августа комбат Дердуга в ходе проверки передовых позиций батальона в районе н. п Шумы обнаружил двух подчиненных военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения. Боевики отказывались выполнять приказы командира и проходить медицинское освидетельствование.
За неповиновение Деруга жестоко избил боевиков, после чего отправил их на излечение травм в санчасть, при этом причину травм приказал указать как полученных в результате драки между ними.
Однако 16 августа у одного из боевиков было зафиксировано ухудшение состояния и выявлены сотрясение мозга и внутренняя гематома головы, что заставило отправить его в госпиталь н. п. Часов Яр. Прибывшими для разбирательства в бригаду сотрудниками прокуратуры установлены истинные причины получения травм боевиком.
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