TheЛяди // Злоба дня
Я долго не хотел говорить, но придется. Лядов врет. Он врет всю свою журналистскую и ютуберскую карьеру. Каждый, кто работал с Лядовым в “Вестях” знает — это лжец и провокатор. Он врал про Венесуэлу. Врал про Северную Корею. Врал всегда и везде. Просто выдумывал новости. Врал. Это его метод. И это не мои слова. Это, повторюсь, подтвердит каждый, кто работал с Лядовым. Он дешевый провокатор и лжец.
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