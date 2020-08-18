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TheЛяди // Злоба дня

18:13. 18 августа 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Я долго не хотел говорить, но придется. Лядов врет. Он врет всю свою журналистскую и ютуберскую карьеру. Каждый, кто работал с Лядовым в “Вестях” знает — это лжец и провокатор. Он врал про Венесуэлу. Врал про Северную Корею. Врал всегда и везде. Просто выдумывал новости. Врал. Это его метод. И это не мои слова. Это, повторюсь, подтвердит каждый, кто работал с Лядовым. Он дешевый провокатор и лжец.

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#КонстантинСемин #ЗлобаДня #theлюди

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y9OEyuicpw8

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