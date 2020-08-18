Командир отомстил за товарища и сам пошел под трибунал , рассказ фронтовика . военные истории
20:13. 18 августа 2020 132 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Бесполезно спорить с неверующим, говоря, что откровения существуют: если бы он убедился в этом, он бы давно уже был верующим.
16 августа 1942 года Сталин издал приказ №270, объявив попавших в плен “изменниками Родины” и призывающих их уничтожать всеми средствами”, а семьи репрессировать. Приказ подписан: Молотовым, Будённым, Ворошиловым,Тимошенко, Шапошниковым, Жуковым. Приказ не был опубликован в печати, а был зачитан только в армии.Показателен пример, как в июле 1942 года при отступлении из Севастополя взрыв Инкерманских каменоломен с тысячами находившимися в них раненых советских солдат, чтобы они не попали в плен.Все захваченные в плен военные антигитлеровской коалиции получали регулярное снабжение от своих правительств через Красный крест, только не советские. 17 февраля 1942 года в Кремль пришла телеграмма от Красного креста касательно снабжения британским продовольствием советских военнопленных в Германии. Нарком иностранных дел Скрябин-Молотов завизировал: “не надо отвечать”. Пример; советская авиация атаковала и бомбила переполненные лагеря для военнопленных, например, под Орлом и Новгород-Северским. Ещё в 1929 году СССР отказался от ратификации Женевской конвенции о защите пленных. Солдаты, бежавшие из немецкого плена к своим, немедленно расстреливались.
А теперь славьте грузинского еврея товарища Сталина.