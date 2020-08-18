Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Командир отомстил за товарища и сам пошел под трибунал , рассказ фронтовика . военные истории

20:13. 18 августа 2020 132 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uYa0rmTGxkQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 09 февраля 2017
.... Как полагает сам Игорь, воевавший под позывным Француз,...В ополчение пошел, потому что погибли мои товарищи, чтобы защитить..., которая велась за самым знаковым командиром, — вопрос отдельный....провал своего позорного наступления отомстили, — Захар Прилепин о...
Сводки от ополчения Новороссии 17 февраля 2016
... сын взял автомат и пообещал отомстить за папу. Станислав Иванович, прошедший.... Я пошел и со мной ушло 19 человек. Забрались под самый Ямполь и... воюете, товарищ Алексей. Так не надо». В итоге меня назначили командиром разведывательно...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...том же говорит - пошел, посол, шедший. По...разрешения у римского командира снять Иисуса с... А теперь сами поэкспериментируйте, подумайте сами и посмотрите...камень. Сакральное оружие отомстило, выполнив свою функцию...в какое время подали мы, товарищи, руку на ...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...том же говорит - пошел, посол, шедший. По...разрешения у римского командира снять Иисуса с... А теперь сами поэкспериментируйте, подумайте сами и посмотрите...камень. Сакральное оружие отомстило, выполнив свою функцию...в какое время подали мы, товарищи, руку на ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 20 февраля 2015
...армия таким образом пытается отомстить мирным жителям Новороссии за...проявилась самая страшная черта гражданских войн, когда брат пошел на...ожесточённых боях под Сталинградом, 213 бойцов и командиров дивизии ..., вместе со своими товарищами принял в этом окопе...
Новости Украины и Новороссии 11 октября 2017
...СМИ рассказал командир 8-го... Венецианской комиссии», — пошел на попятную Порошенко. ...отомстить. Например, попросить наших друзей-сепаратистов со звезды Сириус взорвать склады под... же вы, товарищи украинцы, позволяете... Киргизский транзит Самый беглый поиск ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9928 3869
    nikolay 18 августа 2020 в 20:42

    16 августа 1942 года Сталин издал приказ №270, объявив попавших в плен “изменниками Родины” и призывающих их уничтожать всеми средствами”, а семьи репрессировать. Приказ подписан: Молотовым, Будённым, Ворошиловым,Тимошенко, Шапошниковым, Жуковым. Приказ не был опубликован в печати, а был зачитан только в армии.Показателен пример, как в июле 1942 года при отступлении из Севастополя взрыв Инкерманских каменоломен с тысячами находившимися в них раненых советских солдат, чтобы они не попали в плен.Все захваченные в плен военные антигитлеровской коалиции получали регулярное снабжение от своих правительств через Красный крест, только не советские. 17 февраля 1942 года в Кремль пришла телеграмма от Красного креста касательно снабжения британским продовольствием советских военнопленных в Германии. Нарком иностранных дел Скрябин-Молотов завизировал: “не надо отвечать”. Пример; советская авиация атаковала и бомбила переполненные лагеря для военнопленных, например, под Орлом и Новгород-Северским. Ещё в 1929 году СССР отказался от ратификации Женевской конвенции о защите пленных. Солдаты, бежавшие из немецкого плена к своим, немедленно расстреливались.
    А теперь славьте грузинского еврея товарища Сталина.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)