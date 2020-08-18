Диалоги с “шелупонью”

Разработка шихана Куштау в Башкирии, против чего выступали местные жители и эко-активисты, будет приостановлена. Такое обещание накануне дал приехавший лично на место событий глава республики Радий Хабиров, при том, что власти ранее сами же санкционировали разработки содовой компании на горе.

Накануне.RU вспомнило наиболее значительные и резонансные события в сфере защиты экологии последних лет в России и посмотрело, где защитникам природы удалось добиться отмены ранее принятых спорных решений.

Мы неоднократно рассказывали о противостоянии в Башкирии и позиции сторон в этом конфликте, повторяться нет смысла. Хорошо, что недавно избранный глава субъекта Радий Хабиров нашел в себе силы пойти на диалог с общественностью, оговаривая при этом, что "Башкирской содовой компании" (БСК) не хватает сырья и она, компания, лишится до тысячи рабочих мест в случае сворачивания проекта. Так или иначе сейчас решено создать особый координационный совет, члены которого и будут заниматься поиском компромисса между интересами бизнеса и общественными настроениями.

Разумеется, нельзя не упомянуть в этом контексте ситуацию в Архангельской области и на станции Шиес, пожалуй, наиболее "громкий" и резонансный экопротест в России последнего времени. Видимо, вся история с Шиесом, протестами и неуклюжими заявлениями региональных властей в адрес активистов послужила причиной отставки весной нынешнего года губернатора Игоря Орлова. Последний, напомним, поначалу обзывал протестующих против строительства "экотехнопарка" на заповедных землях Поморья архангелогородцев "шелупонью", людей жестко "винтила" полиция, а суды затем выносили огромные денежные штрафы наиболее активным.

Пришедшему в апреле на смену Орлову врио губернатора Александру Цыбульскому ничего не оставалось, как заявить о том, что он лично против своза и захоронения московского мусора на Шиесе и о приостановке данного "инвестиционного проекта", которым так гордилась прежняя администрация. Ситуация была настолько разогрета к тому моменту, что даже это не гарантирует сейчас хоть сколько-нибудь приличных цифр поддержки Цыбульскому на предстоящих выборах 13 сентября. Потому что врио губернатора многие в Архангельской области склонны рассматривать, как очередного временного ставленника Москвы, а протестные настроения в регионе давно переросли собственно тему Шиеса как такового

Можно констатировать, что в результате не очень умных действий и заявлений экс-губернатора Орлова протест архангелогородцев быстро вылился в самые настоящие "антифедеральные" и "антимосковские" настроения, задолго, кстати, до "хабаровского кейса".

В Челябинской области на протяжении пятилетки не утихают споры вокруг темы строительства Томинского горно-обогатительного комбината "Русской медной компанией" под Челябинском. Это тема стала настоящей головной болью для властей при прежнем губернаторе Борисе Дубровском, нет сомнений, что доставит хлопот и его сменщику Алексею Текслеру.

Движение "Стоп-ГОК" за годы противостояния оформилось едва ли не в ведущую политическую силу в регионе, играющую на идее экологии и защите окружающей среды, недаром многие участники движения заявили о планах участвовать в выборах в Законодательное собрание Челябинской области через региональное отделение партии "Яблоко".

Примечательно, что и в случае с челябинскими протестами против строительства Томинского ГОКа деятели во властных структурах поначалу довольно топорно реагировали на происходящее. Пытаясь свести разговор чуть ли не к "агентам Госдепа", которые, мол, за деньги препятствуют прекрасным планам индустриального развития нашей страны и т.д. и т.п.

Надо ли говорить, как к этим посылам относятся горожане в миллионном Челябинске и кому больше верят – провластным "экспертам" и "политологам" или активистам "Стоп-ГОКа"? Тем более что движение действительно смогло привлечь на свою сторону ученых, специалистов и профессионалов, доказывающих безумие и опасность размещение такого объекта вблизи единственного питьевого источника – Шершневского водохранилища?

"О каком диалоге и в каком режиме тогда можно говорить? Думаю, что тому же Хабирову после начала и обострения протестов на шихане Куштау просто могли сказать из Администрации президента – останови это немедленно! После событий в Беларуси, после выступлений в Хабаровске не хватало ещё , чтобы полыхнуло в центре России "

Логика в словах эксперта действительно просматривается. Поначалу людей, защищающих шихан, вообще пытались записать в экстремисты и только что не объявили "ваххабитами" (?!), к счастью, быстро сообразив, что такой подход уже не работает. Несколько тысяч "ваххабитов" протестуют против гибели уникального природного объекта в Башкирии, это все-таки перебор даже по нашим постмодернистским временам.

Легче отступить и заявить о формировании "координационного совета", возможно, кстати, что "башкирский кейс" в этом смысле действительно станет каким-то положительным примером для всей нашей страны.

Ведь подобное происходит во многих местах, от Алтая и Забайкальского края до противостояния активистов на реке Хопёр и даже в самой столице, где власти, к слову, не услышали выступающих и прокладывают дорогу прямо по землям радиоактивного могильника

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/116298/