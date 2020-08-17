Сводки от ополчения Новороссии 17 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

В условиях ограниченной возможности применения вооружения в период действующего режима прекращения огня, командованием «ООС» отданы указания командирам бригад на осуществление целенаправленных поджогов сухой травы на позициях Народной милиции с использованием трассирующих боеприпасов и приспособлений для бесшумной стрельбы.

Так, вчера в зоне ответственности 501-го батальона 36-й обрмп в районе н. п. Лебединское нами был зафиксирован поджог сухой травы.

Однако, в результате резкого изменения направления ветра огонь охватил передовые позиции морпехов.

Во время пожара произошло три взрыва, предположительно, в результате возгорания минного поля. По предварительным данным, потери украинских боевиков составили: один погибший и один раненый.

Таким образом, комбриг Гнатов планировал провокацию в отношении нашей Республики, однако за свои антигуманные действия поплатился жизнью и здоровьем подчиненных.

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Наши источники в штабе «ООС» сообщают о проблемной ситуации, возникшей в 61-м военном мобильном госпитале в Мариуполе, решение которой взял под личный контроль начальник Генштаба ВСУ Корнийчук.

Так, по нашим данным, в настоящее время принято решение о переформировании 61-го госпиталя в 555-й военный госпиталь медицинских сил ВСУ с новой организационно-штатной структурой, при которой 98% персонала будут гражданскими служащими.

Таким способом Минобороны Украины пытается сократить расходы на денежное содержание медиков в 4 раза.

В настоящее время количество гражданских должностей в 61-м госпитале составляет только 15%. Под сокращение попадает более 350 военнослужащих-медиков. Сокращаемым предлагают перевестись для дальнейшего прохождения службы в военный госпиталь в Одессе, либо уволиться из ВСУ и прийти в госпиталь на гражданские должности со снижением заработной платы в 3 раза.

В случае, если медик захочет остаться на военной службе и служить в Мариуполе, ему предлагают перевестись на медицинские должности в 56-ю мотопехотную бригаду, которая в настоящее время прибыла в зону «ООС».

Факт переформирования и отсутствия достойных перспектив для прохождения военной службы вызвал недовольство у медиков, которые написали коллективное обращение в адрес президента Зеленского и министра обороны Тарана с требованием отменить оргштатные мероприятия.

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Кроме этого, в письме указывается, что, несмотря на обещания Зеленского, никаких дополнительных выплат персоналу 61-го военного госпиталя за работу с заболевшими коронавирусной инфекцией не производилось, в то время как в настоящее время в госпитале от Covid-19 проходит лечение более 400 военнослужащих ВСУ.

Нами получена информация о проведении организацией «Национальный корпус» рекрутинговой кампании среди военнослужащих ВСУ.

По имеющимся данным, в настоящее время в закрытых группах филиалов «Нацкорпуса» в регионах Украины рассылаются сообщения с предложением работы бывшим и действующим военнослужащим ВСУ.

К претендентам предъявляются требования: возраст 25–35 лет, наличие боевого опыта, место рождения и длительное проживание в северных областях Украины либо свободное владение белорусским языком.

В объявлениях предлагается заработная плата в размере 45–80 тыс. гривен. Выполняемые задачи не раскрываются, однако указывается, что работа будет за пределами Украины и связана с риском для жизни.

В случае, если соискатель проходит действительную военную службу, представители «Нацкорпуса» обещают оказание помощи в скорейшем увольнении из рядов ВСУ и НГУ.

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Важно отметить, что в кадровые органы соединений и частей ВСУ также поступили указания о подготовке и отправке в адрес Главного управления персонала ГШ уточненных списков военнослужащих ВСУ с аналогичными требованиями: проживающих в Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях страны, владеющих белорусским языком, а также имеющих опыт службы в «ООС»/«АТО».

Также в указаниях предписывается провести анкетирование личного состава с целью определения количества желающих в дальнейшем работать в частных военных компаниях Украины.

Мы не исключаем, что действия по рассылке объявлений «Национального корпуса» и указания Главного управления персонала ГШ ВСУ связаны между собой и имеют целью формирование военизированных отрядов частных военных компаний для последующей их отправки на территорию Белоруссии.

Нашей разведкой получены данные о доставке в зону ответственности 36-й обрмп с Харьковского конструкторского бюро им. Морозова двух танков Т-64 в сопровождении представителей промышленности и усиленной охраны.

В настоящее время бронетехника укрыта на территории промышленных боксов в районе железнодорожной станции Мариуполь-сортировочный. В дальнейшем техника будет перемещена в складские боксы на западной окраине Сартаны.

По имеющимся данным, техника прибыла в «ООС» для проведения испытаний модернизированного вооружения и приборов наведения в боевых условиях после апробации на Чугуевском военном полигоне.

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