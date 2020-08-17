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Сводки от ополчения Новороссии 17 августа 2020

15:28. 17 августа 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Командование ВСУ пыталось сжечь позиции Армии ДНР, но убило своих военных: сводка с Донбасса

Командование ВСУ пыталось сжечь позиции Армии ДНР, но убило своих военных: сводка с Донбасса | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

В условиях ограниченной возможности применения вооружения в период действующего режима прекращения огня, командованием «ООС» отданы указания командирам бригад на осуществление целенаправленных поджогов сухой травы на позициях Народной милиции с использованием трассирующих боеприпасов и приспособлений для бесшумной стрельбы.

Так, вчера в зоне ответственности 501-го батальона 36-й обрмп в районе н. п. Лебединское нами был зафиксирован поджог сухой травы.

Однако, в результате резкого изменения направления ветра огонь охватил передовые позиции морпехов.

Во время пожара произошло три взрыва, предположительно, в результате возгорания минного поля. По предварительным данным, потери украинских боевиков составили: один погибший и один раненый.

Таким образом, комбриг Гнатов планировал провокацию в отношении нашей Республики, однако за свои антигуманные действия поплатился жизнью и здоровьем подчиненных.

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Наши источники в штабе «ООС» сообщают о проблемной ситуации, возникшей в 61-м военном мобильном госпитале в Мариуполе, решение которой взял под личный контроль начальник Генштаба ВСУ Корнийчук.

Так, по нашим данным, в настоящее время принято решение о переформировании 61-го госпиталя в 555-й военный госпиталь медицинских сил ВСУ с новой организационно-штатной структурой, при которой 98% персонала будут гражданскими служащими.

Таким способом Минобороны Украины пытается сократить расходы на денежное содержание медиков в 4 раза.

В настоящее время количество гражданских должностей в 61-м госпитале составляет только 15%. Под сокращение попадает более 350 военнослужащих-медиков. Сокращаемым предлагают перевестись для дальнейшего прохождения службы в военный госпиталь в Одессе, либо уволиться из ВСУ и прийти в госпиталь на гражданские должности со снижением заработной платы в 3 раза.

В случае, если медик захочет остаться на военной службе и служить в Мариуполе, ему предлагают перевестись на медицинские должности в 56-ю мотопехотную бригаду, которая в настоящее время прибыла в зону «ООС».

Факт переформирования и отсутствия достойных перспектив для прохождения военной службы вызвал недовольство у медиков, которые написали коллективное обращение в адрес президента Зеленского и министра обороны Тарана с требованием отменить оргштатные мероприятия.

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Кроме этого, в письме указывается, что, несмотря на обещания Зеленского, никаких дополнительных выплат персоналу 61-го военного госпиталя за работу с заболевшими коронавирусной инфекцией не производилось, в то время как в настоящее время в госпитале от Covid-19 проходит лечение более 400 военнослужащих ВСУ.

Нами получена информация о проведении организацией «Национальный корпус» рекрутинговой кампании среди военнослужащих ВСУ.

По имеющимся данным, в настоящее время в закрытых группах филиалов «Нацкорпуса» в регионах Украины рассылаются сообщения с предложением работы бывшим и действующим военнослужащим ВСУ.

К претендентам предъявляются требования: возраст 25–35 лет, наличие боевого опыта, место рождения и длительное проживание в северных областях Украины либо свободное владение белорусским языком.

В объявлениях предлагается заработная плата в размере 45–80 тыс. гривен. Выполняемые задачи не раскрываются, однако указывается, что работа будет за пределами Украины и связана с риском для жизни.

В случае, если соискатель проходит действительную военную службу, представители «Нацкорпуса» обещают оказание помощи в скорейшем увольнении из рядов ВСУ и НГУ.

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Важно отметить, что в кадровые органы соединений и частей ВСУ также поступили указания о подготовке и отправке в адрес Главного управления персонала ГШ уточненных списков военнослужащих ВСУ с аналогичными требованиями: проживающих в Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях страны, владеющих белорусским языком, а также имеющих опыт службы в «ООС»/«АТО».

Также в указаниях предписывается провести анкетирование личного состава с целью определения количества желающих в дальнейшем работать в частных военных компаниях Украины.

Мы не исключаем, что действия по рассылке объявлений «Национального корпуса» и указания Главного управления персонала ГШ ВСУ связаны между собой и имеют целью формирование военизированных отрядов частных военных компаний для последующей их отправки на территорию Белоруссии.

Нашей разведкой получены данные о доставке в зону ответственности 36-й обрмп с Харьковского конструкторского бюро им. Морозова двух танков Т-64 в сопровождении представителей промышленности и усиленной охраны.

В настоящее время бронетехника укрыта на территории промышленных боксов в районе железнодорожной станции Мариуполь-сортировочный. В дальнейшем техника будет перемещена в складские боксы на западной окраине Сартаны.

По имеющимся данным, техника прибыла в «ООС» для проведения испытаний модернизированного вооружения и приборов наведения в боевых условиях после апробации на Чугуевском военном полигоне.

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Штаб «ООС» похвастался «задержанием снайпера армии ЛНР» (ФОТО)

Штаб «ООС» похвастался «задержанием снайпера армии ЛНР» (ФОТО) | Русская весна

Украинские каратели отрапортовали о «задержании снайпера армии ЛНР». По версии штаба «ООС», военнослужащий Народной милиции ЛНР сдался им добровольно.

О своих невероятных успехах командование карателей отчиталось на официальной странице в социальной сети, рассказав, почему военнослужащий пришёл к ним сам.

При этом сообщение сопровождается фотографией «снайпера», который не очень похож на добровольно сдавшегося.

«Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и добровольно решил сдаться Вооружённым Силам Украины», — утверждает штаб «ООС».

«Добровольно сдавшийся» боец пришёл, разумеется, не с пустыми руками.

По информации украинской стороны, с собой он захватил «военный билет ЛНР, небольшую сумму российских денег и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия».

Удивительно, что не нашлось при нём российского паспорта и удостоверения офицера ГРУ. Видимо, подобные реквизиты у украинских пропагандистов закончились.

О дальнейшей судьбе «перебежчика» ничего не известно, сказано лишь, что его передали «компетентным органам».

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Штаб «ООС» похвастался «задержанием снайпера армии ЛНР» (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СБУ убирает нацистов с передовой после убийства защитника ЛНР: сводка с Донбасса (ФОТО)

СБУ убирает нацистов с передовой после убийства защитника ЛНР: сводка с Донбасса (ФОТО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

За прошедшие сутки в результате огневой провокации украинских карателей выстрелом из снайперского оружия на позициях НМ ЛНР в районе н. п. Логвиново был убит защитник Республики.

Командование Народной милиции выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника, а также ответственно заявляет, что примет все меры для привлечения виновных украинских боевиков к ответственности.

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Учитывая общественную социальную напряженность и озабоченность офиса президента Украины вооруженной провокацией со стороны националистически настроенных боевиков в зоне карательной операции, командованием «ООС» с целью стабилизации обстановки в 24-ю бригаду ВСУ под руководством начальника штаба оккупационных сил генерала Кидоня направлена рабочая группа.

С целью недопущения распространения каких-либо сведений о выполняемых мероприятиях по факту совершенной вооруженной провокации, командующим ОТГ «Север» отданы указания сотрудникам ВСП, совместно с представителями военной контрразведки СБУ, на изъятие личных мобильных телефонов у военнослужащих 24-й бригады ВСУ.

Также, с целью исключения возможных вооруженных провокаций, сотрудниками СБУ проводится опрос военнослужащих бригады для выявления и изолирования с передовых позиций националистически настроенных военнослужащих.

Командование Народной милиции напоминает, что согласно четвертому пункту дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, украинская сторона обязана провести разбирательство и привлечь виновных к ответственности за содеянное преступление, с уведомлением о них координатора Трехсторонней контактной группы.

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С целью отвлечения внимания общественности от факта нарушения перемирия, командующий «ООС» генерал Кравченко поставил задачу оперативным группам ИПСО с привлечением подконтрольных СМИ, ранее прибывших в 30-ю бригаду, активизировать работу по подготовке материалов, обвиняющих Народную милицию в нарушении режима прекращения огня.

Командиром бригады Гаразом по просьбе пропагандистов отданы указания начальнику инженерной службы на выделение четырех саперов для проведения имитационных разрывов вблизи украинских позиций.

Также в зону ответственности 24-й бригады направлены две съемочные группы телеканалов «ICTV» и «5 канал» под руководством заместителя начальника 83 Центра ИПсО подполковника Лавруся, в настоящее время исполняющего обязанности заместителя командующего «ООС» по стратегическим коммуникациям. Задачей групп является подготовка репортажей о непричастности военнослужащих ВСУ к вооруженным провокациям.

За прошедшие сутки силами МЧС ЛНР во взаимодействии с Народной милицией ликвидировано 34 пожара.

Также представителями ГУП ЛНР «Лугансквода» при содействии подразделений Народной милиции, представителей СЦКК и наблюдателей СММ ОБСЕ проведен ремонт буровой установки в н. п. Зеленая Роща, сотрудниками строительных организаций продолжились работы по прокладке коммуникационных трубопроводов на строительных площадках пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».

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СБУ убирает нацистов с передовой после убийства защитника ЛНР: сводка с Донбасса (ФОТО) | Русская весна
СБУ убирает нацистов с передовой после убийства защитника ЛНР: сводка с Донбасса (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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