Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

В.Н.Матузов и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Советский МИД на переломе эпох”

14:32. 15 августа 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tW4LbMFFf-s

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
У РОССИИ ШАНСОВ НЕТ? Видео
... действуют несколько пагубных факторов… СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ УЖЕ ПРОЕДЕНО, НО...инновационного развития – высококачественного русско/советского образования. Качество обучения падает....Перельмана (1904 год) и советская «Энциклопедия межпланетных полетов», изданная...
Русские мультфильмы
... птица, Василиса Микулишна, Царевна лягушка. Советская мультипликация ощутимо отличается от современной...
По заветам Аллена Даллеса? Зачем уничтожают русскую культуру?
Оригинал взят у matveychev_oleg в По заветам Аллена Даллеса? Зачем уничтожают русскую культуру? "И мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. ...
Компенсация за «советскую оккупацию»? Не раньше, чем вернёте Вильнюс и Клайпеду их владельцам. Юрий Рубцов
... в международное право доктрину «советской оккупации». Сделав это, этнократические... числе уголовного, бывших советских воинов, запрета советской символики. И даже,...Литвы Шарунасом Бирутисом). Доктрина «советской оккупации» является также обязательным ...
Бой с тенью
...МИДа.МИД России осудил сравнение президентом США Джорджем Бушем немецкого нацизма и советского...между германским нацизмом и советским коммунизмом, которые теперь ...направленной на полную зачистку советского прошлого, которое воспринималось враждебными...
Легенда о "сбежавшей тридцатьчетвёрке"
...Г. Миронов рассказывал о пленном советском офицере, раздавившем своей «тридцатьчетвёркой»... лагерь расширили для прибывающих советских военнопленных. Французские военнопленные в... и штольнях разместились подразделения советской 39-й гвардейской мотострелковой ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)