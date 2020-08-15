Сводки от ополчения Новороссии 15 августа 2020
- 13:44 Армия ДНР сообщает об огневых провокациях ВСУ.
- 00:30 Сенсационные кадры: ВСУ передали армии ЛНР партию ракет (ВИДЕО).
- Вчера 23:00 Путин перешёл ко второму этапу плана по Донбассу, — Тука.
Армия ДНР сообщает об огневых провокациях ВСУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки, вооружённые формирования Украины дважды совершали огневые провокации.
Нами зафиксирована стрельба из стрелкового оружия с позиций 1-го батальона 54-й бригады ВФУ в направлении н. п. Яковлевка. Также с позиций 42-го батальона 57-й бригады боевики применили автоматический гранатомет в направлении н. п. Спартак, выпустив одну гранату.
Выстрелы были не прицельными и не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан.
Защитники Республики на данную провокацию не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.
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В рамках координационного механизма украинская сторона своевременно уведомляется нами о всех нарушениях и проводимых инженерных работах. Однако непринятие командованием ВСУ своевременных мер и наказания виновных, как это прописано в принятых договорённостях, способствуют созданию условий для обострения обстановки.
Действия вооруженных формирований Украины по изменению исходного позиционного размещения войск и дополнительному инженерному оборудованию позиций нарушают первый пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрета на наступательные и разведывательно-диверсионные действия.
За прошедшие сутки отмечено оборудование фортификационных сооружений в зоне ответственности 2-го батальона 53-й бригады в районе н. п. Богдановка. Кроме этого, зафиксировано проведение инженерных работ 137-м батальоном 35-й бригады в районе н. п. Травневое.
Народная милиция продолжает выполнять приказы о соблюдении перемирия. В случае агрессии со стороны ВФУ, подразделения Народной милиции в готовности по приказу командования к адекватному реагированию на преступную активность противника.
Нашей разведкой подтверждаются факты размещения подразделениями ВФУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением принятых мер и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей, данные факты также подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 14.08.2020 года:
За прошедшие сутки выявлено размещение техники:
♦ из состава 35-й обрмп:
— вблизи н. п. Зайцево — девять БМП;
♦ из состава 56-й омпбр:
— в н. п. Пески — одна бронированная разведывательно-дозорная машина на территории частного домовладения;
— в н. п. Карловка — один бронетранспортер на приусадебном участке;
♦ из состава 53-й омбр:
— вблизи н. п. Богдановка две боевые бронированные машины.
С целью недопущения вскрытия техники в зонах ответственности 53-й, 36-й и 56-й бригад зафиксировано применение двух мобильных групп от 305-го отдельного батальона РЭБ и роты РЭБ 36-й обрмп с задачей подавления станциями Р-934Б и «Буковель-АД» каналов управления и навигации БЛА СММ ОБСЕ в районах н. п. Пески, Лебединское и Чермалык.
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За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено 7 обследований территорий. Уничтожено 8 взрывоопасных предметов. Также, продолжаются ежедневные профилактические рейды по предупреждению пожаров и недопущению несчастных случаев с участием детей.
Кроме того, силами МЧС ДНР на территории Республиканской детской клинической больницы оборудована детская игровая площадка.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, в рамках утверждённой Правительством ДНР программы, продолжается восстановление социально значимых объектов и домостроений, поврежденных в результате украинской агрессии.
Запланированы проведение восстановительных работ двух жилых домов, кровельных работ и ремонт лифтов в 11 домах н. п. Ясиноватая.
Представительство ДНР в СЦКК продолжает, при содействии Миссии ОБСЕ, осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водопровода в районе н. п. Васильевка.
Также при содействии ДНР в СЦКК выполнены работы по восстановлению линии электропередачи в н. п. Верхнеторецкое Ясиноватского района.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сенсационные кадры: ВСУ передали армии ЛНР партию ракет (ВИДЕО)
Армия Луганской Народной Республики провела спецоперацию по раскрытию преступной деятельности военнослужащих ВСУ, торгующих оружием.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
Всё чаще офицеры украинской армии промышляют продажей оружия. Тяга к наживе многократно превышает идеологические противоречия — ВСУ готовы продавать оружие даже военнослужащим НМ ЛНР.
В подтверждение была опубликована видеозапись момента заключения сделки с военным украинской армии, который подготовил для передачи ЛНР партию ракет от ПТРК «Скиф»*, и обещает вскоре передать и установки.
Между участниками сделки происходит следующий диалог:
— По поводу того, что вы хотели — вся мелочь у меня есть. Всё готово. Из тяжёлого у нас есть «морковки»* — сотки.
— А установки?
— Ну ты же знаешь. Всё, что мы готовим — это списанное ещё до перемирия. Ты наших знаешь.
— Хотелось бы, конечно, установки, парочку хотя бы.
— Ты наших знаешь, они долго не продержатся, так что скоро спишем, всё будет нормально.
— Ладно. «Морковки» так «морковки». По состоянию что?
— Всё новое. Ну и, соответственно, чистое. Не прикопаешься.
— Это радует. Тогда, «морковки» мы берём. Сколько есть?
— Три ящика.
— Время, место?
— Я так думаю, дня через четыре, давай в пятницу, на заходе солнышка.
— А что так? Может быть, потемнее?
— Не, не, не. Там, понимаешь, у нас новеньких привезли, ссыкунов. Они только услышат шум мотора — сразу нас раздолбают. Поэтому лучше так.
— Ну смотри, лишний раз тоже отсвечивать не хочется.
— Да не боись, всё будет нормально. Мы с тобой не первый день работаем.
— Так, и по месту, где это будет проходить. Вот это место знаешь?
— Да, это за деревом поваленным?
— Да, только дерева там уже нет, мы убрали. Знак «Мины», там и встречаемся.
— Я понял, тарифы те же?
— Ну, дружище, стабильность — это признак профессионализма.
— Понял. В таком случае — до встречи.
— Чао.
Примечания
*РК-2С — управляемая ракета от противотанкового ракетного комплекса «Скиф» украинского производства. Производится в г. Киеве на ГАХК «Артём».
*«Морковка» — противотанковая управляемая ракета.
*Сотка — 100 мм.
Кадры оперативной съёмки проведённой спецоперации предоставлены «Русской Весне» пресс-службой оборонного ведомства Республики.
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Путин перешёл ко второму этапу плана по Донбассу, — Тука
Экс-глава министерства «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц» Георгий Тука завил, что руководство Украины в вопросах Донбасса действует по некому сценарию Москвы.
По его словам, всё идет к началу прямых переговоров между Киевом и Республиками Донбасса.
Тука отметил, что на такую мысль его натолкнуло сразу несколько моментов. Так, в качестве примера, он напомнил, что представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщал о своей готовности посетить ДНР и ЛНР.
Коснувшись вопроса возможного визита Кравчука, бывший министр указал, что жителей Республик «нельзя назвать гражданским обществом, поскольку от них ничего не зависит».
«С моей точки зрения, мы уже наблюдаем постепенный переход к этому шагу. О каком диалоге и зачем идёт речь? Это исключительно подготовка к так называемому прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском», — убеждён он.
Тука также уточнил: именно прямые переговоры с Республиками он считает вторым шагом президента России.
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