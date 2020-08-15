Сводки от ополчения Новороссии 15 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки, вооружённые формирования Украины дважды совершали огневые провокации.

Нами зафиксирована стрельба из стрелкового оружия с позиций 1-го батальона 54-й бригады ВФУ в направлении н. п. Яковлевка. Также с позиций 42-го батальона 57-й бригады боевики применили автоматический гранатомет в направлении н. п. Спартак, выпустив одну гранату.

Выстрелы были не прицельными и не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан.

Защитники Республики на данную провокацию не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.

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В рамках координационного механизма украинская сторона своевременно уведомляется нами о всех нарушениях и проводимых инженерных работах. Однако непринятие командованием ВСУ своевременных мер и наказания виновных, как это прописано в принятых договорённостях, способствуют созданию условий для обострения обстановки.

Действия вооруженных формирований Украины по изменению исходного позиционного размещения войск и дополнительному инженерному оборудованию позиций нарушают первый пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрета на наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

За прошедшие сутки отмечено оборудование фортификационных сооружений в зоне ответственности 2-го батальона 53-й бригады в районе н. п. Богдановка. Кроме этого, зафиксировано проведение инженерных работ 137-м батальоном 35-й бригады в районе н. п. Травневое.

Народная милиция продолжает выполнять приказы о соблюдении перемирия. В случае агрессии со стороны ВФУ, подразделения Народной милиции в готовности по приказу командования к адекватному реагированию на преступную активность противника.

Нашей разведкой подтверждаются факты размещения подразделениями ВФУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением принятых мер и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей, данные факты также подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 14.08.2020 года:

За прошедшие сутки выявлено размещение техники:

♦ из состава 35-й обрмп:

— вблизи н. п. Зайцево — девять БМП;

♦ из состава 56-й омпбр:

— в н. п. Пески — одна бронированная разведывательно-дозорная машина на территории частного домовладения;

— в н. п. Карловка — один бронетранспортер на приусадебном участке;

♦ из состава 53-й омбр:

— вблизи н. п. Богдановка две боевые бронированные машины.

С целью недопущения вскрытия техники в зонах ответственности 53-й, 36-й и 56-й бригад зафиксировано применение двух мобильных групп от 305-го отдельного батальона РЭБ и роты РЭБ 36-й обрмп с задачей подавления станциями Р-934Б и «Буковель-АД» каналов управления и навигации БЛА СММ ОБСЕ в районах н. п. Пески, Лебединское и Чермалык.

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За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено 7 обследований территорий. Уничтожено 8 взрывоопасных предметов. Также, продолжаются ежедневные профилактические рейды по предупреждению пожаров и недопущению несчастных случаев с участием детей.

Кроме того, силами МЧС ДНР на территории Республиканской детской клинической больницы оборудована детская игровая площадка.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, в рамках утверждённой Правительством ДНР программы, продолжается восстановление социально значимых объектов и домостроений, поврежденных в результате украинской агрессии.

Запланированы проведение восстановительных работ двух жилых домов, кровельных работ и ремонт лифтов в 11 домах н. п. Ясиноватая.

Представительство ДНР в СЦКК продолжает, при содействии Миссии ОБСЕ, осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водопровода в районе н. п. Васильевка.

Также при содействии ДНР в СЦКК выполнены работы по восстановлению линии электропередачи в н. п. Верхнеторецкое Ясиноватского района.

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