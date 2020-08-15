Главная » Мировоззрение, Политика

Майдан в Минске 2020 — это репетиция перед Москвой 2024

10:29. 15 августа 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Элиты Армении, Казахстана, Киргизии увидели, как легко Александр Лукашенко отказался от углубления интеграции с Россией, и как он чистит русский язык, и это в более обязывающем формате Союзного государства, с огромной зависимостью от российских дотаций.

Например, президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев поздравляет Лукашенко: «Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси». Почему Москва терпит поражение на постсоветском пространстве? Почему у России в Белоруссии нет «своего кандидата», за которого можно было бы «болеть»?

Если оппозиция «уйдет» Лукашенко с помощью Майдана, то это, очевидно, репетиция перед 2020 годом — выборами президента России, если Владимир Путин решит баллотироваться на новый срок. Россия к этому готова? А Путин?

Если Лукашенко останется на посту на шестую каденцию, то будет просить денег — у России или у Запада. Россия денег может и не дать, а может и дать, как правильно поступить? Опять тратить миллиарды на предателя? Запад, очевидно, потребует за деньги русофобию и скупит все стоящие активы в стране. Нам все равно, что будет с белорусами?

Верите ли вы в вариант : «Россия введет войска»?

Обо всём об этом в прямом эфире «Правды.Ру» поговорили в программе «Точка зрения» с ведущей Любовью Степушовой.

Скачать аудио

P.S. Предыдущие эфир с Pravda.RU:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: блог

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 20 февраля 2017
... Попытка собрать новый майдан — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ —... Москвы во внутриукраинском конфликте. При этом ... объяснил, почему передал США материалы о...мероприятий по реализации Минских договоренностей. Лишение ...Киеве успешно прошла репетиция очередного майдана, ...
Новости Украины и Новороссии 21 августа 2016
...тех "именинах", извинившись перед виновником, я пить ...колонной военных. «Простите, это репетиция гей-парада?» — интересуются... украинское руководство, поддержав Майдан. И сегодня европейские...выполнения Москвой взятых обязательств в рамках минского процесса...
Новости Украины и Новороссии 07 мая 2016
...репетиция парада Победы началась сегодня на центральной улице Донецка. Как передает... минских договорённостей и заявив, вслед за Москвой ... более, что нынешние майданные «элитарии» производят столь...старой правящей элиты."Перед этим выбором сейчас стоит ...
Новости Украины и Новороссии 2 мая 2015
...Донецке началась репетиция парада Победы Репетиция парада Победы...кто верил, что майдан якобы приближает Украину ... границу, и это сделано согласно минским договоренностям», — ...перед праздником 9 мая, что позволит нанести удар по международному имиджу Москвы...
Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2016
...начались. Задача перед правительством стоит закончить эти работы в...нападение на ‪‎Антитрухановский‬ майдан в Одессе. Спящих ...Минска-2», произносятся — но не более того. Давление на Москву...дат, количество показательных «репетиций» профессиональных убийц и ...
Новости Украины и Новороссии 08 мая 2015
..., заключенными в Минске. В пресс-службе... ехать в Москву 9 мая ...Владимировичем Захарченко. Перед проведением прямой линии...расследований убийств на Майдане, массовых убийств ...этого должны быть приняты законы». К оглавлению | Источник: news-front.info Репетиция...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)