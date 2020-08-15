Майдан в Минске 2020 — это репетиция перед Москвой 2024

Элиты Армении, Казахстана, Киргизии увидели, как легко Александр Лукашенко отказался от углубления интеграции с Россией, и как он чистит русский язык, и это в более обязывающем формате Союзного государства, с огромной зависимостью от российских дотаций.

Например, президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев поздравляет Лукашенко: «Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси». Почему Москва терпит поражение на постсоветском пространстве? Почему у России в Белоруссии нет «своего кандидата», за которого можно было бы «болеть»?

Если оппозиция «уйдет» Лукашенко с помощью Майдана, то это, очевидно, репетиция перед 2020 годом — выборами президента России, если Владимир Путин решит баллотироваться на новый срок. Россия к этому готова? А Путин?

Если Лукашенко останется на посту на шестую каденцию, то будет просить денег — у России или у Запада. Россия денег может и не дать, а может и дать, как правильно поступить? Опять тратить миллиарды на предателя? Запад, очевидно, потребует за деньги русофобию и скупит все стоящие активы в стране. Нам все равно, что будет с белорусами?

Верите ли вы в вариант : «Россия введет войска»?

Обо всём об этом в прямом эфире «Правды.Ру» поговорили в программе «Точка зрения» с ведущей Любовью Степушовой.

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