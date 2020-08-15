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Берлин устал быть вассалом Вашингтона — мнение

09:32. 15 августа 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Берлин устал быть вассалом Вашингтона — мнение | Русская весна

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил недавние шаги властей Германии, которые свидетельствуют о том, что Берлин устал быть вассалом Вашингтона и всё активнее заявляет о собственных интересах. 

«Судя по всему, в Германии созревает серьезная внутренняя оппозиция давлению США, немыслимая еще пару лет тому назад.

Причины: миллиардные инвестиции немецких фирм в “Северный поток — 2”; миллиардные доходы от него в будущем; принципиальное нежелание уступать в этом вопросе США (вопрос принципа) со стороны негласного лидера ЕС (вопрос политического веса); явный эгоизм Вашингтона, пытающегося лишить ФРГ выгодного для нее проекта ради продаж собственного СПГ; плохие отношения с Трампом и его администрацией; демонстративный вывод части войск США в попытке „наказать” Германию за строптивость.

Свою роль играет также общее снижение авторитета США после поражений в Афганистане и в Сирии, плюс внутренняя нестабильность и беспорядки в Штатах, подрывающие их претензии на безусловное лидерство в западном мире.

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Вашингтон уже фактически принудил европейцев смириться с потерей иранского рынка после выхода США из „ядерной сделки” с Ираном, и новое принуждение к отказу от своих интересов вызвало сильное отторжение в ФРГ.

Разумеется, Германия не может пока демонстрировать полноценную субъектность в отношениях с США, как это делала Франция при де Голле. Такого разворота ожидать не следует. Но по этому конкретному вопросу американское беспардонное давление на важнейшего европейского (партнёра) может дать сбой».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597415240

Метки: Новости

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