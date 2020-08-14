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«Здесь умер мой голос»: новая срежиссированная акция на улицах Минска (ФОТО, ВИДЕО)

14:35. 14 августа 2020 55 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
«Здесь умер мой голос»: новая срежиссированная акция на улицах Минска (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

14 августа на улицах Минска проходит новая, очевидно неплохо срежиссированная акция.

Девушки, которые ещё вчера выходили на улицы в белом, сегодня облачились в чёрное и «хоронят свои голоса, украденные на выборах».

Понятно, что о самоорганизации протестующих в данном случае говорить не приходится. Креативные идеи рядовым белорусам заботливо подкидывают в Сети через каналы, которые взяли на себя функции рупоров «белорусского майдана».

Также показательно, что часть плакатов написана на английском языке. Это подтверждает тот факт, что красивая картинка с улиц Минска и других городов создаётся едва ли не в первую очередь для западных «друзей» Белоруссии.

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«Здесь умер мой голос»: новая срежиссированная акция на улицах Минска (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Здесь умер мой голос»: новая срежиссированная акция на улицах Минска (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Здесь умер мой голос»: новая срежиссированная акция на улицах Минска (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Здесь умер мой голос»: новая срежиссированная акция на улицах Минска (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Здесь умер мой голос»: новая срежиссированная акция на улицах Минска (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Здесь умер мой голос»: новая срежиссированная акция на улицах Минска (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Здесь умер мой голос»: новая срежиссированная акция на улицах Минска (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1597400035

Метки: Новости

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