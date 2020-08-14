«Здесь умер мой голос»: новая срежиссированная акция на улицах Минска (ФОТО, ВИДЕО)
14 августа на улицах Минска проходит новая, очевидно неплохо срежиссированная акция.
Девушки, которые ещё вчера выходили на улицы в белом, сегодня облачились в чёрное и «хоронят свои голоса, украденные на выборах».
Понятно, что о самоорганизации протестующих в данном случае говорить не приходится. Креативные идеи рядовым белорусам заботливо подкидывают в Сети через каналы, которые взяли на себя функции рупоров «белорусского майдана».
Также показательно, что часть плакатов написана на английском языке. Это подтверждает тот факт, что красивая картинка с улиц Минска и других городов создаётся едва ли не в первую очередь для западных «друзей» Белоруссии.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597400035
“Девушки, которые ещё вчера выходили на улицы в белом, сегодня облачились в чёрное и «хоронят свои голоса, украденные на выборах».” – пусть попьют ледяной водички и сядут красивыми попками на лед. Тогда точно голоса потеряют. А так – профанация, не серьезно. Обязательно нужно высечь. Но ласково.
Да. Какие рёбра , такие и евы.
)))))))))))))))))))))))))))