В Минске заработал интернет

Сегодня утром в Минске частично восстановился доступ в интернет — минчане сообщают, что заработали социальные сети, мессенджеры и другие веб-сервисы.

Доступ восстановился около семи утра: начали открываться Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, а также поисковики Google и «Яндекс», восстановился доступ к онлайн-заказу такси.

Появился доступ и к другим сервисам, причем как через мобильный интернет, так и фиксированный — без использования VPN и Proxy можно посмотреть ролики на YouTube, проверить почту в Gmail.

«О, в Минске интернет появился, вот что значит одну ночь не кидаться „коктейлями Молотова”», — прокомментировал это событие российский военкор Александр Коц, который сейчас находится в Минске.

Как сообщала «Русская Весна», с сегодняшнего дня в Белоруссии запрещена торговля пиротехникой, как оптовая, так и розничная.

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