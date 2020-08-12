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С.Б. Переслегин. Дистант-образование для аутистов

14:16. 12 августа 2020 136 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Из выступления Переслегина „С дистанционным образованием у нас появится целая группа людей, которые будут знать, но не понимать.”





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5159227.html

Метки: будущее, дети, дистанционное, образование, общество, Переслегин, управление, человек

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11455 9397
    марина 12 августа 2020 в 14:27

    именно так для аутистов и больных людей ,вернее с больным эго.Как дополнение возможно ,как возможность при ЧС получить хоть какое-то образование да.Человек несомненно социальный обьект,личная свобода -это дичь,одиночество пользительно для старцев ,для детей растущих-это путь в идиотизм .

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