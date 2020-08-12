С.Б. Переслегин. Дистант-образование для аутистов
14:16. 12 августа 2020 136 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Из выступления Переслегина „С дистанционным образованием у нас появится целая группа людей, которые будут знать, но не понимать.”
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именно так для аутистов и больных людей ,вернее с больным эго.Как дополнение возможно ,как возможность при ЧС получить хоть какое-то образование да.Человек несомненно социальный обьект,личная свобода -это дичь,одиночество пользительно для старцев ,для детей растущих-это путь в идиотизм .