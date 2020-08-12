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Пресс-конференция, посвященная регистрации первой в мире вакцины от короновирусной инфекции

14:14. 12 августа 2020 193 просмотра 7 коммент. Опубликовал:
Пресс-конференция по новой российской вакцине. Обратите внимание: интервьюируемые – без масок, сидят рядом. Журналисты и операторы – в намордниках.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5159457.html

Метки: вакцина, вирус, власть, медицина, СМИ

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 21756 2366
    Русофил 12 августа 2020 в 15:28

    Регистрации где?
    Регистрирует КТО?
    Это внутрироссийская регистрация или МЕЖДУНАРОДНАЯ?
    А так-то уже есть вакцины от КОВИТ и в Сомали и в Зимбабве и в Гондурасе.
    Давно.
    Ещё до пандемии их там в гараже создали

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  • 32268 28038
    Вячеслав 12 августа 2020 в 15:46

    Сидят и думают уже о нобелевской премии… Интересно, славяне в том списке будут?
    А саму вакцину наши недруги могут сфальсифицировать и всю вину за последствия свалить на Россию…

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  • 14488 13422
    жора шапов 12 августа 2020 в 15:49

    Заявленная вакцина даёт иммунитет “телу” от КОВИД-ла на 2 года. Интересно , как разработчики это установили, только что её изобретя ??

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    • 32268 28038
      Вячеславжора шапов 12 августа 2020 в 16:21

      Значит, вирус был придуман 4 года назад, 3 года назад какого-то чела вакцинировали и он через 2 года опять заболел этой гадостью…

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    • 11455 9397
      маринажора шапов 12 августа 2020 в 18:26

      помнишь вспышку эболы в Африке и наши там помогли и приглушили все ,здесь писал кто-то все это наработки в одном направлении ,ковид примененный в Китае был именно против желтых,как ты и предполагал,в Европе и особенно в Италии он был другим.Мы можем только догадываться об истинном положении дел об этом оружии принуждения и поражения ,если что не так.Радуйся Жора ,все-таки среди уродов жидосаксов ,Россия наименьшее из зол ,потому и подвергается такому остракизму.Кто должен сказать -да это то,что нужно-самостоятельной независимой России это нужно,что-то типа ВАДА,ВОЗ,ВТО-разве все это не их канторы хреновые.Нет конечно,но общее недоверие к этой игре вызывает вопросы и к лекарству.Так и живем ,помещенные в омут негатива,фейков,суррогатов-в тайгу ,подальше от цивилизации с хорошими людьми и родными .

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