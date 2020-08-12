По-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает
15:13. 12 августа 2020 506 просмотров 55 коммент. Опубликовал: feedmatic
Лукашенко собрал заседание СБ Белоруссии для обсудения вопросов защиты Конституционного строя (ранее оно уже анонсировалось, в том числе и в контексте рассмотрения вопроса ввода в Белоруссии военного положения).
В начале заседания Лукашенко заявил, что основу протестов составляют бывшие уголовники, безработные и тунеядцы и потребовал от всех безработных устроиться на работу.
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как и прежде, является функционирование экономики. "Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики", – поручил Президент.
"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, – подчеркнул белорусский лидер. – Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо. – Прим. БЕЛТА) на работу тем, кто не работает".
"И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", – отметил Александр Лукашенко.
Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-sobral-soveschanie-po-aktualnym-voprosam-402590-2020/ – цинк
Так что помимо прочего, Белоруссию ждет очередная волна борьбы с тунеядством.
Как не трудно догадаться из риторики Лукашенко, на какие-либо переговоры с оппозицией он идти и близко не собирается.
PS. Сегодня с победой Лукашенко поздравили президенты Никарагуа, Вьетнама и Сирии.
Башар Асад, прислав дружественные и серднечные поздравления, так и заявил "Лукашенко не должен уйти" (но это не точно).
Также поздравили Лукашенко из Боснии.
В целом, на фоне негативной реакции США и ЕС, в остальном мире Лукашенко постепенно признают, в первую очередь страны находящиеся в конфликтных отношениях с США или же страны стремящиеся проводить субъектную политику. Так что о международной изоляции Белоруссии говорить не приходиться, а вот о резком охлаждении отношений Минска с Западом, более чем.
PS2. Еще из интересного. Как пишет "Русские ориенталист", после решения фанатских группировок поддержать протесты, КГБ сработал на опережение и начал задерживать футбольных фанатов прямо на квартирах.
После вчерашнего решения глав фанатских группировок Белоруссии о присоединении к протестам, КГБ нанесло превентивный удар.
Ещё вчера, до выхода на улицы начались задержания лидеров и актива. Ультрасов задерживали дома. Некоторые фирмы находятся в КПЗ почти в полном составе.
На данный момент на свободе остаются только фанаты Динамо Минск. Таким образом уличный протест лишился главной ударной силы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6090578.html
Пока в Белоруссии начальниками и идеологами работают фанаты Великого Княжества отбросов,
нормальных условий для работы не будет. Тянуть с Востока деньги, и устраивать своих на Западе,
до бесконечности невозможно. Перед тем как объявить военное положение, вначале лучше объявить комендантский час.
Лучше отпустить “террористов” из ЧВК России. Они здесь не при делах.
То что “дети” Украины развели КГБ целой страны как помойных котов,
то все не виноваты. Заложников нужно отпустить.
Заложников- да!
Преступников- нет!
“Некоторые фирмы находятся в КПЗ почти в полном составе.” Как это? ,и всем есть место и рабочий стол.
-Киев официально попросил Минск о передаче в Киев ,задержанных накануне людей.
9 408 400 чел. (1 января 2020 г.)
У Собянина больше раза в два.
Это на каждого можно иметь ДОСЬЕ )))
Зато за два дня 6 000 арестованных ( срок от 7 лет )
Что они будут делать ? Зарывать Беломорканал ?
Мало….
надо тыщ 600….
И будут за ЕДУ строить транзит Россия-ЕС.
Отработают ДОЛГИ страны
тыщ 600 – это вся столица работников кто может подпрыгнуть на одной ноге.
Долги страны уже никто не отработает.
Отработают……
Вот СССР при Стиалине набрался на индустриализацию.
Потом отдали в ВОВ.
50 миллионов жизней и нет долгов
Сегодня “Гуайды” призвали беларусов блокировать дороги по всей стране , шоб силовики не проехали. Как будто они могут ездить только по дорогам.
Если ты не можешь проехать по дороге ты НЕ силовик и НЕ СИЛА.
Как они заблокируют дорогу танковой или мотострелковой дивизии ведущей огонь на поражение?
Или привыкли что с ними будут как с детками.
По попке похлопают и дадут конфетку?
Таким отрезать уши и на принудительные работы пожизненно.
А ты точно служил в армии ? Есть задача, время её выполнения и рациональный подход к теме. Увязнуть на дороге – потерять темп. Например. Проход дивизии не рассматриваю – слишком грубо. Хотя эффектно и эффективно.
В первую чеченскую местные ОСТАНАВЛИВАЛИ армейские колонны и даже разоружали.
Вот так.
Во вторую боялись даже приблизиться.
Их просто отстреливали не спрашивая.
Вот и вся разница.
Это была не армия, а разложенный сброд жидами Б.Эльцина. В Беларуси такого не будет – нет разложения. Посмотри как в России – армия купается в бабле. Её сложно шатать извне сегодня, как и структуры, которых , как бы , не видно.. А вот поменять кулуарно власть – вполне можно. Потому что ты , проснувшийся в п-резиденции утром, сразу не знаешь, кто за дверью – охрана или конвой.
старым византийским способом-царь не проснулся?
Власть КУЛУАРНАЯ.
Это договорняк кланов…..
И сменой Путина ничего не решается….
Вы всё ещё мыслите категориями прошлого века хотя ну ОЧЕВИДНО что Зелёнкин сменил Порошенко а НИЧЕГО в Хохланде не изменилось.
Не очевидно?
Ну скачи дальше
Сменой Путина ничего не решается ? Шутник ты, однако! И Избиратель, тебя поддержавший , тоже, который топит за смену АГЛа. Эй , Избиратель, так накуя ты тут свистел против АГЛа ?
Когда Медведев сменил Путина что изменилось?
Ты надеюсь притворяешься?
Или всё
деменция и мозг усох и живёшь в выдуманной реальности?
А Избиратель мне не указ.
Я и ему писал что есть АГЛ или нет его ничего не меняет.
Не меняет РЯДОВОМУ но возможно у Избирателя есть реальный-шкурный интерес и ему обещали министерство ))
А ты утратил все мозги свои ? Медведев был “президентом” при Президенте -Премьере Путине. Только кретины этого не видели.
Понятно.
Т.е это не КЛАН не СООБЩЕСТВО а один Путин сам-себе царь ))
Никому не нужен сидит в Кремле боится выйти ))
Ты тупее чем я ожидал…
Ну точно ты тупее меня!) Конечно , клан . И другой клан , против которого он затеял всенародный одобрямс по конституции. А есть ещё , вероятно , клан-чики.
Нет другого.
ОДИН.
Не он задумал а его УГОВОРИЛИ…
Всех устраивает его деятельность презом…..
Всех этих Матвиенок,Терешковых,итд.
Ты свой Фашингтон с Москвой попутал
Если доживёшь – увидишь, что это не так.
Питерские сковырнули ХОХЛОВ-коммуниздов и нихрена ничего и никому они не отдадут в ближ. время.
Предлагаешь мне жить лет сто?
Спасибо ))
Но на сегодня ПИТЕРСКИЕ рулят и будут рулить даже если уйдёт Путин.
И даже ХОРОШО если уйдёт.
Он от ” мочить в сортирах” слишком удалился.
Сильно изменился а надо снова МОЧИТЬ…..
Нужен кто-то помоложе но поддержаный ПИТЕРСКИМИ
несомненно и АГЛ и ПУтин -это две последние личности на постсоветском пространстве.И от них многое зависит ,поэтому их(П-резидентов ) меняют ,чтобы не набирались опыта и знаний.Они разные .
Если же Лукашенко решится провести массированную чистку Белоруссии (включая своё окружение) от майданных структур и агентов, то он для Запада сразу же станет врагом, с которым не договариваются, которого уничтожают. Во-первых, его попытаются уничтожить раньше, чем он вскроет спящие майданные ячейки в государственном аппарате. Во-вторых, даже если он сумеет сыграть на упреждение и Запад потеряет большую часть своих агентов и подготовленных кадров, легче не станет. Тогда против белорусского президента будут принципиально задействованы все доступные ресурсы, а ради его свержения могут организовать даже гибридную агрессию по сирийскому или ливийскому образцу. Запад всегда стремится примерно покарать ослушника, чтобы другим неповадно было.
Как видим, Лукашенко себе дорогу на Запад закрыл в любом случае. Евроинтеграторы из его окружения там могут быть востребованы. Но он, как «кровавый диктатор», подавивший «народный протест» может рассчитывать только на то, что ему дадут спокойно покинуть страну (в случае развития мягкого сценария).
Сейчас спасение и Лукашенко, как человека, и Белоруссии, как Западно-русского края, и проживающей в ней ветви русского народа заключается в скорейшей и возможно более полной интеграции с Россией. Только явное российское финансово-экономическое присутствие в Белоруссии убедит Запад в том, что над страной развёрнут российский военно-политический зонтик. “
У какого идиота Вы это списали ? Российский ВП-зонтик висел, висит , и будет всегда висеть над РБ . И убеждать кого – то давно в этом не надо. И так всем всё ясно. Три шавки : Польша, Литва и Латвия воют традиционно за бабло от USA. Заметьте – Эстония молчит.
а что плохого ты увидел в этих словах,нужно определяться и держаться одного направления ,а не быть разнонаправленным одновременно и обьявить об этом народу -куда идем .А насчет шавок согласна полностью,Папик приехал и все перед ним изображают жертв и активничают,а что там с Эстонией -это там длинная тетка,которая нечто приезжала выпрашивать у Путина ,они мне все одинаковые .
белоглавая особь. Хотела и рыбку, и на куй сесть.. Я повторю , что на фоне потери пространства Украины (почти) , Россия не отдаст РБ , кто бы там ни правил , а Китай поможет.
я тоже в этом уверена ,пусть только дернутся,именно это подспудное чувство их многих и бесит здесь.
Украина не потеряна а в ЧИСТИЛИЩЕ…..
Почистят и вернут
Время покажет, сколько чего и кого куда вернут.
Жора…Выдохните.Вы слишком взволнованны.
Ага.
Скоро и покажет.
Вернут в ОРДУ всё аж до Лиссабона.
Там на шпилях Василиски как на гербе Казани )))
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил серьезную озабоченность событиями в Белоруссии после президентских выборов, сообщили в Елисейском дворце.
«Президент республики выразил очень большую озабоченность ситуацией в Беларуси и насилием в отношении граждан в период выборов. Он подчеркнул необходимость найти путь диалога», – цитирует РИА «Новости» сообщение Елисейского дворца.
В среду состоялись телефонные переговоры между Путиным и Макроном по инициативе французской стороны. Лидеры стран отметили важность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в том числе с учетом регистрации вакцины для борьбы с этим заболеванием.”
П.С. волнуются контролеры пространства от Вл. до Лис. что этот баламут еще учудит.
Он по Бейруту звонил.
А Беларусь приплели чтоб СКРЫТЬ ПРАВДУ.
Если Ливия уйдёт в Сирию Франция много потеряет
торг уместен ,но Китай и жидосаксы свои интересы имеют.
Всё решает Сирия а её контролирует Путин.
Логично попросить успокоить боевиков.
Что-то пообещал взамен.
Может вакцину купят?
Жирик , Вальцман, Яйценюк и другие жиды завыли по периметру Беларуси. Беларусы, будьте бдительны !
Они бдительны ,до смешного: https://chervonec-001.livejournal.com/3386982.html
А вообще ситуацию батя создал,с попом не разберешься ,большая часть народа против,всякая мировая и жидовская мразь против,возмущены патриоты России бесцеремонностью и даже неадекватностью поведения АГЛ.Уже смешно.
Жора…Это уже процесс.Было все видно ранее.Никто не организовает.Оседловывают.Нет таких возможностей спроектировать психопатию масс…Это когда за плач младенца,убивают тысячу младенцев,не осознавая.Нет таких гениев,которые это могут сделать…Просто научились,за столетия,оседлывать реакцию людей,на результат своей х..вой работы.ЭТО БУДЕТ ПОВСЕМЕСТНО.ЭТО НЕ ВЫВЕЗТИ.Хотите предсказание…Прям сейчас уже началось…..Сентябрь будет ярким.
Ротенберги и Райфайзены будут строить МАГИСТРАЛЬ…
Если АГЛ подгонит на стройку МИЛЛИОН рабов в кандалах ему простят ДОЛГ.
Потому самое время наловить *********.
Молодые здоровые энергичные.
Прежде чем сдохнут от усталости ими можно много наработать.
ты циник,мой сын сейчас в поисках работы ,Бельгия накрылась до Н.Г. точно ,да и дальше по сценарию там непонятки.Куда ,везде копейки предлагают.
Я тебя что так будет предупреждал год назад.
Было время подумать и подготовиться.
А дальше будет ЕЩЁ ХУЖЕ.
он хотел денег по-быстрому заработать и бизнес этот у бельгийца понравился -простой и окупаемый быстро,хотел больше вникнуть,общий язык с ним нашел,но тут нежданчик.Переезжать надо ,но домик там не достроили и работу найти сейчас наверное сложнее будет,местные там,кто поактивнее либо на контракт в армию,либо в Москву.Я созваниваюсь с москвичами ,они законсервировались там ,ждут,все посреднические схемы исчезли,я больше не помощник ,а обуза.Здесь я без связей.Они меня не слушают давно,да я и не стратег,даже не практик,не понимаю ,как удержалась на плаву,не исчезла,смеются и спрашивают :”что ?опять очередную войну ждешь?”
Да!
Трудно и будет труднее и нечего посоветовать.
Каждый будет выживать как сумеет.
Сумеют НЕ ВСЕ.
Есть секретные данные супер секретных спецслужб ВКЛ.
Сегодня ночью планируются беспорядки в микрорайоне Минска Шабаны.
Приходите. Каждому есть работа лет на пять.
я только читаю,а сыны аполитичны совсем,говорят все перечитали в универе,старший даже психологию с психиатрией изучал немного.
А моя дочь защищала дипломную, по выкидыши на нормальных мужиков в критические дни.
Почему накрылась?У меня товарищ в Бельгии,говорит работы завались,а работать некому.
Да ,да он пригласил поляков уже туда ,потому, как из РБ не выездные теперь после ковида,парада,он не хотел поляков -у них ставки повыше на свой труд и работать хотят по закону ,в смысле часов.Он предлагал даже моим в т.ч.выехать в Польшу и купить или оплатить им жилье и оттуда руководить процессом ,но основной его свояк не захотел из -за маленьких детей ,которым в школу уже,мои не против были.
Григорич красава! Выжигает тунеядцев – западнофилов – либералов каленым железом.
Любой адекватный человек понимает суть и масштабность глобальных процессов….Это не решение “клуба 500 пид..ов”.Это-более масштабная х..ня,где не хватило мозгов “пид..ам уходящего прошлого”…К сожалению….из “клуба пид..ов” невозможно выбрать вождей.Это-пид..сы одиночества и забвения.Даже,если ты всем сердцем любил и почитал такого пид…са….это ничего не изменит.Мне кажется что даже никто не придумывал этот процесс.Просто в этом процессе научились двигаться быстро конченные пид…сы,в этом коротком промежутке времени.К сожалению,это-евреи…самая уничтожаемая х.й пойми что…Не нация,не мировоззрение,не религия…Просто пид..рий подход.СЕЙЧАС НАЧИНАЕТСЯ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ,ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНЕЕ.От этого никуда не деться.Есть вариант поучаствовать в исторических процессах…Это-заманчиво….
В руках что будете держать , участвуя ?)
Верно батька сказал насчет тунеядцев, а вот с нашими, 33-мя ребятами как, что?
Извиняться там… чи ни…?
Ага ,жди извинений после дождичка в четверг,вот жеш простаки,ищите то, чего нет и в помине .Он ждет предложений -основные игроки собрались в Польше с Помпео ,Гейропке,в тихом ,чертовом омуте Китае,не бойся не продешевит,поклонник вы оказывается хохлоцыганов.