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Ночные задержания в Минске

03:03. 12 августа 2020 240 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Ночные задержания в Минске. ОМОН достаточно жестко работает и на улицах и во дворах. В ряде моментов даже с перехлестом.
Как и последние дни, активно применяются дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты и прочие спецсредства.



















Если кто-то мечтал увидеть, а как было бы, если бы в 2014-м году Янукович решился и дал команду Захарченко на разгон, то у вас есть уникальная возможность посмотреть, как с методологической точки зрения это бывает.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6089966.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, милиция, Минск, омон, протесты

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 683 575
    Valeriy Bondarik 12 августа 2020 в 9:06

    ,,,..З Д Р А В С Т В У Й те..,,,

    Оно,неПРАВИЛЬНОе,вот такое:
    “““““““““““““`
    ~~~ЧТО “это” в РБ…~~~

    _Уже ТРЕТЬИ сутки – “пылает” столица(Минск),
    Где бьётся с ОМОНом – “сьвядомая~раць”…
    ВСЁ то,что ТАМ(и по РБ…)бьётся-и-ЧТО-там-творится,
    ТО,как “мирные-протесты” – стремятся ВНУШАТЬ…
    * а ведь ЭТО – Т.Н.”евроинтеграторы” начали – РБ РАЗРУШАТЬ…

    _А ведь ЛАГ – “ИХ” сам и создал,что Нужно Признать!
    Многие годы ОН “ИХ” – продолжал НЕ замечать…
    Разрастающийся ЧЕРТОПОЛОХ “МОВЫ” – продолжал курировать…
    Более того,этот ЧЕРТОПАЛОХ “МОВЫ” – он стал культ`iviровать…
    * И вот – этот ЧЕРТОПАЛОХ – стал ныне – результат,ы давать…

    _В том,ЧТО ныне творится в РБ – т.н.”бацько” – сам Виноват!
    Его полит-времени – наступает Закат!
    На страну он “ОДЕЛ” – полит~~”ХОМУТ” страха…
    Его политика – это ПРИЧИНА – его~же полит КРАХА!
    * И если “будет” ХАОС в стране,то ЭТО – по его ВИНЕ!

    _Но – если “новые” прИДУТ,то “ОНИ” – LЮСТРАЦИЮ введут…
    Под “каток” репрессий…ВСЕ нынешние ПОПАдут…
    МНОГИХ – “за-жабры-ВОЗЬМУТ” – если – в РФ не уйдут…
    Страну БУДУТ погружать – в социальный “ОМУТ”…
    * Полит~социальные “КАНДАЛЫ” – на РБ – “одевать” начнут…

    _Лукашенко Ошибку – Политическую ДОПУСТИЛ!
    В том,что ПОЛИТ~оппо`зiцii["моунiki"]- вырасти разрешил…
    Он,под ПРИКРЫТИЕМ “моунikay” – ЧУЖ`ИХ в РБ впустил…
    Он,из “своИХ~вернейшИХ”…КОЕ~КОГО упустил…
    * Свою власть – он сохранил,НО – бразды уПРАВЛЕНИЯ – ОСЛАБил…

    _Среди ЕГО “эLiт” – УЖЕ много – ЧУЖ`ИХ~~”копыт”…
    и ИМИ – смрад[ом]НАЦИонализма – по стране “РАЗИТ”…
    Его “верное” ОКРУЖЕНИЕ – РАЗНОЕ,по ЦУ твар`ит…
    Его Персонал`ьная власть – уже НЕ монорлит…
    * Это будет ОГО~ГО…если он – с “трона-не-загремит”…
    [при помощи своИХ "вернейшИХ" И - тамошнИХ "эLiт"...]
    [вполне ВОЗМОЖНО...что и до России - он не долетит...]
    *** Но если удержится,то Ему – Многое Предстоит…[45-68]
    “““““““““““
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 12-08-2020.

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