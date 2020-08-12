Ночные задержания в Минске
03:03. 12 августа 2020 240 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Ночные задержания в Минске. ОМОН достаточно жестко работает и на улицах и во дворах. В ряде моментов даже с перехлестом.
Как и последние дни, активно применяются дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты и прочие спецсредства.
Если кто-то мечтал увидеть, а как было бы, если бы в 2014-м году Янукович решился и дал команду Захарченко на разгон, то у вас есть уникальная возможность посмотреть, как с методологической точки зрения это бывает.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6089966.html
,,,..З Д Р А В С Т В У Й те..,,,
Оно,неПРАВИЛЬНОе,вот такое:
“““““““““““““`
~~~ЧТО “это” в РБ…~~~
_Уже ТРЕТЬИ сутки – “пылает” столица(Минск),
Где бьётся с ОМОНом – “сьвядомая~раць”…
ВСЁ то,что ТАМ(и по РБ…)бьётся-и-ЧТО-там-творится,
ТО,как “мирные-протесты” – стремятся ВНУШАТЬ…
* а ведь ЭТО – Т.Н.”евроинтеграторы” начали – РБ РАЗРУШАТЬ…
_А ведь ЛАГ – “ИХ” сам и создал,что Нужно Признать!
Многие годы ОН “ИХ” – продолжал НЕ замечать…
Разрастающийся ЧЕРТОПОЛОХ “МОВЫ” – продолжал курировать…
Более того,этот ЧЕРТОПАЛОХ “МОВЫ” – он стал культ`iviровать…
* И вот – этот ЧЕРТОПАЛОХ – стал ныне – результат,ы давать…
_В том,ЧТО ныне творится в РБ – т.н.”бацько” – сам Виноват!
Его полит-времени – наступает Закат!
На страну он “ОДЕЛ” – полит~~”ХОМУТ” страха…
Его политика – это ПРИЧИНА – его~же полит КРАХА!
* И если “будет” ХАОС в стране,то ЭТО – по его ВИНЕ!
_Но – если “новые” прИДУТ,то “ОНИ” – LЮСТРАЦИЮ введут…
Под “каток” репрессий…ВСЕ нынешние ПОПАдут…
МНОГИХ – “за-жабры-ВОЗЬМУТ” – если – в РФ не уйдут…
Страну БУДУТ погружать – в социальный “ОМУТ”…
* Полит~социальные “КАНДАЛЫ” – на РБ – “одевать” начнут…
_Лукашенко Ошибку – Политическую ДОПУСТИЛ!
В том,что ПОЛИТ~оппо`зiцii["моунiki"]- вырасти разрешил…
Он,под ПРИКРЫТИЕМ “моунikay” – ЧУЖ`ИХ в РБ впустил…
Он,из “своИХ~вернейшИХ”…КОЕ~КОГО упустил…
* Свою власть – он сохранил,НО – бразды уПРАВЛЕНИЯ – ОСЛАБил…
_Среди ЕГО “эLiт” – УЖЕ много – ЧУЖ`ИХ~~”копыт”…
и ИМИ – смрад[ом]НАЦИонализма – по стране “РАЗИТ”…
Его “верное” ОКРУЖЕНИЕ – РАЗНОЕ,по ЦУ твар`ит…
Его Персонал`ьная власть – уже НЕ монорлит…
* Это будет ОГО~ГО…если он – с “трона-не-загремит”…
[при помощи своИХ "вернейшИХ" И - тамошнИХ "эLiт"...]
[вполне ВОЗМОЖНО...что и до России - он не долетит...]
*** Но если удержится,то Ему – Многое Предстоит…[45-68]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 12-08-2020.