Ночные задержания в Минске. ОМОН достаточно жестко работает и на улицах и во дворах. В ряде моментов даже с перехлестом.Как и последние дни, активно применяются дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты и прочие спецсредства.Если кто-то мечтал увидеть, а как было бы, если бы в 2014-м году Янукович решился и дал команду Захарченко на разгон, то у вас есть уникальная возможность посмотреть, как с методологической точки зрения это бывает.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6089966.html