Где прячутся наши враги?
20:29. 10 августа 2020 49 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Как нам познать себя? Размышляя — никогда, но действуя. Старайтесь исполнять свой долг, и вскоре вы узнаете, что же есть вы. А что же тогда является вашим долгом? Требования каждого дня.
Вспомнилась песня В.Высоцкого о том, как “дока” наставлял уезжавшего по путёвке за рубеж:
“…Там шпионки с крепким телом
Ты их – дверь, они – в окно…
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно…”