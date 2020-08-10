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Где прячутся наши враги?

20:29. 10 августа 2020 49 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=660-debeOKw

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 32217 28007
    Вячеслав 10 августа 2020 в 20:44

    Вспомнилась песня В.Высоцкого о том, как “дока” наставлял уезжавшего по путёвке за рубеж:

    “…Там шпионки с крепким телом
    Ты их – дверь, они – в окно…
    Говори, что с этим делом
    Мы покончили давно…”

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