Подведём безрадостные итоги

Телеграмм Дилетант

Подведем безрадостные итоги:

Мы ничего не можем уже сделать с американским присутствием в Грузии, на Украине, в Армении и вот теперь в Белорусии. На данный момент мы лишь минимизировали риски и поставили на режим самовыгорания. Но это свершившийся уже факт, а что мы сделали, чтобы этого не произошло? Ничего! Теперь приходится ждать, когда в результате неминуемого ухудшения экономического положения этих стран, ранее завязанных на Россию и российский рынок, а теперь вынужденных искать новые рынки сбыта, сменятся правящие там элиты.

Но это, во-первых, долго, на это уйдут годы, если не десятилетия, и за это время там вырастет потерянное нами поколение, утратившее общий с нами культурно-исторический код (уж американцы постараются, можете даже не сомневаться), плюс разорванные экономические связи, которые уже нельзя будет восстановить, а во-вторых, а что мы будем делать, если этого не произойдет?

С Украиной, понятно, это американцам будет тяжело сделать, слишком большая страна им досталась, а вот с Грузией, Арменией и Белоруссией вполне им по силам их содержать и поддерживать нужный им градус русофобии и антироссийства (смотрим на Прибалтику, Молдову, Туркмению).

Это итог совершенно бездарной, безвольной и убогой политики МИДа, Россотрудничества и прочих «распилочных структур» на этих направлениях в прошлые годы.

И что нам теперь с этим делать? Может, стоит хоть что-то предпринять, если не перевернуть этот шахматный столик, то хотя бы обозначить края? А чего нет?! Сколько мы будем глотать пыль из-под американских копыт и смотреть, как они забираются к нам под одеяло?

В итоге Украина за прошедшие 5 лет нашего бездействия стала рассадником не бандеровцев, а жидо-бандеровцев. Это не про национальность, мы к евреям относимся очень хорошо, (даже более чем), этим товарищам глубоко плевать на идеалы Бандеры, они в большинстве своем даже мовы не знают, она им и не нужна, под этой вывеской они просто отжимают то, что плохо лежит. В результате по стране бегают толпы ряженых опереточных фашистов, которые сегодня фашисты, завтра будут коммунисты, потом еще кем, хоть евангилистами седьмого дня. Все эти нацики ручные, выскакивают и заскакивают в ящик по команде кукловодов-олигархов. Настоящих бандеровцев там нет, пока нет, но будут, подрастут. Поколение 2000 г.р. и старше уже потеряно нами, вырос бурьян националистический, с промытыми в школе мозгами. А если и родители с плохо прибитыми крышами, то вообще будет хана. Зеленский это первый продукт с незамутненными советскими идеологемами мозгами. Дальше будет еще хуже! Будем ждать или как?

Объясните нам не разумным идиотам, почему какая-то богом забытая Венгрия, не имеющая ни ракет межконтинетальных, ни нефти, ни газа, которую почти не видно на карте мира, (только, разве что в микроскоп!), с ресурсами в тыщи раз меньшими, чем у РФ, может биться с Украиной в хлам из-за каких-то несчастных 250 тыс. этнических венгров, локально проживающих в Закарпатской области, за их право получать образование на родном языке.

При этом блокируя и торпедируя все решения по Украине, как в ЕС, так и в НАТО, создавая специально министерство по делам Закарпатья и выдавая паспорта граждан Венгрии всем подтвердившим свое венгерское происхождение (и таких уже 180 тыс!), а Мы, великие и непобедимые, — не можем, молча взирая, как попирают права 15-20 млн русских и русско-язычных граждан соседней страны, связанной с РФ не только общим языком, культурой и историей, а и родственными связями?!

Это такой провал, такое поражение, которое не могут закрыть никакие успехи в Сирии, в Крыму и на международной арене! Причем последствия этого провала мы будем пожинать еще долгие-долгие годы.

Мало того, что мы теряем последних своих сторонников и симпатиков на Украине и вот теперь в Белоруссии. Мы теряем еще и будущие поколения, причем, теряем их навсегда! Это не то что не по-имперски, бог с ней с этой империей! Это просто не по-государственному.

Наша политика на постсоветском пространстве не может смотреть так узко, себе под ноги. У нас должен быть горизонт планирования, как минимум 50 лет. Что будет с Украиной через 50 лет? Что будет с Беларусью? А будет черная дыра, которая будет втягивать в себя, как любая антиматерия, все вокруг. Зачем России такие проблемы в будущем? Мы не знаем! Одна надежда только, что мы не знаем и планов Путина. Надеемся, на его адекватность ожидаемым угрозам. Поверьте, тут речь идет совсем не о военных и террористических угрозах (с ними-то, как раз, Россия справится).

Телеграмм Национальный Курс

Безрадостные итоги политики России на постсоветском пространстве, о которых пишет Дилетант, другими быть и не могли.

Чем должна была привлечь все эти страны несуверенная Россия с прозападно-олигархической элитой? Россия, которой запрещена долгосрочная стратегия развития (13.2 статья Конституции).

Да и не нужно это сегодняшней элите.

Возвращение Крыма — от начала до конца спецоперация Путина, которую он проводил под ручным управлением и уже это раскололо элиту, поставило их перед выбором, чьи они?

Черта была проведена тогда, в 2014 году, но понадобилось ещё 6 лет, чтобы подготовить Плебисцит и, опираясь на народ, перейти к следующему этапу восстановления государственного суверенитета.

И только сделав это, вернув себе субъектность, можно будет по-настоящему заняться остальной своей территорией, незаконно отчужденной в 1991 году.

Ключевой момент здесь — незаконность развала СССР, которую по факту произвёл Горбачёв своими указами. Это он, создав тогда незаконный орган Госсовет, штамповал один за другим указы, рушащие единую государственность. Мы уже не говорим про то, что до этого, начиная с середины 80-х, из Москвы поддерживался республиканский сепаратизм.

Но начинать уже можно и нужно сейчас.

Необходимо расследование событий, приведших к величайшей геополитической катастрофе ХХ века и решение суда РФ, как правопреемницы СССР о незаконности тех событий.

И уже на основании этих железобетонных фактов, вкупе с очистившейся, действительно независимой Россией, начать переговорный процесс с бывшими республиками. И американцев, с их присутствием в Грузии, Украине, Прибалтике и в других странах, тоже вежливо попросить в трехдневный срок убраться с нашей территории, признанной по итогам Второй мировой войны.

Будут ли американцы рисковать ядерной войной ради Риги или Киева? Не думаем.

Нам придётся пройти этот путь до конца, это не блажь или ностальгия по имперскости, это геополитическая необходимость.

Так, русские цари расширяли территорию нашего государства, чтобы обезопасить центр; так Сталин создавал буфер из восточно-европейских стран, чтобы исключить любую угрозу с Запада.

Но и, конечно, есть в этом высшая справедливость. Наши предки отдали почти 30млн. жизней за конкретные границы в войне, которая называется Великая Отечественная. Они чётко понимали, где эта граница начинается и заканчивается. Пришло время собирать камни.

P.S. На множественные обращения граждан, в том числе депутатов ГД РФ о необходимости судебного расследования по факту развала СССР, Верховный суд не отказал ни в одном обращении.

В основном обращения возвращались с разными формулировками.

Сейчас Владимир Путин приступил к планомерной зачистке Верховного суда.

Телеграмм Русский Демиург

Брызги кризиса. Августовские тезисы

Сначала несколько самых ярких маркеров сегодняшнего положения дел – совсем не сонного по меркам каникулярной летней поры – в мировой политике и экономике.

Навскидку:

— США объявили начало Второй «холодной войны». На сей раз против Китая. На самом деле это не «холодная война», а мобилизация американских возможностей в новых условиях вокруг «угрозы», понятной любому янки, потребляющему местную пропаганду.

— В Евросоюзе всё никак не поделят сжимающийся, как шагреневая кожа, бюджет на 2021-2027 годы. Уже Европарламент не желает одобрять договоренности, достигнутые по бюджету на многодневном саммите ЕС.

— Самому ЕС предстоит выстоять в кризис либо разойтись по национальным квартирам под давлением самых сильных государств, которые не желают «унификации» и единого будущего с восточно-европейскими бедняками, которые требуют, как птенцы в гнезде, чтобы им в клювик положили еду. В Нидерландах уже начали говорить о возможности самим повторить Brexit.

— После недавней публикации скандального русофобского доклада английских спецслужб неожиданно сменился руководитель одной из самых опытных разведок мира – британской MI-6. Место разведчика Алекса Янгера занял высокопоставленный дипломат Ричард Мур.

— Появление турецких войск в Африке – в Ливии – впервые за 100 лет, прошедших после крушения Османской Империи, и возвращение собора Айя-София из статуса музея в мечеть явно намекают на намерения Эрдогана реанимировать Империю в том или ином виде. И он уже начинает чувствовать сопротивление.

— Приближающиеся выборы в США порождают опасения, что страна «свалится» в такое силовое противостояние, какого не было со времен Гражданской войны XIX века. Тем более, что экономическая ситуация просто выгоняет людей на улицы – только что опубликованы официальные данные: американский ВВП сократился на 32,9% во втором квартале 2020 года. То есть, в профессиональных терминах «США официально вошли в техническую рецессию».

— Мировые рынки насыщены эмитируемыми со всем большей скоростью долларами, но самые дальновидные участники финансовых структур уже готовятся «уходить в крипту», что отрежет от долларового сегмента мировой системы солидный кусок.

В общем, мировой кризис обдал, казавшуюся ещё недавно «стабильной» ситуацию в западном лагере, обильными брызгами от падение с высот лидерства в море проблем. Об этих и ряде других феноменов середины лета 2020 года сегодня поговорим. При этом используем собственно западные публикации, чтобы рассказ состоялся от их лица – так он будет абсолютно правдоподобен, безо всяких там англосаксонских «highly likely». Западники сами об этом говорят и пишут.

При этом интересно, что Россия не участвует в данной мировой котовасии – у нас иные заботы. Хотя «партнеры» пытаются втянуть нас во всякие неприятности по периметру границ…

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Источник: https://vizitnlo.ru/rossijskie-elity/podvedem-bezradostnye-itogi/