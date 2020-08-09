Подведём безрадостные итоги
Телеграмм Дилетант
Подведем безрадостные итоги:
Мы ничего не можем уже сделать с американским присутствием в Грузии, на Украине, в Армении и вот теперь в Белорусии. На данный момент мы лишь минимизировали риски и поставили на режим самовыгорания. Но это свершившийся уже факт, а что мы сделали, чтобы этого не произошло? Ничего! Теперь приходится ждать, когда в результате неминуемого ухудшения экономического положения этих стран, ранее завязанных на Россию и российский рынок, а теперь вынужденных искать новые рынки сбыта, сменятся правящие там элиты.
Но это, во-первых, долго, на это уйдут годы, если не десятилетия, и за это время там вырастет потерянное нами поколение, утратившее общий с нами культурно-исторический код (уж американцы постараются, можете даже не сомневаться), плюс разорванные экономические связи, которые уже нельзя будет восстановить, а во-вторых, а что мы будем делать, если этого не произойдет?
С Украиной, понятно, это американцам будет тяжело сделать, слишком большая страна им досталась, а вот с Грузией, Арменией и Белоруссией вполне им по силам их содержать и поддерживать нужный им градус русофобии и антироссийства (смотрим на Прибалтику, Молдову, Туркмению).
Это итог совершенно бездарной, безвольной и убогой политики МИДа, Россотрудничества и прочих «распилочных структур» на этих направлениях в прошлые годы.
И что нам теперь с этим делать? Может, стоит хоть что-то предпринять, если не перевернуть этот шахматный столик, то хотя бы обозначить края? А чего нет?! Сколько мы будем глотать пыль из-под американских копыт и смотреть, как они забираются к нам под одеяло?
В итоге Украина за прошедшие 5 лет нашего бездействия стала рассадником не бандеровцев, а жидо-бандеровцев. Это не про национальность, мы к евреям относимся очень хорошо, (даже более чем), этим товарищам глубоко плевать на идеалы Бандеры, они в большинстве своем даже мовы не знают, она им и не нужна, под этой вывеской они просто отжимают то, что плохо лежит. В результате по стране бегают толпы ряженых опереточных фашистов, которые сегодня фашисты, завтра будут коммунисты, потом еще кем, хоть евангилистами седьмого дня. Все эти нацики ручные, выскакивают и заскакивают в ящик по команде кукловодов-олигархов. Настоящих бандеровцев там нет, пока нет, но будут, подрастут. Поколение 2000 г.р. и старше уже потеряно нами, вырос бурьян националистический, с промытыми в школе мозгами. А если и родители с плохо прибитыми крышами, то вообще будет хана. Зеленский это первый продукт с незамутненными советскими идеологемами мозгами. Дальше будет еще хуже! Будем ждать или как?
Объясните нам не разумным идиотам, почему какая-то богом забытая Венгрия, не имеющая ни ракет межконтинетальных, ни нефти, ни газа, которую почти не видно на карте мира, (только, разве что в микроскоп!), с ресурсами в тыщи раз меньшими, чем у РФ, может биться с Украиной в хлам из-за каких-то несчастных 250 тыс. этнических венгров, локально проживающих в Закарпатской области, за их право получать образование на родном языке.
При этом блокируя и торпедируя все решения по Украине, как в ЕС, так и в НАТО, создавая специально министерство по делам Закарпатья и выдавая паспорта граждан Венгрии всем подтвердившим свое венгерское происхождение (и таких уже 180 тыс!), а Мы, великие и непобедимые, — не можем, молча взирая, как попирают права 15-20 млн русских и русско-язычных граждан соседней страны, связанной с РФ не только общим языком, культурой и историей, а и родственными связями?!
Это такой провал, такое поражение, которое не могут закрыть никакие успехи в Сирии, в Крыму и на международной арене! Причем последствия этого провала мы будем пожинать еще долгие-долгие годы.
Мало того, что мы теряем последних своих сторонников и симпатиков на Украине и вот теперь в Белоруссии. Мы теряем еще и будущие поколения, причем, теряем их навсегда! Это не то что не по-имперски, бог с ней с этой империей! Это просто не по-государственному.
Наша политика на постсоветском пространстве не может смотреть так узко, себе под ноги. У нас должен быть горизонт планирования, как минимум 50 лет. Что будет с Украиной через 50 лет? Что будет с Беларусью? А будет черная дыра, которая будет втягивать в себя, как любая антиматерия, все вокруг. Зачем России такие проблемы в будущем? Мы не знаем! Одна надежда только, что мы не знаем и планов Путина. Надеемся, на его адекватность ожидаемым угрозам. Поверьте, тут речь идет совсем не о военных и террористических угрозах (с ними-то, как раз, Россия справится).
Телеграмм Национальный Курс
Безрадостные итоги политики России на постсоветском пространстве, о которых пишет Дилетант, другими быть и не могли.
Чем должна была привлечь все эти страны несуверенная Россия с прозападно-олигархической элитой? Россия, которой запрещена долгосрочная стратегия развития (13.2 статья Конституции).
Да и не нужно это сегодняшней элите.
Возвращение Крыма — от начала до конца спецоперация Путина, которую он проводил под ручным управлением и уже это раскололо элиту, поставило их перед выбором, чьи они?
Черта была проведена тогда, в 2014 году, но понадобилось ещё 6 лет, чтобы подготовить Плебисцит и, опираясь на народ, перейти к следующему этапу восстановления государственного суверенитета.
И только сделав это, вернув себе субъектность, можно будет по-настоящему заняться остальной своей территорией, незаконно отчужденной в 1991 году.
Ключевой момент здесь — незаконность развала СССР, которую по факту произвёл Горбачёв своими указами. Это он, создав тогда незаконный орган Госсовет, штамповал один за другим указы, рушащие единую государственность. Мы уже не говорим про то, что до этого, начиная с середины 80-х, из Москвы поддерживался республиканский сепаратизм.
Но начинать уже можно и нужно сейчас.
Необходимо расследование событий, приведших к величайшей геополитической катастрофе ХХ века и решение суда РФ, как правопреемницы СССР о незаконности тех событий.
И уже на основании этих железобетонных фактов, вкупе с очистившейся, действительно независимой Россией, начать переговорный процесс с бывшими республиками. И американцев, с их присутствием в Грузии, Украине, Прибалтике и в других странах, тоже вежливо попросить в трехдневный срок убраться с нашей территории, признанной по итогам Второй мировой войны.
Будут ли американцы рисковать ядерной войной ради Риги или Киева? Не думаем.
Нам придётся пройти этот путь до конца, это не блажь или ностальгия по имперскости, это геополитическая необходимость.
Так, русские цари расширяли территорию нашего государства, чтобы обезопасить центр; так Сталин создавал буфер из восточно-европейских стран, чтобы исключить любую угрозу с Запада.
Но и, конечно, есть в этом высшая справедливость. Наши предки отдали почти 30млн. жизней за конкретные границы в войне, которая называется Великая Отечественная. Они чётко понимали, где эта граница начинается и заканчивается. Пришло время собирать камни.
P.S. На множественные обращения граждан, в том числе депутатов ГД РФ о необходимости судебного расследования по факту развала СССР, Верховный суд не отказал ни в одном обращении.
В основном обращения возвращались с разными формулировками.
Сейчас Владимир Путин приступил к планомерной зачистке Верховного суда.
Телеграмм Русский Демиург
Брызги кризиса. Августовские тезисы
Сначала несколько самых ярких маркеров сегодняшнего положения дел – совсем не сонного по меркам каникулярной летней поры – в мировой политике и экономике.
Навскидку:
— США объявили начало Второй «холодной войны». На сей раз против Китая. На самом деле это не «холодная война», а мобилизация американских возможностей в новых условиях вокруг «угрозы», понятной любому янки, потребляющему местную пропаганду.
— В Евросоюзе всё никак не поделят сжимающийся, как шагреневая кожа, бюджет на 2021-2027 годы. Уже Европарламент не желает одобрять договоренности, достигнутые по бюджету на многодневном саммите ЕС.
— Самому ЕС предстоит выстоять в кризис либо разойтись по национальным квартирам под давлением самых сильных государств, которые не желают «унификации» и единого будущего с восточно-европейскими бедняками, которые требуют, как птенцы в гнезде, чтобы им в клювик положили еду. В Нидерландах уже начали говорить о возможности самим повторить Brexit.
— После недавней публикации скандального русофобского доклада английских спецслужб неожиданно сменился руководитель одной из самых опытных разведок мира – британской MI-6. Место разведчика Алекса Янгера занял высокопоставленный дипломат Ричард Мур.
— Появление турецких войск в Африке – в Ливии – впервые за 100 лет, прошедших после крушения Османской Империи, и возвращение собора Айя-София из статуса музея в мечеть явно намекают на намерения Эрдогана реанимировать Империю в том или ином виде. И он уже начинает чувствовать сопротивление.
— Приближающиеся выборы в США порождают опасения, что страна «свалится» в такое силовое противостояние, какого не было со времен Гражданской войны XIX века. Тем более, что экономическая ситуация просто выгоняет людей на улицы – только что опубликованы официальные данные: американский ВВП сократился на 32,9% во втором квартале 2020 года. То есть, в профессиональных терминах «США официально вошли в техническую рецессию».
— Мировые рынки насыщены эмитируемыми со всем большей скоростью долларами, но самые дальновидные участники финансовых структур уже готовятся «уходить в крипту», что отрежет от долларового сегмента мировой системы солидный кусок.
В общем, мировой кризис обдал, казавшуюся ещё недавно «стабильной» ситуацию в западном лагере, обильными брызгами от падение с высот лидерства в море проблем. Об этих и ряде других феноменов середины лета 2020 года сегодня поговорим. При этом используем собственно западные публикации, чтобы рассказ состоялся от их лица – так он будет абсолютно правдоподобен, безо всяких там англосаксонских «highly likely». Западники сами об этом говорят и пишут.
При этом интересно, что Россия не участвует в данной мировой котовасии – у нас иные заботы. Хотя «партнеры» пытаются втянуть нас во всякие неприятности по периметру границ…
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Источник: https://vizitnlo.ru/rossijskie-elity/podvedem-bezradostnye-itogi/
Странно, не предлагает ли автор опять кормить все эти “союзные республики” за счёт России.
Ха!
Конечно КОРМИТЬ чтоб “изгнать Америку”.
Причём вкусно и себе отказывая.
А вариантов то в общем и нет, либо кормить, либо терпеть американцев в соседях. Хотя один вариант имеется, повышение благосостояния российского населения выше уровня соседей, при чем многократно.
Американцы соседи по ПЛАНЕТЕ.
И скорости перемещения всё быстрее а общение ОНЛАЙН.
И почему ТЕРПЕТЬ если куча народу начиная с Киркорова ТАМ счастливо живёт или нехило зарабатывает.
Если ВСЕ в американском интернете и это их не смущает.
И повышают СВОЙ уровень САМИ и россияне и соседи.
Кто-то успешно а кто-то лузер.
И кормить ЛУЗЕРОВ да ещё и чужих…..
Ни малейшего желания.
Одно дело если соседи далеко и не гадят в огород, тогда с ними и чарочку выпить не грех. Насчёт повышения уровня, так это дело случая, можешь повысить а можешь в ящик сыграть. Мой коммент как раз о том что повышение уровня жизни одних должно повлечь повышение уровня жизни других, соответственно при желании тех и других. Не всем жить в Сочах.
Уровень этот грёбаный привёл к тому что 80% россиян с ОЖИРЕНИЕМ.
И мозга тоже.
И всё им мало.
Когда чел ОЖИРЕЛ это он НЕ ЗАРАБОТАЛ это его кормят как свиню.
И америка непричём.
И не враги
К ожирению приводит не уровень жизни, а элементарная лень. Лень же происходит от осознания безполезности своего труда. Да и США здесь ни при чем, у них сейчас и своих проблем хватает. Правда нагадить в чужой огород они все равно успевают
Да!
Лень.
Лень потому что УРОВЕНЬ ЖИЗНИ позволяет лежать на диване.
Нет голодных которые ищут любую работу.
Страна обленилась.
США не только гадят но и создают.
Например мы в ИХ интернете а не они в нашем.
А пугать Америкой как ЖУПЕЛОМ это от совковых замполитов.
Те ТОЖЕ ВСЁ выпрашивали у Америки и индустриализацию и Ленд-Лиз а потом ей пугали совко-стадо.
Цель такая была, выпросить чтобы подняться, а потом просто не отдать придумав себе врага. Странно как замполиты умудрялись сделать из друзей врагов. Насчёт голодных Вы не правы, таковые есть, но они лучше будут лежать на диване чем работать. Дело не в голодности, а в отсутствии цели а зачастую в ее недостижимости.
Ты на курорте живёшь.В других местах не так радужно.Съезди например в Вышний Волочёк,найди там работу.
А лень-матушка двигатель прогресса))))
Не искать работу а СОЗДАВАТЬ работу.
Ты тоже СОВОК и работу ИЩЕШЬ а не СОЗДАЁШЬ.
И в Вышнем Волочке СОЗДАТЬ проще и есть работники но….
НЕКОМУ.
Все вокруг совки.
Что бы создавать нужны немалые деньги.
Я бедный.)А работать на банк,желания нет.)
и ведь не сложно ,но 2-3 трлн некто вывезли на Запад,а потом с завистью на него смотрим .Имея все и людишек то осталось всего нечего,но руководят и имеют это всё почему-то немногочисленное племя,да еще ко всему и присоединения ждем от Лиссабона до Владивостока (так хочет и ждет Хохол ) и никогда не сказал наоборот ,чтобы эту всегда вшивую Гейропу присоединить,т.е. от Владивостока и до Лиссобона.Что это -ошибка по Фрейду или чья-то стратегия и отнюдь не русская.
От перестановки слагаемых ))
И стратегия РУССКАЯ
Русские появились когда Пётр-1 в Риме с согласия папы стал ИМПЕРАТОРОМ империи которой не было ещё ))
И потому крепость и собор Петра и Павла как в Риме и герб Питера КОПИЯ герба Ватиикана.
И Московитов сделали РУССКИМИ ))
И не толлько их.
Дело скорее не в деньгах, а в нежелании населения и государства поддержать своих производителей.
Дело в нежелании населения ПРОИЗВОДИТЬ качественно.
Нет их производителей.
ВСЁ стоящее покупаем ТАМ……
От одежды до авто….
Потому проблемы в ГОЛОВАХ……
Бывшие совки так и не стали ЛЮДЬМИ….
Племя с карго-культом ” Америка”
Дикари зажравшиеся и ожиревшие и охреневшие
Здесь я с Вами согласен, пока население не поймет, что покупая свое отечественное поднимает уровень жизни соотечественников, а производители не поймут что население покупая не совсем качественную отечественную продукцию оказывает им кредит доверия и начнут повышать качество своей продукции, мы так и будем обречены завидовать Европе и США, а сейчас ещё и Китаю.
Ты не прав.Есть производители,но мелкие.Какую обувь могут шить,одежду,аксессуары,да всё что угодно!Есть сайты умельцев зайди посмотри и оцени.Правда дорого.https://www.livemaster.ru/rr-collection?cid=940852
Прав!
Всё ЕСТЬ но “дорогой россиянин” выберет НЕ РУССКОЕ.
Так в СССР приучили что всё отечественное это ОВНО.
Машины,одежда всё кроме оружия в СССР было ОВНО.
И эту инерцию не переломить пока.
Потому сделанное в России ЧАСТО и не дорого и отличного качества но НЕ ПРОДАЁТСЯ так массово как турецкое или китайское.
Его НЕ БЕРУТ….
Нужна ЛЕЙБЛА и БРЕНД…..
Такие совком покалеченные аББоригены на диванах
Ни хрена подобного.Ты старпёр)) и потому так рассуждаешь,молодёжь конечно знает бренды,но её больше интересует оригинальность,да и качество им не чуждо.)А старпёрам, да,всё заграничное подавай и пох им,что левис стал голимого качества,бренд,ёшкин кот!))
Эппл тоже БРЕНД.
И Хуавей и КИА и Лексус.
В СССРе таких ещё и не было…..
Но это тоже НЕ РОССИЯ производит.
У нового поколения новые НЕ РУССКИЕ бренды
С этим согласен.
У русофила новый бренд –
Он зоофилам – старый friend…
Каждый кулик на болоте тычет носом в производство.Да прекрасное у нас производство было.До сих пор наша трактора в Москве улицы моют.И чистят.И на Жигулюшках наших ещё ездят.И наши вещи СССРовские прекрасно покупают на Авито.
Танкист-не лезь в производство где ты ни ухом, ни рылом.Сиди себе в танке.Ругать то, о чем Даже представления не имеешь
дурь и идиотизм.Я, кстати,несколько лет назад купила ткани с Хранения, советские.Сатин, ситец и и О! саржу.А так-как я производственник и многое умею, то сшила, а правильнее сказать собрала наволочки, накидушки, переделала подкладку к шубе Marko Varni на отечественную саржу, высший сорт, такое сейчас и не выпускают нигде.У меня до сих пор гладильная доска советская, ей лет 35.Стоит не думает разваливаться.А вот сушилка не советская, купленная двадцатью годами позже вся перекошенная, закленная. Новую надо покупать опять не на долго..А китайское барахло..Я сто открывалок для консервов купила, пока советскую не приобрела.
Производственница трёхшубная ))
Таки как ты и выпускали ФУФАЙКИ но покупали ИМПОРТНЫЕ ШУБЫ.
Может у тебя никогда Ничего не было качественного.Тогда такой взгляд понятен.Но сейчас и шубы собирают из рук вон плохо.Импортные.У всех или очень многих технологических дефектов хоть отбавляй.Пола верхняя всегда перекошена.В моей самой дорогой шубе был нарушен баланс.Она на спину съезжала..а цена её была будь здоров. У всех шуб, кроме итальянской пришлось перекраивать подкладку.Ибо Эта ИХ подкладка была не эти конкретные шубки. Занавес.Дорогие шубы , дороже 150 тыс.
Про дешевые я не говорю.Там качество меха ******, и соответственно всё остальное тоже.
Дорогие! Ножи.Один без нареканий, производства Швейцарии.Wictorinox.Самый дешевый из них.Остальные не стоят своих денег.
Сейчас все производство перенесли в Китай и качество китайское..т.е. дрянное.
Он забыл, например, про г. Канск, где либералы-реформаторы
ликвидировали ХБК союзного значения, который массово выпускал продукцию отличного качества и продавал ее
на экспорт во множество стран.
Аналогично и с другими предприятиями по всей России.
Он не знал,потому и забыть не мог.)
Я тоже не знаю)
Сейчас гляну…
“Бывшие совки так и не стали ЛЮДЬМИ…”
Бывшие “совки” уже давно на пенсии и при этом еще работают депутатами, чиновниками, служащими, врачами, учеными и в правительстве. Даже президенту РФ уже 68 лет.
ДА!
Именно в этом и причина почти всех проблем.
СОВКИ включая президента.
Путин сильно изменился от ” мочить в сортире” до “ребята давайте жить дружно”.
Старый Леопольд безвольный в окружении КРЫС
СОВКИ, смотря на русофила,
В нём дружно крысу признают…
И в то, что пишет тот м.дило
Поочерёдно все плюют…
И в деньгах тоже.Нет массового качественного продукта,а маленький производитель может сделать качество,но может сделать дёшево.
У мелкого производителя проблемм выше крыши, поставки, продажи, доставка. Ведь разница в цене крупного опта и мелкого почти в два раза. Потому и затраты на производство одной единицы продукции у мелкого производителя выше при одинаковом качестве и цене. Соответственно производить качественно ему приходится волей-неволей, однако чтобы работа была рентабельной ему приходится повышать цену одновременно теряя на продажах.
Именно!
Но волей-неволей у Вас лишние.Мелкие настроены на качество априори,это мастера своего дела.
Мастера своего дела обречены проигрывать в конкуренции машинам. Потому как изначально себестоимость единицы продукции у них выше при одинаковом качестве. Надеюсь Вы не луддит.
Это зависит от товара.Например обувь или одежда на заказ будет всегда лучше.
Чем лучше?
Пошьёте-узнаете.)
Но только у хорошего мастера!
То есть Вы не знаете ответа на этот вопрос? И утверждаете что годами апробированные технологии уступают допотопным методам индпошива, хоть и у хороших мастеров. Да и вряд ли тот же Гучи самостоятельно шьет вещи, а не привлекает для этого китайских работников в подвалах Италии.
Одинаковых людей нет,индпошив делает обувь или одежду по вам.Массовое производство идёт по усреднённым размерам.Кто шьёт это второй вопрос,важно что шьют по вашим размерам.Пошьёте-узнаете.)
Обувь качественную РУКАМИ уже не пошить.
Она вклеивается впрессовывается.
Подошву и верх соединяют не нитки и клей а умные технологии и дорогие станки.
Тогда она и дышит и не промокает и носится итд…
И в РОССИИ такое тоже уже делают.
КУСТАРИ это вчера …
Понятно,что руками никто нитки не тянет.Это бред.Но мерку снимают с твоей ноги и шьют на твою ногу!Вот что важно.
ДА, Я УТВРЖДАЮ. Годами апробированные технологии проигрывают кустарному Специалисту.Надо просто Уметь это делать меньшими силами.Главное-отличная выкройка на Свою, на не на “универсальную” фигуру.Построенная собственноручно.Сейчас делаю это в программе, компьютерной.И знание технологических процессов.Последовательности сборки, утюжки, отпаривания.
Но Индивидуальное шитье-удел немногих, ибо многие вообще не умеют шить.Пуговицу пришить, простыню подрубить..
Это или элитно и дорого..потому что ручная работа или только для своих.А Все остальные пусть носят Уродство.Джинсы.Майки..кстати все скороенные не по-долевой, кособокие.Кроссовки.Куртки с уродским капюшоном.Платья на резинке,ибо по-фигуре надо самим. Джинсуха в жару,или трикотаж, а не льняные брюки мужчине.В общем прогресс принес унисекс.И одинаковость.Но зато “не надо возиться” самим.
Одежда на конкретную фигуру “знает” все контуры тела.Это вторая кожа.С высочайшим уровнем комфорта.Однозначно лучше фабричной.И ткань можно носить натуральную.Не полиэстер. Единственное, что собрать невозможно или очень долго стеганные пальто и куртки.Там много нюансов..Молний, шнурков, кнопок.
На Ярмарке Мастеров заказывала для себя валяные сапожки..Очень красивые и теплые и по-ноге.Дорого только, очень дорого.
А так КТ прав.Одежда на заказ-не Массовка непонятно на кого.
Это чё за эксбиционизм совкозадрота?
Опять хохол насрал себе в шаровары на Красной Площади ?
Не каждый эксбиционист затмит задрота-русофила
Он – первый средь бомжей, б.ядей и рукоблудов-педофилов…
Всех “сайтных” строителей , да и всех остальных ( все мы оные) поздравляю с праздником – Днём Строителя ! Здоровья , денег, удачи , душевного равновесия и 7-го чувства !
Обязательно сегодня будем страивать!
Жора, а Вы случайно поставили своё поздравление под заголовком “Подведём безрадостные итоги”? или эта безрадостность имеет прямое отношение к Дню строителя?
Автор сей статейки очень недалёкий ман. Насочинял кучу ни с чем не связанной ериси.
Европе и Америке сейчас явно не до России. у них своих проблем хватает. Если Евросоюз развалится, а он рано или поздно развалится, то лимитрофов никто кормить не будет. Усиление Турции и её имперские аппетиты заставят некоторых в южном подбрюшье России по иному посмотреть на союз с Россией. Аппетиты Китая тоже немаловажная угроза.
Есть возможность соединить все бывшие республики с новый союз, но уже на совсем других условиях, чтобы не только кормить. Но для этого надо избавляться от пятой колонны, лиц с двойным гражданством и иностранными активами из власти, от голубых , розовых, педофилов, от того мусора, который гниёт на просторах России.
Нужны другие лозунги, а не “ЯМЫФУРГАЛ”. Пора народу самоорганизовываться и активно включаться в общественную и политическую жизнь, выгоняя “богов”, которые так коряво, вот уже тридцать лет обжигают горшки для народа.
Или будет как всегда.