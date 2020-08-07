Интервью с И.С. Ашмановым. Уход от Соловьева. Мы под колпаком

Против единого цифрового реестра россиян.

21:18 Против единого цифрового реестра россиян.

Какие языки программирования вы бы порекомендовали?

14:06 Какие языки программирования вы бы порекомендовали?

У российских программистов уровень выше.

11:55 У российских программистов уровень выше.

Опасны ли индусы?

11:24 Опасны ли индусы?

Ваше мнение о команде США на студенческой олимпиаде по программированию?

09:04 Ваше мнение о команде США на студенческой олимпиаде по программированию?

Смогут ли Китай или Россия потеснить США на рынке программного обеспечения?

06:11 Смогут ли Китай или Россия потеснить США на рынке программного обеспечения?

00:57: Измениться ли что-то сейчас, когда наступает кризис в США и мире?

00:57: Измениться ли что-то сейчас, когда наступает кризис в США и мире?



28:51 Препирательства с Соловьевым.

32:42 Стать как ФСБ?

34:27 Слив персональных данных.

38:40 Россия в роли догоняющего? А надо догонять?

40:20 В безопасности России дыра?

42:39 Есть ли данные наших руководителей у геополитических оппонентов России ?

46:28 Есть ли инструменты воздействия на Россию?

49:15 Еще “Дыра” в безопасности .

49:34 Linux является “дырявым” с точки зрения безопасности?

50:38 Добровольная информатизация граждан.

53:36 Как дают взятки.

58:30 Трудно обосновать акционерам нужду в импортозамещении

1:01:58 Ускорение процесса импортозамещения

1:02:22 Покупка Nginx

1:02:49 Nginx недоработкаf со стороны правительства?

1:04:22 Cтали бы Вы строить Великий Российский Firewall?

1:08:25 На Ваш взгляд нельзя жить полностью в стерильном мире?

1:10:38 Изменяется ли ситуация в российской зоне интернета в лучшую сторону?

1:11:03 Благодарность, в том числе, за активную просветительскую деятельность

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