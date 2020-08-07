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Интервью с И.С. Ашмановым. Уход от Соловьева. Мы под колпаком

16:35. 7 августа 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


00:00 Представление Игоря Ашманова.
00:57: Измениться ли что-то сейчас, когда наступает кризис в США и мире?
06:11 Смогут ли Китай или Россия потеснить США на рынке программного обеспечения?
09:04 Ваше мнение о команде США на студенческой олимпиаде по программированию?
09:57 Экспорт программного обеспечения.
11:24 Опасны ли индусы?
11:55 У российских программистов уровень выше.
14:06 Какие языки программирования вы бы порекомендовали?
21:18 Против единого цифрового реестра россиян.

28:51 Препирательства с Соловьевым.
32:42 Стать как ФСБ?
34:27 Слив персональных данных.
38:40 Россия в роли догоняющего? А надо догонять?
40:20 В безопасности России дыра?
42:39 Есть ли данные наших руководителей у геополитических оппонентов России ?
46:28 Есть ли инструменты воздействия на Россию?
49:15 Еще “Дыра” в безопасности .
49:34 Linux является “дырявым” с точки зрения безопасности?
50:38 Добровольная информатизация граждан.
53:36 Как дают взятки.
58:30 Трудно обосновать акционерам нужду в импортозамещении
1:01:58 Ускорение процесса импортозамещения
1:02:22 Покупка Nginx
1:02:49 Nginx недоработкаf со стороны правительства?
1:04:22 Cтали бы Вы строить Великий Российский Firewall?
1:08:25 На Ваш взгляд нельзя жить полностью в стерильном мире?
1:10:38 Изменяется ли ситуация в российской зоне интернета в лучшую сторону?
1:11:03 Благодарность, в том числе, за активную просветительскую деятельность

***


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5151617.html

Метки: ашманов, гаджет, закон, индия, Интернет, информационная, Китай, общество, Россия, США, технологии, цифровая

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