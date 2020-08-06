Сводки от ополчения Новороссии 06 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики 35-й бригады, наплевав на обязательства, взятые украинским руководством, открыли огонь по поселку шахты № 6/7 из стрелкового оружия.

Со стороны командования «ООС» отмечается отсутствие контроля и низкая требовательность к подчиненным командирам, что способствует нарушению режима прекращения огня, в частности, запрет на размещение военной техники в населенных пунктах и их окрестностях, а также минирование сельскохозяйственных угодий, и нарушает тем самым нормы гуманитарного права, подвергая угрозе жизнь и здоровье мирных жителей, что подтверждается отчетом СММ ОБСЕ от 05.08.2020 года.

За прошедшие сутки выявлено размещение техники: из состава 57-й омпбр, в н. п. Опытное — один танк вблизи населенного пункта.

Используя перемирие, противник продолжает проводить беспорядочное минирование территории. В районе н. п. Старогнатовка и Белая Каменка вблизи дороги зафиксирована установка саперами 53-й бригады 19 противотанковых мин.

Кроме того, на позициях 24-го батальона «Айдар» 53-й бригады в районе Старогнатовки отмечается проведение инженерных работ и дооборудование позиций.

С целью недопущения провокаций в рамках координационного механизма предпринята попытка связаться с украинской стороной в СЦКК, однако ответа не последовало. Информация была передана украинской стороне в СЦКК по ранее установленному каналу связи через СММ ОБСЕ.

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В нарушение достигнутых договоренностей ТКГ, несмотря на запрет использования любых видов летательных аппаратов, противник активно использует БПЛА для ведения разведки. Так, в районе н. п. Зайцево (северное) нашими наблюдателями зафиксирован квадрокоптер «Фантом» 24-й бригады.

Призываем международных наблюдателей принудить украинскую сторону прекратить все попытки дестабилизации обстановки и террора мирного населения Донбасса.

Кроме того, украинская сторона продолжает саботировать выполнение Рамочного решения, оборудуя новые позиции на участке разведения сил и средств № 3 «Петровское — Богдановка».

СММ ОБСЕ фиксируют факты, свидетельствующие об оборудовании траншей, огневых позиций и минометных окопов ВСУ на участке разведения. Так, в отчете Миссии от 4 августа сообщается о новой траншее противника в 1,5 км от юго-западного края н. п. Богдановка.

Также, как мы заявляли ранее, нашей разведкой отмечается систематическое дооборудование позиций ВСУ по всей линии соприкосновения, которое сопровождается небоевыми потерями в результате непроизвольных подрывов, скрываемыми командованием ВСУ.

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Пытаясь оправдаться за потери личного состава, командование «ООС» развернуло информационную кампанию по повышению крайне низкого уровня МПС военнослужащих, привлекая украинских пропагандистов для подготовки постановочных видеорепортажей с демонстрацией якобы высокого профессионализма боевиков ВСУ.

Мы в очередной раз заявляем, что в случае агрессии со стороны противника Народная милиция ДНР, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям.

За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено 8 обследований территорий. Выявлено и уничтожено 16 единиц взрывоопасных предметов. Ликвидировано 38 пожаров, пострадавших нет.

Представительство ДНР в СЦКК продолжает, при содействии Миссии ОБСЕ, осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водопровода в районе н. п. Васильевка.

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