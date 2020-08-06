Сводки от ополчения Новороссии 06 августа 2020
- 12:45 Зеленский на Донбассе рассказал, что возможные обстрелы — «это жизнь» (ВИДЕО).
- 11:57 ВСУ истерично минируют Донбасс: сводка (ВИДЕО).
- 03:00 Комбриг жёстко наказал открывших огонь боевиков ВСУ (ВИДЕО).
Зеленский на Донбассе рассказал, что возможные обстрелы — «это жизнь» (ВИДЕО)
6 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в «Донецкую область» — на оккупированную Киевом территорию ДНР.
Вместе с главой оккупационной «Донецкой облгосадминистрации» Павлом Кириленко в городе Часов Яр Зеленский пообщался с украинскими журналистами.
В ходе пресс-подхода он заявил, что украинская сторона «делает всё возможное», чтобы режим тишины на Донбассе не нарушался.
«Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался. Но возможно всё, это жизнь.
Если бы всё зависело только от нашей стороны, то я уверен, это был бы сейчас принципиальный режим тишины. И мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам окончания войны», — утверждает бывший комик.
«Мы благодарны нашим военным. Самое главное — мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных.
Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много», — добавил он.
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ВСУ истерично минируют Донбасс: сводка (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня.
Боевики 35-й бригады, наплевав на обязательства, взятые украинским руководством, открыли огонь по поселку шахты № 6/7 из стрелкового оружия.
Со стороны командования «ООС» отмечается отсутствие контроля и низкая требовательность к подчиненным командирам, что способствует нарушению режима прекращения огня, в частности, запрет на размещение военной техники в населенных пунктах и их окрестностях, а также минирование сельскохозяйственных угодий, и нарушает тем самым нормы гуманитарного права, подвергая угрозе жизнь и здоровье мирных жителей, что подтверждается отчетом СММ ОБСЕ от 05.08.2020 года.
За прошедшие сутки выявлено размещение техники: из состава 57-й омпбр, в н. п. Опытное — один танк вблизи населенного пункта.
Используя перемирие, противник продолжает проводить беспорядочное минирование территории. В районе н. п. Старогнатовка и Белая Каменка вблизи дороги зафиксирована установка саперами 53-й бригады 19 противотанковых мин.
Кроме того, на позициях 24-го батальона «Айдар» 53-й бригады в районе Старогнатовки отмечается проведение инженерных работ и дооборудование позиций.
С целью недопущения провокаций в рамках координационного механизма предпринята попытка связаться с украинской стороной в СЦКК, однако ответа не последовало. Информация была передана украинской стороне в СЦКК по ранее установленному каналу связи через СММ ОБСЕ.
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В нарушение достигнутых договоренностей ТКГ, несмотря на запрет использования любых видов летательных аппаратов, противник активно использует БПЛА для ведения разведки. Так, в районе н. п. Зайцево (северное) нашими наблюдателями зафиксирован квадрокоптер «Фантом» 24-й бригады.
Призываем международных наблюдателей принудить украинскую сторону прекратить все попытки дестабилизации обстановки и террора мирного населения Донбасса.
Кроме того, украинская сторона продолжает саботировать выполнение Рамочного решения, оборудуя новые позиции на участке разведения сил и средств № 3 «Петровское — Богдановка».
СММ ОБСЕ фиксируют факты, свидетельствующие об оборудовании траншей, огневых позиций и минометных окопов ВСУ на участке разведения. Так, в отчете Миссии от 4 августа сообщается о новой траншее противника в 1,5 км от юго-западного края н. п. Богдановка.
Также, как мы заявляли ранее, нашей разведкой отмечается систематическое дооборудование позиций ВСУ по всей линии соприкосновения, которое сопровождается небоевыми потерями в результате непроизвольных подрывов, скрываемыми командованием ВСУ.
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Пытаясь оправдаться за потери личного состава, командование «ООС» развернуло информационную кампанию по повышению крайне низкого уровня МПС военнослужащих, привлекая украинских пропагандистов для подготовки постановочных видеорепортажей с демонстрацией якобы высокого профессионализма боевиков ВСУ.
Мы в очередной раз заявляем, что в случае агрессии со стороны противника Народная милиция ДНР, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям.
За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено 8 обследований территорий. Выявлено и уничтожено 16 единиц взрывоопасных предметов. Ликвидировано 38 пожаров, пострадавших нет.
Представительство ДНР в СЦКК продолжает, при содействии Миссии ОБСЕ, осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водопровода в районе н. п. Васильевка.
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Комбриг жёстко наказал открывших огонь боевиков ВСУ (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано.
Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности Республики, строго соблюдая Минские договоренности.
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Несмотря на достигнутые договоренности, командование ВСУ активизировало работу по препятствованию мониторинга обстановки наблюдателям ОБСЕ в зоне ответственности воинских частей и подразделений ВСУ путем применения мобильных групп РЭБ для глушения сигналов беспилотных летательных аппаратов Миссии.
Так, 4 августа по приказу командира 30 бригады ВСУ Гараза с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения, размещенного в жилом секторе, был подавлен канал управления и навигации БПЛА миссии ОБСЕ в районе н.п. Золотое.
В свою очередь, по данным СММ ОБСЕ, в населённом пункте Причепиловка в зоне ответственности 14 омбр на территории жилого дома зафиксировано нахождение двух самоходных зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» и бронетранспортера.
Также еще две боевые бронированные машины боевики этой же бригады разместили в н.п. Новозвановка. Кроме того, вблизи блокпоста ВСУ в зоне ответственности 30 бригады отмечено размещение бронеавтомобиля «Казак-2».
Призываем СММ ОБСЕ принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
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Однако в подразделениях ВСУ на фоне низкой воинской дисциплины имеют место провокации со стороны отдельных групп военнослужащих, направленные на срыв режима бессрочного режима прекращения огня, обговоренного в Минске 22 июля.
Так, 3 августа во время работы в зоне ответственности 1 батальона 30 бригады заместителя комбрига Сабко оккупировавшие н.п. Хутор Вольный боевики выразили свое негативное отношение к установленному режиму прекращения огня путем выстрелов в воздух из стрелкового оружия.
После данного происшествия комбриг Гараз приказал посадить в подвал четверых боевиков, совершивших обстрел, и провести с ними разъяснительную беседу.
После проведения данной беседы у одного боевика сломана челюсть, еще трое отделались ушибами и ссадинами. Узнав о данной расправе над своими сослуживцами, один из военнослужащих батальона написал заявление в прокуратуру по факту избиения сослуживцев.
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На фоне достигнутых договоренностей и запрещения открытия огня в подразделениях ВСУ отмечено резкое снижение уровня воинской дисциплины, имеют место массовые случаи употребления спиртных напитков, самовольного оставления части и подрывы на своих минах, что приводит к очередным небоевым потерям.
Очередные инциденты произошли в 24 и 25 бригадах ВСУ. После употребления спиртных напитков военнослужащий 24 бригады рядовой Глушко решил самовольно покинуть территорию части и направился в поселок Троицкое.
При следовании в населенный пункт, недалеко от места расположения своего подразделения Глушко подорвался на минном поле, установленном саперами своей бригады.
С осколочными ранениями головы, грудной клетки и живота боевика доставили в госпиталь н.п. Попасная, где он впоследствии скончался.
Еще двое военнослужащих 25 бригады после употребления спиртных напитков на взводном опорном пункте отправились за добавкой в н.п. Счастье.
Проигнорировав знаки о минной опасности, зашли на минное поле, после чего произошел взрыв. На данный момент с тяжелыми ранениями боевики доставлены в больницу.
Командиры 24 и 25 бригад Гудзь и Зенченко о данных происшествиях в вышестоящий штаб не докладывали и продолжают цинично скрывать гибель и ранения военнослужащих.
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