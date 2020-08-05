Кремль отказался от цели естественного прироста населения

В тексте указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития России до 2030 года, который был подписан 21 июля, произошло малозаметное, но радикальное изменение - из текста исчезла цель добиться естественного прироста населения.

Напомним, в майском указе 2018 года одной из главных целей было "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения", то есть превышение рождаемости над смертностью. В нынешнем указе целью является просто "обеспечение устойчивого роста численности населения", то есть с учетом миграции.

Это изменение означает, что президент признал невозможность увеличить численность населения страны без миграции. С одной стороны, это признание очевидного факта, поскольку в ближайшее десятилетие превышение смертности над рождаемостью будет только нарастать и, при нынешнем уровне рождаемости, к концу 2020-х достигнет почти 1 млн в год. С другой стороны, показывает, насколько безответственными были заявления Минтруда, что к 2024 году в России возобновится естественный прирост, о чем писало Накануне.RU.

Таким образом, основная ставка в демографии сделана на миграцию. Это может еще больше отодвинуть на задний план вопрос рождаемости, которая падает пятый год подряд и находится на катастрофически низком уровне - менее 1,5 ребенка на женщину. Уровень простого воспроизводства населения - 2,1 ребенка.

Добавим также, что для обеспечения устойчивого роста численности населения Россия, при нынешнем уровне рождаемости, должна ежегодно принимать не менее 500 тыс. мигрантов, а в будущем, возможно, и больше.