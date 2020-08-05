Кремль отказался от цели естественного прироста населения
В тексте указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития России до 2030 года, который был подписан 21 июля, произошло малозаметное, но радикальное изменение - из текста исчезла цель добиться естественного прироста населения.
Напомним, в майском указе 2018 года одной из главных целей было "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения", то есть превышение рождаемости над смертностью. В нынешнем указе целью является просто "обеспечение устойчивого роста численности населения", то есть с учетом миграции.
Это изменение означает, что президент признал невозможность увеличить численность населения страны без миграции. С одной стороны, это признание очевидного факта, поскольку в ближайшее десятилетие превышение смертности над рождаемостью будет только нарастать и, при нынешнем уровне рождаемости, к концу 2020-х достигнет почти 1 млн в год. С другой стороны, показывает, насколько безответственными были заявления Минтруда, что к 2024 году в России возобновится естественный прирост, о чем писало Накануне.RU.
Таким образом, основная ставка в демографии сделана на миграцию. Это может еще больше отодвинуть на задний план вопрос рождаемости, которая падает пятый год подряд и находится на катастрофически низком уровне - менее 1,5 ребенка на женщину. Уровень простого воспроизводства населения - 2,1 ребенка.
Добавим также, что для обеспечения устойчивого роста численности населения Россия, при нынешнем уровне рождаемости, должна ежегодно принимать не менее 500 тыс. мигрантов, а в будущем, возможно, и больше.
Это выбор цивилизации вместо естественного отбора суицид, чем меньше отбора тем выше уровень цивилизации. И ещё, ничем приезжие не хуже рождённых в условиях мегаполиса, можно сказать даже лучше они на основные виды реальных работ. С административными и сторожевыми функциями неплохо справляются и пенсионеры.
“В нынешнем указе целью является просто “обеспечение устойчивого роста численности населения”, то есть с учетом миграции” – т.е. конкретную цель заменили более общей… И все! И почему только с учетом миграции? Манипуляция общественным сознанием? “Вот, мол, глядите какая власть плохая – заменила естественный рост на миграцию…” А вы послушайте как современная молодежь относится к жизни, к рожанию детей и сами поймете, что не будет прироста, если только на естественное увеличение ориентироваться.
ПС. Рожайте, рожайте детей! И не надо стонать о плохой жизни. В царской России народ гораздо хуже жил и рожали. А если бы стонали, что плохо живут и потому рожать не будут, то и вас бы не было!
ПСС. Зажрались просто!
Кремль отказался рожать или Серые?
Бесплодные и бесполезные Серые обвиняют Кремль в том что они бездетные уроды?