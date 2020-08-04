Тысячи у,блюдков и п,ятьдесят лет видео изнасилования детей: на Западе начались аресты секты п,едофилов





Пока бывшая американская журналистка Оксана Пушкина в Госдуме РФ борется за права содомитов усыновлять русских детей, спецслужбы ряда стран Запада решили снять табу с одной из главных тайн мировой финансовой элиты — ее сатанизма и ритуальных утех, включающих растление детей. Месяц назад была арестована одна из главных свидетельниц и соучастниц сделавшего миллиарды долларов на продаже детей олигархам и политикам Джеффри Эпштейна — светская львица Гислейн Максвелл, которая может пролить свет на клиентов с очень звучными фамилиями. А на днях в Германии началась самая масштабная спецоперация по закрытию сети педофилов, которые для разврата в том числе брали детей из детдома «по блату». Для понимания, только по предварительной версии речь идет о 30 тыс. извращенцев и ублюдков, которые насиловали детей, начиная с трехмесячного возраста. Установить преступников можно легко, просто «пробив» электронные адреса, но оказывается, что «цифровизация» — это не про преступления против детей, и из тысяч подонков пока установлены всего 72.

Как сообщает «Первый канал», в самом сердце ЕС — в Германии — скандал, который, возможно, перекинется и на другие западные страны. Раскрыта крупнейшая сеть извращенцев-педофилов. Их количество исчисляется десятками тысяч. Связи этих нелюдей, которые в интернете обменивались ужасными подробностями своих преступлений против детей, как сообщили в Министерстве внутренних дел, выходят далеко за пределы Германии. Притом, что особенно показательно всем, кто в наших СМИ выбивает слезу, рассказывая, как хорошо будет нашим детям на воспитании у иностранных педерастов, детей-сирот отдавали педофилам на воспитание — такой вот эксперимент на государственном уровне. И размах этого педофильного движения какой-то совсем ужасающий: чтобы отсмотреть все их извращенные видео, потребуется 50 тысяч лет.

https://www.1tv.ru/n/389029

Как сообщают СМИ, история началась с ареста 27-летнего солдата Бундесвера, который насиловал собственных детей трех и пяти лет отроду и племянницу, которую в специальном интернет-чате также предлагал для группового изнасилования таким же, как и он. Приговорили это животное к 10 годам заключения в закрытом психиатрическом учреждении. Но тут интересен не больной ублюдок, а его контакты, для изучения и расследования которых понадобилось создавать целый спецотдел численностью в 350 человек.

В итоге только в одной земле Северный Рейн — Вестфалия, что на западе Германии, раскрыта крупнейшая в стране сеть педофилов. 30 тысяч интернет-пользователей обменивались детской порнографией, которую в том числе производили сами, делились опытом, давали советы. «В ходе расследования обнаружено свыше 30 тысяч интернет-следов. Люди обсуждают и в даркнете, и в обычном интернете, как насиловать детей, как успокаивать или чем лучше усыплять перед изнасилованием», — рассказывает министр юстиции земли Северный Рейн — Вестфалия Петер Бизенбах.

Выродки общались в закрытых чатах, на секретных форумах. Участники сети призывали друг друга не подавлять свои тайные желания, обменивались детьми, подбирая по возрасту, полу, внешности, организовывали групповые изнасилования. «Теперь нам необходимо проанализировать эти цифровые следы и выйти на конкретных людей. Задача — вычислить IP-адрес, псевдоним на форуме, а затем, если получится, и подозреваемых», - — сообщил главный прокурор земли Северный Рейн — Вестфалия Маркус Хартманн.

Казалось бы, чего проще — обратился к провайдерам и «пробил» адреса, имена и явки. Вот только оказалось, что рекламируемая как защита от преступников цифровизация — это не про выявление извращенцев, и пока следователи смогли установить личности лишь 72 подозреваемых, остановили сексуальное насилие в отношении 44 детей, в том числе трехмесячного ребенка. Но это еще далеко не все. Как стало известно, на протяжении 30 лет — с конца 60-х — в столице Германии детей-сирот отдавали на воспитание педофилам. Это называли «психологически-педагогическим экспериментом». Власти его поддерживали. Проект завершился, когда скончался профессор-идеолог эксперимента. «Они отдавали детей педофилам. Заведомо зная, что они педофилы. И обоснование: ну вот, смотрите, и педофил не пойдет никого насиловать на улицу, и у ребенка появилась вроде бы любовь и родители. Одно это понимание, оно уже мерзко», — рассказал депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Раскручивая дело в Северном Рейне — Вестфалии, специалисты, не только полицейские, но и гражданские, уже изучили огромное количество материалов. Но не отсмотрено еще 430 миллионов часов или 50 лет видео. «К сожалению, мы обнаруживаем все больше пострадавших детей и все больше новых подозреваемых. Мы ведем это расследование примерно семь месяцев. И, по моим ощущениям, конца этой истории еще даже не видно», — признается глава отдела расследований города Бергиш Гладбах Михаэль Эссер.

Практически одновременно с немецким спецотделом идет работа аналогичного спецотдела американского ФБР. Несмотря на противостояние со стороны самых богатых и влиятельных людей планеты, там после загадочной смерти сделавшего на торговле детьми для VIP-персон миллиарды долларов Джеффри Эпштейна 2 июля, то есть год спустя, удалось арестовать его подельницу — британскую светскую львицу Гислейн Максвелл. Напомним, как ранее рассказывала «Катюша», летом прошлого года, после ареста олигарха и договоренности о сделке, руководство тюрьмы в Манхэттене в Нью-Йорке установило особое наблюдение за Эпштейном. Особый режим наблюдения был введён 23 июля, однако 29 июля этот режим был отменён, а узника поместили в особое помещение тюрьмы с более строгим режимом охраны, убрав видеонаблюдение, где тот благополучно и крайне скоропостижно скончался. В официальную версию самоубийства не верит даже Трамп, но Федеральное бюро тюрем США, куда СМИ обратились с запросом, не предоставило оснований для решения перестать вести пристальное наблюдение за Эпштейном в камере.

Как сообщили СМИ, «уважаемый политик», член совета Фонда Рокфеллера, член Совета по международным отношениям и Трёхсторонней комиссии Джеффри Эдвард Эпштейн был обвинен в сутенерстве, организации сексуальных оргий с детьми и поставками детей для самого высшего общества Запада. Среди его вероятных клиентов называли экс-президента США Билла Клинтона, экс-премьера Великобритании Тони Блэра, экс-премьера Израиля Эхуда Барака, второго сына британской королевы Елизаветы II принца Эндрю, герцога Йоркского, бывшего лидера демократического большинства в американском сенате Джорджа Митчелла, члена Бильдербергского клуба Джорджа Стефанопулоса, миллиардеров Томаса Баррака и Лесли Векснера, обладателя премии «Оскар» Вуди Аллена, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, знаменитого адвоката Алана Дершовица, чернокожего комедийного актёра Криса Такера и еще целой толпы политиков, олигархов и актеров статусом чуть ниже.

И вот, когда казалось, что про эту историю забыли, в штате Нью-Гэмпшир арестовали «светскую львицу» Гислейн Максвелл — правую руку скандально известного Джеффри Эпштейна. Именно она, по версии следствия, подбирала несовершеннолетних девушек для «работы» в эскорт-агентстве миллиардера. Максвелл, по данным очевидцев, была знакома со многими VIP-клиентами Эпштейна. И, по слухам, она лично устраивала интимную связь принца Эндрю и девушки-подростка. Теперь она выступит перед судом, и ее откровения могут привести в тюрьму многих известных лиц. Сообщница и главная помощница Джеффри Эпштейна 58-летняя Гислейн Максвелл решила перестать скрываться от американского правосудия и прилетела в Нью-Гэмпшир, где и была задержана агентами ФБР.

Причины ее поступка весьма загадочны – у нее были паспорта Франции и Израиля, где она успешно скрывалась на протяжении без малого целый год, находясь при этом в международном розыске. Обвинители утверждают, что в период с 1994 по 1997 год Максвелл помогала Эпштейну завлекать в свои сети несовершеннолетних девочек (в возрасте 14 лет). Женщину подозревают в том, что она находила с девушками взаимопонимание, брала с собой на шопинг или в кино, а потом заставляла их делать Эпштейну массаж, во время которого они подвергались сексуальному насилию.

Гислейн обвиняют в сексуальных преступлениях и теоретически могут предъявить обвинения в торговле людьми. В первом случае ей грозит до 35 лет лишения свободы, во втором сроки могут быть вообще огромными. Тем не менее, подельница Эпштейна решилась на то, чтобы пойти на риск надолго оказаться за решеткой. Не факт, что сама Гислейн Максвелл захочет раскрывать грязные секреты сильных мира сего. С другой стороны, она может попытаться заключить сделку со следствием. Тогда она расскажет все что знает в обмен на символическое наказание.

Впрочем, о разгроме секты педофилов говорить рано. Учитывая фамилии, которые фигурируют в деле, не исключено, что и с Гислейн Максвелл что-то случится в тот момент, когда выключатся камеры, а охранники покинут свои посты, и Максвелл тоже «повесится».

Не понятно, сколько дойдет до суда и дел немецких педофилов, тем более, что там вообще пошли призывы легализовать изнасилование детей. «Партия зеленых неоднократно поднимала инициативу вывести педофильные преступления из ранга криминальных преступлений. Очень много сейчас в садиках проектов идет, где совершенно чужие мужчины имеют право приходить и часок играться с нашими детьми, даже без того, что родители это знают», — рассказал все тот же депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Огромную сеть педофилов обнаружили именно в земле Северный Рейн — Вестфалия, не потому что там извращенцев больше, а потому что местные власти не стали игнорировать проблему, а начали целенаправленно искать. В соседних регионах Германии ситуация, может быть, и не лучше. Да и не только в Германии. Впрочем, и к задержавшей солдата-педофила полиции есть немало вопросов. Извращенец сразу во всем признался. Следствие продолжалось пять месяцев. Но его не взяли сразу под стражу. Он жил дома. Со своими детьми. Которых, возможно, продолжал насиловать.

И здесь не стоит думать, что это все относится только к развращенному Западу. Да, у нас пока это не происходит так открыто, да и, надеемся, пока не столь массово, но в декабре 2018 года в столице действовал чуть ли не интернет-рынок педофилов, где «успешные дяди» за сумму от 40 до 100 тысяч рублей могли купить себе для «удовольствий» ребенка в возрасте 6-7 лет. Вскрыть деятельности торговцев детьми, которые якобы сдавали в аренду брендовую одежду для детей, помогли журналисты канала 360, к которым обратился случайно зашедший туда пользователь Сергей А. «Я узнал о сайте случайно, из Facebook. В посте написали, что такой сайт обнаружен, была фотография со скриншотом детской одежды. Я решил, что человек слишком параноидальный и видит педофилов везде. Потом сам зашел и был удивлен», — рассказал Сергей А. Оказалось, что на сайте аренды одежды есть много чего, кроме аренды одежды. Есть фотографии девочек с указанием имени и возраста, а также стоимости за один час. Есть и мальчики, причем некоторые из них изображены на фотографиях в одних плавках и шляпе — только одежды совсем не видно и фокус фотоаппарата явно был настроен на лицо ребенка. Более того, на сайте можно найти фото полностью голого ребенка с пляжного отдыха.

В прошлом году даже прошел пикет под лозунгом «Высшая школа экономики — рассадник педофилов». Повод для пикетов был более чем серьезный: как сообщала «Катюша», на прошлой неделе в Москве разразился скандал с изнасилованием подростка-сироты, который был усыновлен педерастом-работником Высшей школы экономики, состоящем в гомосексульном сожительстве с другим представителем сексменьшинств.

А уже в этом году депутат Оксана Пушкина, которая до сих пор занимает кресло зампредседателя Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства, уже открыто выступила за право на усыновление детей педерастами и трансгендерами и изъятие детей из семей без решения суда.

РИА Катюша

Источник: http://katyusha.org