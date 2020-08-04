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Инсталляция в Портленде

16:23. 4 августа 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Художественная инсталляция в Портленде.
Покуда Трамп делает селфи с помощью клюшки для гольфа, неопознанные силовики хватают активистов Black Lives Matter в стиле Путина.




45-й президент США Дональд Трамп.
Разрушитель гражданских прав и свобод. 2016-2020












Памятник Владимиру Путину, специальному советнику президента Трампа в 2016-2020-х годах.


"Голосование по почте".






Der Bunker.




А сейчас марш в школу.







Предстоящие выборы в США очевидно принесут еще немало трэша и угара.
Можно отметить, что несмотря на выводы специальной комиссии Мюллера и ФБР, которые фактически опровергли обвинения о связях Трампа с Кремлем и о том, что Путин якобы помог Трампу победить, эти навязчивые обвинения продолжают повторяться уже без всякой связи с какими-либо фактами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6070967.html

Метки: выборы, памятники, портленд, Путин, США, Трамп

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