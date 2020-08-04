Художественная инсталляция в Портленде.Покуда Трамп делает селфи с помощью клюшки для гольфа, неопознанные силовики хватают активистов Black Lives Matter в стиле Путина.45-й президент США Дональд Трамп.Разрушитель гражданских прав и свобод. 2016-2020Памятник Владимиру Путину, специальному советнику президента Трампа в 2016-2020-х годах."Голосование по почте".Der Bunker.А сейчас марш в школу.Предстоящие выборы в США очевидно принесут еще немало трэша и угара.Можно отметить, что несмотря на выводы специальной комиссии Мюллера и ФБР, которые фактически опровергли обвинения о связях Трампа с Кремлем и о том, что Путин якобы помог Трампу победить, эти навязчивые обвинения продолжают повторяться уже без всякой связи с какими-либо фактами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6070967.html