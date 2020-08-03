«Стрельнула на удачу и попала в украинского военачальника», — военкор о властителях ужаса на фронте (ВИДЕО)

Военный репортёр ВГТРК Александр Сладков рассказал о работе снайперов на фронте, проиллюстрировав свой рассказ видеокадрами о снайперах легендарного подразделения спецназа ВДВ.

«По ком звучит выстрел? Не приведи господь — по тебе. Снайпера — властители ужаса и повелители осторожности. Говорю о снайперах вообще, а показываю снайперов СпН ВДВ.

Можно начать с циничного предостережения: “Товарищ боец, выглядывая из амбразуры будь осторожен, чтоб не нарисовали тебе ‘третий глаз’”. Речь о снайперском попадании в лоб. Случаев таких море. Вот, пару месяцев назад, повадился один боец “дрочить” противника, стрелял и стрелял по нему из автомата. Из одной и той же амбразуры.

Пуля с той стороны прилетела бесшумно. Аккурат под каску, между бровей. Негромкий лязг, шум падающего тела. Моментальная смерть. Снайперов противника надо уважать, не стоит их провоцировать собственной беспечностью и безалаберностью. Наши деды, воевавшие в Великую отечественную, рассказывали: “Идём в атаку. Вокруг взрывы. Не обращаем внимания, идём дальше. И, вдруг, одинокий сухой щелчок. Ложимся разом. Взрывы — это по всем. Одинокий выстрел — конкретно по тебе”.

Страшные кадры собственной смерти снял оператор нашей Псковской телекомпании “Псков”, Валентин Янус. 15 января 1995 года, в, так называемом “зелёном квартале” Грозного, у Дворца Дудаева.

Валентин, в сопровождении офицера-десантника Александра Осадчего, двигался в сторону развалин кафе “Татабани”. Выстрел, Валентин упал, со словами “Он попал в меня”. Лёжа, он произнёс ещё: “Он убил меня”. Потом за кадром был слышен тупой стук пули, попадающей в тело. Офицер пытался вытащить его из-под огня, тоже погиб. Я был в этом году у них на могилах, они похоронены недалеко друг от друга.

В окопах пришлых снайперов не любят. Всё очень просто. Сидят бойцы в обороне день, два, год, пять лет… Все знакомо и предсказуемо. И вот заходит на их позиции команда «пушистых» стрелков, с иностранными “дальнобоями”, с великолепной оптикой. И начинают они выщёлкивать солдат противника одного за одним. Поработали полчаса, и ушли. А по позициям, в ответ, летят вражеские мины. Полчаса летят, час… Позиция в хлам, вокруг потери, а снайпера уже дома пьют чай.

Бывает и по-другому. Заходит на позиции противника команда их снайперов. И начинает “дрочить” обороняющихся. День бойцы ходят согнувшись, неделю. Носа из-за бруствера не высовывают. Тогда уже пришлым, фильдеперсовым снайперам рады, встречают их с большим удовольствием. Снайпера сами меж собой разбираются. И даже, может быть, наступает потом тишина.

Однажды я видел, как снайпер Светлана, назовём её так, и дадим позывной “Мурена”, лежала в поле и прикрывала сапёров ДНР, выставляющих минные заграждения перед позициями защитников Донбасса. И вдруг, на ту сторону, приехал какой-то жирный чин в модной военной одежде. Он вышел на бруствер, посмотреть, как там в Донецке…

“Мурена” стрельнула на удачу, и попала в украинского военачальника с такого расстояния, что называть я его не буду, чтоб не возбудить специалистов, которые накинутся с критикой: “Этого не может быть!!!!!” Может. На войне всё бывает. “Мурена”, настрадавшаяся от ВСУ, была счастлива. Она танцевала джигу! Это был её праздник.

Уважайте снайперов. Снайпера в современной войне — это фактор», — пишет Сладков в своём Telegram-канале.

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