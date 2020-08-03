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Непримиримый враг России: Джордж Сорос, и что мы о нём знаем?

04:44. 3 августа 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Непримиримый враг России: Джордж Сорос, и что мы о нём знаем? | Русская весна

Джордж Сорос, и что мы о нем знаем? Американский миллиардер, автор «цветных революций» по всему миру, сторонник глобализации, уверенный в абсолютном всемогуществе транснациональных корпораций (ТНК).

Социальные сети, если кто забыл, тоже являются своего рода ТНК. С ними нельзя не считаться, чем и пользуется Сорос со своими приспешниками. Хотя, как верно подметил писатель Михаил Веллер, место Соросу на виселице или в крайнем случае в тюремной камере.

Миллиардер, как сообщает Википедия, родился в августе 1930 года в среднестатистической еврейской семье в Будапеште. Его настоящая фамилия Шварц, точнее, Георг (Дердь) Шварц. Его карьерный рост не так интересен, как тот факт, что Сорос выдавал своих соплеменников гестапо.

Впрочем, существовали версии и о том, будто бы он был офицером СС, но, честно говоря, это очевидный бред. Даже по возрасту он бы не подошел. Когда началась война, ему было всего 9 лет. Да и скрывалась его семья от нацистов, чтобы избежать гетто и лагерей.

Другое дело, что его отец продавал фальшивые документы соплеменникам, чтобы они смогли избежать ареста. Производство поставили на поток.

Кроме того, папаша Сороса спрятал сына у чиновника Министерства земледелия, женатого на еврейке. Джорджика тот выдавал за своего внука. И вот тут начинается самое интересное — именно этот чиновник описывал имущество евреев, отправленных в концлагеря.

Джорджик-Дердик присутствовал во время данной процедуры. Конечно, доказательств того, что Соросы получили свою долю, сейчас нет. Концлагерь мало кто пережил…

С другой стороны, папаша и сынок Соросы вполне могли извлечь материальную выгоду и из этой «работы». Да и в наше время миллиардер признает, вспоминая тот период своей жизни: «Это звучит кощунственно, но те десять месяцев были счастливейшей порой моей жизни».

В наше время биржевой спекулянт продолжает вредить людям и странам. Не зря я упоминала в самом начале про социальные сети, точнее, про крупнейшие IT-компании, продвигающие в мире разрушительную идеологию — ЛГБТ-ценности, аборты, феминизм.

Они на днях заблокировали контент российских общественных организаций, выступающих в защиту семьи. Жертвой антисемейного лобби оказался и Всемирный конгресс семей.

Сорос как раз и пытается уничтожить традиционную семью и высмеять патриотизм, что приведет, по его мнению, к уничтожению государств с их границами, культурой, традициями и суверенитетом. Соросовские структуры финансируют фонды и различные НКО, ведущие информационную войну против России. Им претят здравый смысл, патриотизм, семейные ценности.

События, происходящие в Штатах, тоже его рук дело. Афроамериканцы, мечтающие о геноциде белого населения Америки, неплохо финансируются соросовскими структурами.

Не секрет, что движение BLM было создано миллиардером еще в 2013 году. Среди его спонсоров — Фонд Сороса «Открытое общество», Фонд Форда, организация The Philanthropic Borealis и спонсоры-либералы из демократического лагеря.

Какая же платформа имеется у негритянских «майданщиков»?


И что хотел бы устроить в России этот выкидыш из сомнительной еврейской семейки, продающей/предающей венгерских евреев в годы войны?

Просто поработить, развратить, используя свои деньги.

Неудивительно, что Сорос спонсирует российских либералов, планируя уничтожить Россию.

Ведь наше государство — страна непререкаемых авторитетов и традиций, не приемлющая развратной ЛГБТ-идеологии, предательства национальных интересов, сохраняющая независимость. К слову, Сорос явно обижен, что россияне вытолкнули его структуры, признав его деятельность незаконной.

Российские суды еврейский олигарх ненавидит всеми фибрами своей чёрной душонки, призывая прикормленных им предателей не соблюдать законы и нарушать правопорядок. Ему нужна анархия, хаос, новый майдан.

Своих целей он пытается добиться через оболванивание населения, насаждение разврата, чтобы заставить россиян принять как норму однополые браки и прочие извращения.

Да, ему ненавистна русская цивилизация. В этом плане он, кстати, отметился и на юго-востоке Украины. Да и в российском Хабаровске сейчас его подопечные пытаются воспользоваться ситуацией для создания хаоса.

Сорос использует внутренние противоречия, чтобы спровоцировать массовые беспорядки и даже бунты.

Дестабилизация — его конек и залог того, что у него получится переформатировать этот мир по своим античеловеческим лекалам.

Старик заигрался, полагая, что сможет задавить в зародыше стремление россиян к правде и справедливости, душевной чистоте и крепкой семье.

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Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1596395906

Метки: Новости

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