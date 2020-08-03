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Лубок: визуализация песен

17:00. 3 августа 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


1847. Пастушка играла однажды с овечкой. Пастушка играла однажды с овечкой, сидя в чистом поле под свежим кустом...
1847. «Пастушка играла однажды с овечкой». Пастушка играла однажды с овечкой, сидя в чистом поле под свежим кустом…

1857. Песня старика. Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола...
1857. «Песня старика». Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола…

1878. Песня старика. Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола...
1878. «Песня старика». Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола…

1886. Песня старика. Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола...
1886. «Песня старика». Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола…

1857. Романс. Под вечер, осенью ненастной. Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах...
1857. Романс «Под вечер, осенью ненастной». Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах…

1870. Романс. Под вечер, осенью ненастной. Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах...
1870. Романс «Под вечер, осенью ненастной». Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах…

1874. Романс. Под вечер, осенью ненастной. Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах...
1874. Романс «Под вечер, осенью ненастной». Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах…

1884. Романс. Под вечер, осенью ненастной. Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах...
1884. Романс «Под вечер, осенью ненастной». Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах…

1885. Романс. Под вечер, осенью ненастной. Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах...
1885. Романс «Под вечер, осенью ненастной». Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах…

1858. Песня. Отдал меня батюшка, не в малую семью...
1858. Песня «Отдал меня батюшка, не в малую семью…»

1871. Русская деревенская песня. Отдал меня батюшка не в малую семью...
1871. Русская деревенская песня «Отдал меня батюшка, не в малую семью…»

1860-е. Отгадай, моя родная. Отгадай, моя родная, от чего я так грустна...
1860-е. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…

1862. Отгадай, моя родная. Отгадай, моя родная, от чего я так грустна...
1862. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…

1864. Отгадай, моя родная. Отгадай, моя родная, от чего я так грустна...
1864. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…

1870. Отгадай, моя родная. Отгадай, моя родная, от чего я так грустна...
1870. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…

1880-е. Отгадай, моя родная. Отгадай, моя родная, от чего я так грустна...
1880-е. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…

1880. Отгадай, моя родная. Отгадай, моя родная, от чего я так грустна...
1880. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…

1878. По владимирскую клюкву, разносчик балясник. По клюкву, по клюкву! Да по ягодку, по клюкву! По владимирску, по крупну...
1878. «По владимирскую клюкву, разносчик балясник». По клюкву, по клюкву! Да по ягодку, по клюкву! По владимирску, по крупну…

1880-е. Коробейник и Катеринушка. Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы и парча!
1880-е. «Коробейник и Катеринушка». Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы и парча!

1886. В печали. Ох, какой несчастный я на свет родился...
1886. «В печали». Ох, какой несчастный я на свет родился…

1893. Перстенек. Перстенек золотой, талисман мой, вечно будешь дорогой...
1893. «Перстенек». Перстенек золотой, талисман мой, вечно будешь дорогой…

Источник: https://humus.livejournal.com/7340612.html

Метки: искусство, история, музыка, Россия, фото

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