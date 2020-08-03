Лубок: визуализация песен
17:00. 3 августа 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1847. «Пастушка играла однажды с овечкой». Пастушка играла однажды с овечкой, сидя в чистом поле под свежим кустом…
1857. «Песня старика». Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола…
1878. «Песня старика». Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола…
1886. «Песня старика». Оседлаю коня, коня быстрого. Я помчусь, полечу легче сокола…
1857. Романс «Под вечер, осенью ненастной». Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах…
1870. Романс «Под вечер, осенью ненастной». Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах…
1874. Романс «Под вечер, осенью ненастной». Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах…
1884. Романс «Под вечер, осенью ненастной». Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах…
1885. Романс «Под вечер, осенью ненастной». Под вечер, осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах…
1858. Песня «Отдал меня батюшка, не в малую семью…»
1871. Русская деревенская песня «Отдал меня батюшка, не в малую семью…»
1860-е. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…
1862. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…
1864. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…
1870. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…
1880-е. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…
1880. «Отгадай, моя родная». Отгадай, моя родная, от чего я так грустна…
1878. «По владимирскую клюкву, разносчик балясник». По клюкву, по клюкву! Да по ягодку, по клюкву! По владимирску, по крупну…
1880-е. «Коробейник и Катеринушка». Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы и парча!
1886. «В печали». Ох, какой несчастный я на свет родился…
1893. «Перстенек». Перстенек золотой, талисман мой, вечно будешь дорогой…