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Чудо-остров

17:04. 31 июля 2020 98 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Проказник Билл Клинтон, согласно рассекреченным документом связанным с "удобно самоубившимся" тюрьме миллиардером Эпштейном, ездил на остров Эпштейна, где принимал участие в оргиях с несовершеннолетними проститутками (можно расценивать как педофилию) и общался с гомосеками. .
Какая ирония – искали русских проституток в постели Трампа в Московском отеле, но нашли собственных несовершеннолетних проституток в постели Клинтона на острове Эпштейна.

Раскрыты новые секретные данные с участием бывшего президента США Билла Клинтона по делу умершего во время следствия педофила-миллионера Джеффри Эпштейна, сообщает Newsweek.



Отмечается, что женщина по имени Вирджиния Джуффре, ранее публично обвинившая миллионера в торговле секс-рабами, в своих показаниях рассказала, что однажды видела бывшего лидера США Клинтона на «педофильском острове» Эпштейна. По ее словам, Билл был в компании с некими двумя молодыми девушками из Нью-Йорка. Кроме того, по словам очевидца, сексуальные оргии были обычным явлением в этой локации.
При этом в опубликованных показаниях опрашиваемых отрицаются попытки флирта нынешнего президента США Дональда Трампа с молодыми девушками.

27 мая Netflix представил документальный фильм Jeffrey Epstein: Filthy Rich. В нем рассказывается о жертвах и свидетелях на острове Литл Сент-Джеймс, о сексуальном насилии и жизни Эпштейна. Кроме того, экс-работник на карибском острове Стив Скалли рассказал, что он несколько раз встречал Клинтона, сидящего на крыльце виллы с мужчиной нетрадиционной ориентации. При этом нет никаких доказательств, что Клинтон принимал участие в оргиях с несовершеннолетними девушками. Сам бывший президент отрицает посещение им острова.

Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он совершил самоубийство в тюрьме 10 августа прошлого года, не дождавшись судебного процесса по обвинению в торговле секс-рабынями. Миллионер обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. По некоторым данным, он мог продолжать торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.


Билл Клинтон на борту частного самолета Эпштейна "Лолита-экспресс", на котором возили несовершеннолетних проституток.
Рядом с ним стоит Гислейн Максвелл, которой в 2020-м году были предъявлены обвинения в торговле детьми.


Эпштейн и Максвелл.




Карибские педофилы на острове Эпштейна.

https://total.kz/ru/news/mir/raskriti_sekretnie_pokazaniya_ob_uchastii_klintona_v_dele_pedofila_epshteina_date_2020_07_31_14_48_32 – цинк


Картина висевшая в особняке Эпштейна в этой связи выглядит весьма говоряще.
Как бы не выяснилось, что помимо первого черного президента, первый президент-гомосек в США уже был.

В целом, забористый снаряд по выборы под верхушке демократичесокй партии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6061855.html

Метки: выборы, гислейн максвелл, документы, клинтон, педофилы, США, Трамп, эпштейн, юмор

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