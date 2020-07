“Чрезмерное злорадство”.

О чрезмерном злорадстве как доказательстве вмешательства РФ в американские дела.Сегодня, в эпоху продолжающегося кризиса капитализма, режимы буржуазных метрополий все отчетливее приобретают очертания фашизма. Что есть фашизм? Энциклопедия марксизма дает следующее определение: «фашизм – одна из форм реакционных антидемократических буржуазных движений и режимов, как движение представляет собой своего рода правоконсервативный революционаризм — реакцию на глубокий кризис капитализма, пытающуюся спасти его от гибели путём слома буржуазной демократии и крайним насилием».Некоторые характерные черты фашизма мы уже можем наблюдать в политике развитых капиталистических стран, достигших фазы империализма или настойчиво к ней стремящихся. На примере тех же США, можно наблюдать следующее:-обширные империалистические притязания (непрекращающиеся захватнические войны, свержение неугодных режимов, политика откровенного шантажа в отношении собственных союзников);-оголтелый национализм, достигающий кульминации в расизме (фразы Обамы об «исключительности американской нации», угнетение черного населения белыми рабовладельцами, переросшее в обратное явление – подавление белого гетеросексуального населения воинствующим меньшинством);-разнузданная социальная демагогия (разговоры об американском величии на фоне откровенно социал-дарвинистской внутренной политики);-широкое использование государственно-монополистических методов регулирования экономики (постоянные долларовые вливания в агонизирующий банковский сектор, примером которого можно вспомнить кризис 2008 года);-максимальный контроль над всеми проявлениями общественной и личной жизни людей (наиболее громкий пример был представлен бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом).Кроме того, неотъемлемой частью любой империалистической, а затем и фашистской идеологии является образ внешнего врага, всеми силами поддерживаемый капиталистическим правящим классом. Причем враг должен быть обязательно зримым, персонифицированным.Для США таким врагом являются, в большей степени, Китай и Россия, в меньшей – КНДР, Иран, Венесуэла.За последние несколько лет столкновений развитого капитализма в лице США и начавшего крепнуть капитализма российского можно наблюдать прогрессию антироссийского тренда в американских средствах массовой информации, которая используется не только для создания образа врага и отвлечения собственного населения от социальных проблем, но и во внутриполитической борьбе элит США. Самый громкий пример – «русский след» в предвыборной кампании Трампа.Сегодня данный тренд никуда не делся. Месяц назад «злые русские» были обвинены владельцами информационных корпораций США в денежном вознаграждении талибов за убийства американских солдат в Афганистане. CNN и другие флагманы американской либеральной (в данном случае, термин «либеральный» используется для обозначения тех американских СМИ, которые используются в интересах Демократической партии США) пропаганды наперебой стали подгонять эпизоды боевых потерь армии США под эти обвинения.Продолжая раскачивать этот кейс, либеральные СМИ закинули еще одно полено в разгорающийся костер. Так, 29 июля 2020 года в издании New York Times была опубликована статья за авторством неких Джулиана Барнеса и Дэвида Сэнгера ( https://www.nytimes.com/2020/07/28/us/politics/russia-disinformation-coronavirus.html ). В статье, продолжающей славные традиции Дела Скрипалей и Рашагейта, на страшные аббревиатуры G.R.U. и S.V.R. возлагается вина за информационную кампанию на англоязычных интернет-ресурсах, целью которой является убеждение англоязычного читателя в искусственном происхождении COVID-19 из биологических лабораторий США. Вопрос, почему американские СМИ, с самого начала возникновения пандемии, называющие коронавирус «китайским вирусом» и никак иначе, твердившие о разработке бактериологического оружия в Ухане, внезапно болезненно среагировали, что кто-то где-то в Интернете опубликовал противоположное мнение, остается риторическим.В статье NYT со ссылкой на двух сотрудников спецслужб США, пожелавших остаться неизвестными (кто бы мог подумать?), указывается, что распространение материалов происходило через информационные порталы «Инфорос» и OneWorld, а возглавляли эти действия два бывших «агента ГРУ» Александр Старунский и Денис Тюрин. Информацию о том, что Тюрин и Старунский имеют отношение к информационному порталу «Инфорос», можно найти, банально набрав в поисковой строке Google их фамилии и название самого агентства.Судя по всему, два мифических сексота США нужны были в качестве попытки обосновать в глазах читателей гипотезу о связи Тюрина и Старунского с G.R.U.Возникает вопрос – а зачем Россия, которая может позволить себе содержать государственные информационные порталы, вроде той же "России 24" и "России сегодня", наполнение которых в отношении США мало чем отличается от тех же "Инфорос" и OneWorld, поручает заниматься публицистикой пресловутому G.R.U., а оно, в свою очередь, перепоручает эту задачу неким Тюрину и Старунскому?Этот вопрос тоже является риторическим. Мысль о том, что Россия таким образом, задействует спецслужбы для публицистической и журналистской работы, выглядит чуть менее абсурдно, чем реакция государственных уже российских СМИ на любые проявления общественного недовольства в духе «это всё агенты Госдепа и ЦРУ». Правящий класс как США, так и России, действует шаблонно для капиталистических стран, ведущих «большую игру», а именно пытается понизить внутреннее недовольство путем создания образа внешнего, зримого врага. В США в Овальный кабинет пришел человек, устраивающий не весь правящий класс Америки – виновата Россия и «русские хакеры» из G.R.U.! США не достигли своих целей в Афганистане, попутно потеряв десятки тысяч убитыми и ранеными – виновата Россия, G.R.U. и талибы! США являются страной с самой неблагоприятной статистикой по COVID-19 – виновата Россия, G.R.U. и дезинформация, ими распространяемая!Аббревиатура из трёх букв уже должна внушать непреодолимый ужас одним и чувство непоколебимой гордости другим. Такими темпами, благодаря усилиям американских СМИ, деятельность G.R.U. за последние 10 лет по своей эффективности затмит любые другие спецслужбы всех времен и народов. Даже советская разведка, обладающая колоссальным опытом и ресурсами, не могла позволить себе избрать президента США и платить по 10 тысяч долларов за каждого убитого в локальном конфликте американского военнослужащего.В процессе написания этого материала, новостное издание США "Дэйли Бист" опубликовало статью под названием "America’s Dying’: Russian Media Is Giddy at Chaos in the USA" ( https://www.thedailybeast.com/russian-media-is-giddy-at-chaos-in-the-usa-claims-americas-dying ). Название статьи в переводе на русский язык звучит как "Америка умирает: Россия без ума от хаоса в США" и обвиняет ряд деятелей российского правительства и российских медиа ресурсов в кхм… чрезмерном злорадстве по отношению к внутренним проблемам Америки, в очередной раз заставляя нас вспомнить пословицу про бревно в глазу.По мере нарастания кризиса капитализма по всему миру, и, как следствие, социальной напряженности в его странах, тренд по поиску внешнего врага будет становиться все популярнее. Мировой капитал знает лишь один способ разрешения собственных противоречий – война. Будет ли она выражаться увеличением количества локальных конфликтов и гражданских войн на территории государств периферийного капитализма, или же перерастет в полномасштабное столкновение как в начале ХХ века, предсказать сложно, но 2020 год с каждым днем оставляет все меньше и меньше надежд современному мировому порядку.(с)Чрезмерное злорадоство…хм.Интересно, в каким единицах измеряется злорадство, чтобы оно не считалось чрезмерным и не указывало на вмешательство в дела другой страны?Ну а относительно образа врага, то удивляться тут не приходится, РФ (как собственно и Китай), официально объявлены стратегическими врагами США, поэтому на РФ и Китай будут продолжать списывать все что можно и нельзя, безотносительно того, вмешиваается куда то Россия или не вмешивается, а также чрезмерно или умеренно ли она злорадствует по поводу внутренних и внешних проблем США.Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать (с)Антиамериканизм в России для российских элит в какой-то степени стал защитной реакций (которая нашла полное понимание снизу) после того, как российские элиты с 1991-го года дружно шагавшие в "золотой миллиард" и "цивилизованный Запад" внезапно обнаружили, что их туда не возьмут ни при каких условиях (четверть века страна шагала не туда по "столбовой дороге цивилизации", не уточняя, что это была столбовая дорога американской цивилизации), а если получится, то еще и второй раз за четверть века обдерут под крики про "необходимость установления настоящей либеральной демократии в России", под чем всегда подразумевалось и подразумевается, повторное подчинение более слабого российского капитала американскому, а для самой РФ, лишения возможности проводить субъектную внешнюю и оборонную политику, которые выходят за пределы отведенной России роли "страны-бензоколонки", коей она должна была быть по прикидкам Бжезинского и Ко.Но так проект американской глобальной империи накрылся медным тазом (по поводу чего вполне можно злорадствовать, даже чрезмерно), нужно указать винованых в том, что у гегемона не получилось. Ну а тут есть привычная и понятная Россия, на которую можно по поводу без клеить любые ярлыки и приписывать ей самые безумные обвинения в стиле худших образчиков военной пропаганды времен прошлой Холодной войны. Поэтому, как представляется, обвинения в избрании Трампа сотрудниками ГРУ и оплате ГРУшниками убийств американцев в Афганистане, это еще не самое бредовое, что мы услышим в ближайшие годы. Китаю разумеется тоже достанется "за все хорошее". Ну а про Иран, Сирию, КНДР, Кубу, Венесуэлу и говорить нечего.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6061582.html