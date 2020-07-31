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Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов» .

12:31. 31 июля 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь. Об этом со ссылкой на кредитную организацию пишет газета «Известия».

Инициативу поддержали в Юникредит Банке, РСХБ и Росбанке, передает газета.

Как пояснил директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, сейчас у банка нет права списывать средства со счета клиента, если более года не обновлялись его идентификационные данные. В итоге банки не могут получить деньги за обслуживание, указал он.

В Юникредит Банке отметили, что невозможность списания средств при устаревших данных создает неудобства как для банка, которому приходится формировать просрочку, так и для клиента, поскольку у него копится задолженность.

В ЦБ инициативу о списании денег со счетов клиентов, по которым не получается обновить идентификационные данные, пока не получали, отмечает издание.

В соответствии с антиотмывочным законодательством банки должны обновлять паспортные данные клиентов не реже одного раза в год. В случае возникновения сомнений в достоверности полученной информации данные должны быть уточнены в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

 

Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f23bea09a7947bab54d6923?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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