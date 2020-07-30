Новости Украины и Новороссии 30 июля 2020

СРОЧНО: В Крыму арестован военнослужащий ЧФ, шпионивший на Украину (+ВИДЕО)

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Только что стало известно, что в Севастополе задержан военнослужащий ЧФ, шпионивший на Украину. О задержании военного, который затем был арестован, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Сообщается, что подозреваемый работал на военную разведку «незалежной». «Федеральной службой безопасности РФ в г. Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», — уточнили в ЦОС ФСБ. Читайте также: Удар в спину: к чему может привести задержание «вагнеровцев» в Белоруссии

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Украина потребует у Белоруссии выдачи «российских ЧВКшников» с украинскими паспортами (ВИДЕО)

После задержания в Белоруссии 32 человек якобы из некой российской частной военной компании Украина пытается получить свою выгоду из сложившейся ситуации. Так, например, в СНБО считают, что страна может требовать выдачи граждан Украины, даже если у них есть российские паспорта. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Он уже обратился с таким предложением в МИД Украины. «Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо. Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны», — считает Кривонос. Парадокс ситуации заключается в том, что на Украине нет процедуры, называемой в России «отказ от гражданства», предусмотренной законодательством РФ. Существует лишь процедура, которая именуется «выход из гражданства Украины», а также утрата гражданства. Обе они достаточно сложные, платные (!) и требуют отдельного Указа (!) президента страны. Поэтому чисто теоретически человек с российским гражданством, но имевший ранее украинское, на территории третьих стран может считаться Украиной «своим». Читайте также: Удар в спину: к чему может привести задержание «вагнеровцев» в Белоруссии

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Долг Януковича и вмешательство России в Brexit

Почему Лондон медлит с окончательным вердиктом?

Как недавно стало известно, затянувшийся процесс по делу о 3 млрд. долларов, которые Киев получил от Москвы в декабре 2013 года, – растянется еще на некоторое время. В Верховном суде Великобритании заявили, что огласят окончательное решение по разбирательству Украины и России не раньше сентября 2020 года. Хотя ранее ожидалось, что вердикт будет озвучен в начале года, но затем сроки сдвинулись на лето – а теперь уже и на осень. Зачем Лондон тянет драгоценное время?

Судебный процесс по «долгу Януковича» уже успел изрядно покрыться пылью за свою долгую историю. Неформальная часть кредитного конфликта началась еще в 2014 году, когда новые украинские власти дали понять, что не намерены возвращать эти деньги. В 2016 году, когда срок погашения обязательств истек, Минфин России направил иск в Высокий суд Лондона. За прошедшие четыре года ключевой и самый мощный аргумент украинской стороны сводился к тому, что российский кредит – это форма политической взятки Виктору Януковичу, и сделка была совершена под давлением Кремля. На этом основании Киев пытался уйти от выполнения обязательств.

Однако главная загвоздка кредитного дела заключается в схеме, которую использовал Минфин РФ. Кредит не был предоставлен в виде прямого платежа в адрес украинского правительства, а был реализован через выкуп украинских еврооблигаций с купонным доходом в 5% и сроком погашения в декабре 2015 года. Таким образом, сделка с евробондами стала объектом международного коммерческого права, в рамках которого важен лишь факт покупки ценной бумаги, что автоматически возлагает на покупателя все прописанные в ней обязательства. И здесь ни о какой политике речи быть не может, иначе любая страна, заимствующая посредством выпуска евробондов, могла бы на ходу придумывать самые невероятные политические мотивы, лишь бы не платить по своим долгам.

Собственно, Москве не стоило больших усилий, чтобы отстоять эту очевидную линию. И еще в марте 2017 года дело было фактически проиграно. Высокий суд Лондона обязал тогда Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в размере трех миллиардов долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты. Каждый день просрочки был оценен судом в 673 тысячи долларов, в результате чего сумма «долга Януковича» выросла до 3,6 млрд. долл.

Однако 14 сентября 2018 года Украина подала жалобу в Апелляционный суд Англии и Уэльса с требованием отменить решение суда о выплате долга. Киев представил 4 аргумента, 3 их которых суд завернул почти сходу: якобы имело место нарушение внутренних процедур при выпуске евробондов. При этом украинский министр финансов не был уполномочен на выпуск бумаг и, наконец, по версии истца Украине были выставлены какие-то негласные условия. Единственный довод, который не был отклонен – довод о том, что выпуск еврооблигаций для России был осуществлен под давлением Кремля. В Лондоне пришли к выводу, что этот пункт должен быть рассмотрен полноценным судебным разбирательством, финал которого в очередной раз перенесен на неизвестную дату.

Как видно, хотя в Лондоне ничем не могут помочь Киеву с аннулированием долга, все же инструментарий для саботирования выплат – весьма богатый. Можно еще вспомнить самый яркий и показательный эпизод с МВФ. Когда в конце 2015 года стремительно приближалась дата погашения евробондов Януковича, а игнорирование этой даты означало бы дефолт Украины, валютный фонд попросту изменил правила кредитования третьих стран. С тех пор просрочка выплат по ценным бумагам не является противопоказанием с точки зрения глобального финансового арбитра в лице МВФ. Впрочем, этот манёвр также не отменял обязательства, которые в 2017 году окончательно признали в Лондоне. Но вот обыгрывать эту историю так, чтобы Киев не страдал и не спешил выкладывать российский долг «на бочку» – англосаксонские юристы-финансисты очень даже могут. И это, пожалуй, главное, что не учли в свое время в Москве.

Чего стоит апелляция 2018 года, в рамках которой Лондон взялся рассматривать отдельным судебным процессом самый бредовый из возможных довод о политическом давлении на украинское руководство в 2013 году. Как уже отмечалось, обернуть это в основание для неуплаты долга – фантастика и очень опасный прецедент для мира финансов. Но едва ли стоит такая задача. А вот бесконечно затягивать кейс можно запросто. Что успешно и делает Британия. Стоит вспомнить, что крайне позитивным фоном той апелляции оказалась история с отравлением Скрипалей. Этот скандал придавал особую окраску политической составляющей в деле Януковича. Если уж Москва способна на отравление бывшего сотрудника ГРУ, то принуждение Украины к «политическому кредиту» смотрится как сущий пустяк. И этот пустяк вылился в тщательное и длительное расследование. Теперь, когда вовсю разгорается новый скандал вокруг якобы вмешательства России в референдум о выходе Британии из Евросоюза, у Лондона появляется хорошая возможность в очередной раз перетрясти «дело Януковича» – вдруг на решение Киева тоже каким-то образом повлияли российские хакеры.

Но каковы мотивы Британии по части бесконечного затягивания процесса?

Ведь не трудно догадаться, что Украине оказывается большая услуга, потому что если суд все-таки постановит выплатить 3 млрд. долларов, для украинских финансов эта сумма окажется неподъемной, особенно в текущем кризисном году. Хотя Великобритания не самый яркий бенефициар майданной смены элит, тем не менее её интересы на Украине возрастают. Стоит начать с того, что Киев – не последний торговый партнер Лондона. В 2019 году Украина импортировала британских товаров на 770 млн. долларов, что весьма неплохо. Кроме того, Британия входит в десятку крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Но самое главное – это украинский офшорный капитал на Виргинских островах, где от национального налогообложения укрывается бизнес Ахметова, Коломойского, Пинчука и, конечно же, Петра Порошенко, который вывел туда свою кондитерскую империю еще в 2014 году. А это миллиарды долларов, на хранении которых британцы хорошо зарабатывают.

Кроме того, Лондон становится еще и запасным аэродромом для беглых украинских чиновников, слишком много знающих. К примеру, с 2018 года там прячется бывший руководитель Нацбанка и личный финансист Порошенко Валерия Гонтарева – со всей подноготной банковских махинаций своего протеже. Это и присвоенные миллиарды гривен рефинансирования Нацбанка, и выведенные 3 млрд. долларов кредитов под гарантии USAID. И Киеву хорошо бы хранить эти тайны как можно дольше. Причем неважно, что президент Владимир Зеленский мог бы ударить этой информацией по своему оппоненту Петру Порошенко. Но такие шаги не в его власти, тем более что тайны Порошенко тесно переплетены с тайнами Коломойского и Ахметова, а это нечто, во что украинский президент точно не хотел бы влезать.

Как бы там ни было, хранение этих секретов обходится весьма дорого, равно как и саботаж судебного процесса по «долгу Януковича». Но Британия не продешевит. Тем более что интерес к Украине заметно вырос после выхода из ЕС, ведь неформальные договоренности о том, что Киев является объектом интересов Германии и Польши – больше не актуальны. На этой ноте Лондон начинает усиливать свое влияние на Украине, и работа с «долгом Януковича» будет лишь одним из пунктов в готовящейся повестке.

Дмитрий Заворотный

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В Киеве пообещали “ответ” в “неожиданных местах” на учения “Кавказ-2020″

Фото: © pressjfo.news / Facebook Фото: © pressjfo.news / Facebook Украина может провести параллельно с российскими военными учениями “Кавказ-2020″ собственные маневры “в довольно неожиданных местах”. Об этом в эфире телеканала “ Украина 24 ” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, передает РИА Новости

“Будут учения параллельно с “Кавказ-2020″, причем они могут быть в довольно неожиданных местах… Где будут проходить учения – давайте дождемся сентября, увидим”, – заявил он.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев планирует провести в сентябре стратегическое командное учение “Объединенные усилия-2020″. По его словам, в рамках этих учений планируется проверить способность Генштаба страны действовать в соответствии со стандартами НАТО. Стратегические командно-штабные учения “Кавказ-2020″ запланированы на сентябрь этого года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в маневрах будут участвовать подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.

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В Венгрии сделали важное заявление по снятию вето с комиссии Украина-НАТО

В Будапеште намерены и далее накладывать вето на заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Таким образом страна рассчитывает «обеспечить права» нацменьшинств в Украине. Об этом сообщил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто. Посол отметил, что для снятия вето «необходимо вернуться к политике», которая была до принятия трех законов: «Разумеется, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его», — сказал Ийдярто, отметив, что речь идет о трех законах, которые критикуют в Венгрии: “Об образовании”, “О высшем образовании” и “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”». Он добавил, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей в Альянсе показала, что у страны не было намерения заблокировать украинский путь в НАТО. «Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намерения заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую институцию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров», — заявил он, отметив, что таким образом Будапешт выражает серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств на Украине. Читайте также: Украинские пограничники издеваются над пересекающими границу россиянами

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Минобороны Украины неожиданно изменило текст заявления о перемирии на Донбассе (ФОТО)

Министерство обороны Украины исправило заявление о перемирии на Донбассе с 27 июля. В данный момент в одном из пунктов заявления уточняется, что военные Вооружённых сил Украины могут открывать огонь с целью обороны без обязательного разрешения командования. Сначала в тексте оборонного ведомства было сказано: «Огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооружённых формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеуказанный координационный механизм». Однако позже заявление исправили, и данный пункт стал звучать теперь так: «В случае нарушения противником режима тишины и создании угрозы жизни украинских военнослужащих, ВСУ имеют право отвечать на вражеские обстрелы». Внесённые изменения заметили «патрiоты», не согласные с прекращением огня на Донбассе. «Никаких лишних заказов сверху не нужно!!! Первая картинка — это то, что было, вторая — то, что сейчас!!! Спасибо за такое решение!!!» — радостно комментируют «свидомые» украинцы изменения в приказе. В Минобороны изменение текста, опубликованного на официальном ресурсе, не афишировали. Читайте также: На позициях ВСУ вспыхнул бунт, офицеры открыли огонь по противникам перемирия — экстренное заявление Армии ДНР

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